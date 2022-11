Chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento: costi e offerte di Novembre 2022

Le chiavette Internet ricaricabile sono una delle soluzioni migliori per navigare su tablet e altri dispositivi, anche contemporaneamente. Per avere una connessione si deve però abbinare il dispositivo a un’offerta di telefonia mobile. Le migliori sono quelle che prevedono solo traffico dati. Alcuni operatori permettono di acquistare una chiavetta anche direttamente online o le includono nelle loro offerte Internet mobile.

Chiavette Internet ricaricabili con Vodafone: le offerte di novembre 2022

Offerte Internet mobile di Vodafone Gigabyte Prezzo mensile Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Vodafone nel proprio listino prodotti non include le chiavette Internet ricaricabili ma invece propone un router Wi-Fi portatile tra i più potenti in commercio. Il dispositivo pesa appena 100 g e si ricarica tramite cavo con uno smartphone. Fino a 10 utenti contemporaneamente possono collegarsi alla rete e navigare fino a 150 Mbps in download. La consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi in tutta Italia (dal lunedì al venerdì). Per averlo basta aggiungere 1 euro al mese per 24 mesi. Le due tariffe solo dati non in abbonamento di Vodafone sono:

Giga speed 20 con 20 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Attivazione a 10 euro

con a . Attivazione a 10 euro Giga speed 50 con 50 GB in 4G a 13,99 euro al mese. Attivazione a 10 euro

Chiavette Internet ricaricabili con TIM: le offerte di novembre 2022

Offerte Internet mobile di TIM Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power Famiglia (solo per clienti fisso) Giga illimitati in 4G e 5G con TIM Unica 5,99 euro TIM Giga Power 50 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Giga Power 100 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi TIM Giga Power 500 (solo per under 25) 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per 12 mesi Internet 200GB 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Con TIM non è possibile acquistare online le chiavette Internet ricaricabile in quanto l’operatore preferisce proporre modem Wi-Fi 4G portatili. Attivando una delle sue offerte solo dati si possono trovare questi dispositivi nei suoi negozi a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a 3 euro. È possibile trovare anche router portatili per navigare alla massima velocità in 5G. Le migliori offerte solo dati di novembre sono:

TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Aggiungendo 99 cent in più al mese si possono avere 100 GB .

con a . Aggiungendo 99 cent in più al mese si possono avere . TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G alla massima velocità a 14,99 euro al mese . Aggiungendo 99 cent in più al mese si possono avere 200 GB .

con alla massima velocità a . Aggiungendo 99 cent in più al mese si possono avere . TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 5G a 5,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro. SIM a 10 euro con 1 cent di traffico residuo incluso. L’offerta è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa

con a . Attivazione a 5 euro. SIM a 10 euro con 1 cent di traffico residuo incluso. L’offerta è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa TIM Giga Power 500 con 500 GB in 5G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro. L’offerta è riservata agli Under 25

con senza vincoli di soglia mensile a L’offerta è riservata agli Under 25 Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 49,99 euro .

con senza vincoli di soglia mensile a . Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro.

Le offerte Internet 100GB e 200GB includono il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con due dispositivi e navigare in contemporanea. I nuovi clienti che attivano le offerte TIM Giga Power 50 e 100 sul sito hanno primo mese e attivazione gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa può avere Giga illimitati per le sue chiavette Internet ricaricabili con l’attivazione gratuita di TIM Unica. Il traffico illimitato è disponibile fino a quando si mantiene attiva la connessione di casa. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

Chiavette Internet ricaricabili con WindTre: le offerte di novembre 2022

Offerte Internet mobile di WindTre Giga Costo mensile Internet Card 200 200 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Internet Card 100

100 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro Cube Full con Easy Pay 150 GB 12,99 euro Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download 19,99 euro per i clienti mobile WindTre

WindTre è uno dei pochi operatori a prevedere ancora chiavette Internet ricaricabili da acquistare direttamente online sul suo sito. In particolare, il gestore propone il modello Internet Key IK40V di Alcatel con cui navigare fino a 150 Mbps. È possibile averlo con pagamento in un’unica soluzione a 39,90 euro o incluso rispettando il vincolo di 24 mesi per chi attiva una delle seguenti offerte:

Cube Lite con 70 GB in 4G alla massima velocità a 9,99 euro al mese . Attivazione a 49,99 euro da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online dell’offerta. La SIM costa 10 euro

con alla massima velocità a . Attivazione a 49,99 euro da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online dell’offerta. La SIM costa 10 euro Cube Full con 150 GB in 4G alla massima velocità e modem WebCube. 4G+ incluso per navigare fino a 300 Mbps in download su più dispositivi contemporaneamente a 12,99 euro al mese. Attivazione a 49,99 euro da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online dell’offerta. La SIM costa 10 euro.

Per entrambe le offerte è previsto il pagamento con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo si evita non solo di acquistare una ricarica manuale ogni mese ma si ottengono ache il doppio dei Giga inclusi rispetto a pagare con addebito su credito residuo.

Chiavette Internet ricaricabili: le migliori tariffe di telefonia mobile a cui abbinarle

Offerte per chi cambia operatore Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 4 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 5 Kena 6,99 130 GB di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 7 Flash 160 di Iliad illimitati 160 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro

Altri operatori di telefonia mobile non includono chiavette Internet ricaricabili nelle loro offerte né consentono di acquistarle online ma dispongono di promozioni con tanti Gigabyte che sono perfette da abbinare a uno di questi dispositivi per una connessione Wi-Fi.

Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con spedizione gratuita. L’operatore include anche 50 elicoin che si possono spendere per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium. Ad ogni rinnovo si ricevono altri 50 elicoin e con Run with Me se ne possono ottenere 10 per ogni chilometro percorso. La prima ricarica è gratuita.

Very 5,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 5,99 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero. Fino al 27 novembre è anche incluso un buono Amazon da 10 euro.

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. L’operatore include anche 100 GB di riserva da utilizzare quando si esauriscono quelli inclusi e con Riserva Dati consente di convertire il traffico dati non utilizzato in Giga aggiuntivi a partire dal successivo rinnovo e che non hanno scadenza.

ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 5,99 euro al mese. SIM e attivazione sono gratuite ed è previsto l’acquisto di una ricarica da 6 euro per coprire il costo del primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero. Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare gratis la tariffa per un mese e poi decidere se continuare o richiedere il rimborso con due clic online.

Kena 6,99 130GB di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero.

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online la SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. L’operatore include anche i corsi della Fastweb Digital Academy

Flash 160 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. L’offerta è disponibile fino a oggi 10 novembre

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita. La SIM cost 20 euro con 20 euro di traffico incluso.

