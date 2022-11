Bonifico istantaneo: le banche che aderiscono a Novembre 2022

I pagamenti in tempo reale per mezzo dei bonifici istantanei sono sempre più utilizzati dai risparmiatori perché veloci, comodi e sicuri. Con SOStariffe.it , ecco una panoramica degli istituti di credito che propongono questo servizio a novembre 2022 .

Trasferire il denaro da un conto corrente a un altro in soli 10 secondi d’orologio, praticamente in tempo reale: ecco il vantaggio di un bonifico istantaneo, anche noto come instant payment. Velocità e comodità stanno rendendo questo servizio, lanciato nel novembre 2017 dalla BCE (Banca centrale europea) nei 36 Paesi dell’area SEPA (Single Euro Payments Area), sempre più diffuso. Tanto che ormai quasi tutte le banche lo offrono, alcune gratuitamente, altre prevedendo il pagamento di una commissione. Un servizio messo a disposizione pure da quegli istituto di credito che propongono ai risparmiatori un conto corrente online, un prodotto bancario più conveniente di un conto tradizionale aperto in filiale perché a zero spese.

Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche nella versione App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile scoprire quali sono le banche che a novembre 2022 propongono il bonifico istantaneo senza costi o con commissioni molto basse.

Bonifico istantaneo: le offerte delle banche a novembre 2022

CONTO CORRENTE BONIFICO ORDINARIO COSTO BONIFICO ISTANTANEO COSTO 1 Conto BBVA Gratuito importo massimo 6.000 euro Gratuito importo massimo 1.000 euro 2 Conto Fineco di FinecoBank Gratuito 0,20% dell’importo trasferito (minimo 0,85 euro e massimo 2,95 euro) 3 Conto My Genius Green di UniCredit Gratuito 2,50 euro

Eco qui di seguito le proposte più convenienti per avere un bonifico istantaneo gratuito e con commissioni molto basse e per avere un conto corrente online a zero spese o con un canone annuo low cost. I conti online possono essere gestiti sia tramite Internet che tramite App, mentre per la loro apertura online, che di solito avviene nel giro di pochi minuti, occorrono un documento di identità, una webcam o una fotocamera e, generalmente, sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Conto BBVA

Con il conto corrente online di BBVA, è possibile avere un codice IBAN italiano e, di conseguenza, eseguire un bonifico istantaneo che per i clienti della banca multinazionale spagnola è gratuito. Queste le principali caratteristiche del servizio:

importo massimo 1.000 euro per ogni transazione;

per ogni transazione; importo massimo giornaliero 3.000 euro ;

; importo massimo mensile 15.000 euro al mese;

al mese; massimo 30 transazioni al giorno;

massimo 100 transazioni al mese.

Il bonifico istantaneo è dunque senza costi, così come BBVA offre ai suoi clienti gratuitamente anche il bonifico ordinario per una somma limite di 6.000 euro.

Un doppio vantaggio per chi decidesse di aprire un conto BBVA, un prodotto bancario che offre anche:

zero spese (canone annuo e imposta di bolla gratuiti) per sempre per il mantenimento del conto;

(canone annuo e imposta di bolla gratuiti) per sempre per il mantenimento del conto; deposito libero (senza vincoli) con un tasso di interesse del 2% annuo;

(senza vincoli) con un tasso di interesse accredito di stipendio o pensione;

attivazione della domiciliazione bancaria delle utenze;

addebitato di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

carta di debito (fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

(fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; operazioni illimitate per il prelievo di contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro;

agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro; accredito anticipato dello stipendio;

possibilità di rateizzare le proprie spese pagate con la carta di debito;

nessuna commissione per prelievi di importi pari o superiori a 100 euro; per prelievi di importi inferiori si applica una commissione di 2 euro.

BBVA offre ai nuovi clienti anche le seguenti promozioni per un totale di 180 euro:

fino a 5 0 euro per il primo mese con Cashback 10% di BBVA;

per il primo mese con Cashback 10% di BBVA; fino a 30 euro per i successivi 12 mesi con Cashback 1% di BBVA;

per i successivi 12 mesi con Cashback 1% di BBVA; promozione “Passaparola”: per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA c’è un omaggio di 20 euro, fino a un massimo di 100 euro.

Conto Fineco di FinecoBank

Per i titolari del conto corrente online di FinecoBank, il bonifico istantaneo in area SEPA è possibile e ha i seguenti costi: 0,20% dell’importo trasferito (minimo 0,85 euro e massimo 2,95 euro). Questa commissione è addebitata contestualmente all’esecuzione del bonifico.

Per attivare questo servizio è sufficiente accedere all’area riservata del proprio conto e cliccare sulla voce “Bonifici Italia” che trova nella sezione “Conto e carte > Bonifici e giroconti” e, da questa sezione, disporre “Bonifici istantanei”.

Per quanto riguarda invece il bonifico ordinario, esso è gratuito ed è una caratteristiche principali del conto Fineco che, ricordiamolo, è a canone zero per 12 mesi (anziché 6,95 euro al mese) se lo si apre entro il 31 dicembre 2022. Il canone è invece gratuito sempre per gli under 30. Aprendo il conto entro fine 2022 si beneficia anche di 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su azioni, obbligazioni ed ETF sui mercati italiani e azioni contrattate sui mercati americani e tedeschi.

Oltre alla carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si pagata solo la spedizione a domicilio 2,25 euro) e alla possibilità di eseguire prelievi fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia senza commissioni, il conto di FinecoBank si contraddistingue per:

prelievo gratuito superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

pagamenti digitali TAP&GO con smartphone o smartwatch ai POS dei negozi;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte.

Conto My Genius Green UniCredit

Anche il conto corrente online My Genius Green di UniCredit consente di eseguire il bonifico istantaneo per il quale è previsto il pagamento di una commissione di 2,50 euro. Mentre i bonifici ordinari sono gratuiti.

Per quanto concerne questo conto corrente, sia l’apertura che la gestione sono a zero spese per sempre. Così come sono gratuiti i giroconti online. Inclusa nel conto è anche la carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa). Ricordiamo che questa carta è disponibile in due versioni:

fisica su supporto BIO PLA (un materiale biologico compostabile ottenuto dal mais);

compostabile ottenuto dal mais); virtuale con collegamenti a Samsung Pay, Google Pay ed Apple Pay per effettuare pagamenti online sicuri.

Il conto My Genius Green di Unicredit può anche essere cointestato, semplicemente compilando un modulo online. Così com’è possibile anche indicare una filiale di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità o urgenza.

Questo conto punta a salvaguardare l’ambiente tanto che è 100% paperless, con comunicazioni al cliente solo in formato elettronico e senza carnet di assegni. Infine è incluso il servizio Banca Multicanale per gestire il proprio conto per mezzo di Internet, telefono e App.

