Passa a Vodafone da Iliad, TIM, WindTre e altri operatori: le offerte di Novembre 2022

Passa a Vodafone a novembre per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G . Tutti i dettagli sulle offerte in base ai diversi operatori di provenienza

Chi passa a Vodafone questo mese può accedere a differenti tariffe di telefonia mobile in base al proprio operatore di provenienza. Vodafone infatti a predisposto un ampio ventaglie di offerte per tutti i gusti e con caratteristiche specifiche per soddisfare le esigenze di particolari categorie di utenti come i giovani.

Passa a Vodafone da Iliad o alcuni MVNO

Offerte Vodafone per i clienti di Iliad e alcuni MVNO Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Chi passa a Vodafone da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali e Lycamobile può scegliere tra due tariffe che si possono attivare solo online e richiedono la portabilità del numero. Vodafone esegue questa operazione gratuitamente in massimo tre giorni lavorativi. Le due tariffe sono:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM gratuite

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e SIM gratuite Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite

Smart Pay è il sistema per l’addebito in automatico su conto corrente o carta di credito che permette di accedere a diversi vantaggi. Attivandolo si ottengono non solo più Giga inclusi e uno sconto sul prezzo mensile del piano ma anche il 5G Priority Access, per avere una connessione veloce quando il segnale è attenuato a causa di connessioni multiple e nei luoghi affollati, e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma include ogni mese 10 GB aggiuntivi, navigazione in 5G e sconti sui servizi e prodotti di partner come YOOX.com, Q8, Carrefour.it, Everli e Booking.com.

Chi passa a Vodafone per la telefonia mobile può anche accedere all’offerta fibra ottica di base dell’operatore a prezzo scontato. Per i già clienti per il cellulare infatti Internet Unlimited con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gigabit al secondo in download su rete FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate con acquisto online, modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione a 22,90 euro al mese senza vincoli invece di 27,99 euro al mese.

Passa a Vodafone da TIM, WindTre e altri operatori

Offerte Vodafone per i clienti di tutti gli operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 2 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 3 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 5 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 7 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Chi passa a Vodafone da TIM, WindTre e altri operatori come ho. Mobile o Kena Mobile non deve necessariamente richiedere la portabilità e può quindi acquistare una SIM con un nuovo numero. Per questi utenti sono disponibili diverse offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla Giga Network 5G, che è stata approvata da Altroconsumo sulla base delle prestazioni in download e upload e la qualità della navigazione Internet e per la visione dei filmati online.

Tra le offerte per più richieste per chi arriva da altri operatori figurano:

RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

Vodafone ha anche predisposto delle offerte specifiche per i giovani, con tanti Giga per non doversi preoccupare di quanto traffico si consuma per attività come la condivisione di contenuti sui social network, chat, gaming online e lo streaming in alta qualità.

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi ha la linea fissa con Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese . Nel piano è inclusa anche la protezione di Rete Sicura con Parental Control. Attivazione a 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per chi ha la linea fissa con Vodafone il prezzo è di . Nel piano è inclusa anche la protezione di Rete Sicura con Parental Control. Attivazione a 6,99 euro RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Con questo piano si può scegliere se ricevere 3 mesi di NOW TV Entertainment o 20 euro di credito per PlayStation Store. Attivazione a 6,99 euro

Per chi cerca il massimo Vodafone dispone anche di offerte con Giga illimitati:

Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata a chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa e include 4 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment

Con le tariffe Infinito si ha anche incluso accesso gratuito al Vodafone Club+. Il programma rispetto a quello base permette di avere anche 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e vedere film, serie TV e altri contenuti anche in 4K e sconti sull’acquisto di alcuni dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Chi passa a Vodafone può anche scegliere di abbinare un telefono alla sua tariffa. Con le offerte smartphone incluso si possono quindi acquistare i migliori modelli di cellulare sul mercato, dal richiestissimo iPhone 14 a prodotti Android come Samsung Galaxy Z Flip o di marchi come OPPO e Xiaomi, pagandoli a rate e con consegna gratuita. Vodafone richiede un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e il pagamento di un anticipo a seconda del modello e del taglio di memoria desiderato.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi si dovranno corrispondere le rate continuando con la rateizzazione o in un’unica soluzione senza penali. Entro 14 giorni dalla consegna si può invece esercitare il diritto di ripensamento e restituire il telefono all’operatore insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Passa a Vodafone per la fibra ottica: le offerte di ottobre 2022

Offerte Internet casa di Vodafone Navigazione Chiamate Costo mensile 1 Internet Unlimited illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 27,90 euro 2 Casa Wireless + 5G illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G illimitate 27,90 euro 3 Internet Unlimited V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 32,90 euro 4 Family Plan illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro 5 Family Plan V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,40 euro 6 Family Plan Netflix Edition illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 44,90 euro

Chi passa a Vodafone può anche diventare cliente dell’operatore per la rete fissa scegliendo tra tante tariffe differenti in base alle proprie necessità e copertura. Il gestore ha integrato la tecnologia GPON nella sua rete FTTH con cui raggiunge tutte le principali città italiane. Se non siete cablati per la fibra potete attivare una delle offerte FWA (Fixed Wireless Access) o fibra mista radio. Potete verificare la copertura gratuitamente su SOStariffe.it.

1. Internet Unlimited con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 27,90 euro al mese senza vincoli

2. Internet Unlimited V-Max con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione, Wi-Fi garantito da un tecnico Vodafone (altrimenti vi viene fornito un Super Wi-Fi Extender per potenziare il segnale), backup 4G quando non funziona la linea fissa, Rete Sicura Family e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 32,90 euro al mese senza vincoli. Contributo una tantum di 9,99 euro

3. Casa Wireless + 5G con navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download su rete FWA 5G, chiamate illimitate da fisso, modem Wi-Fi e antenna esterna FWA a 27,90 euro al mese o 22,90 euro al mese per i già clienti mobile di Vodafone. Attivazione a 96 euro o 4 euro al mese per 24 mesi.

4. Family Plan con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione, SIM mobile (minuti, SMS e Giga illimitati in 5G), 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV fino al 21/11/22 e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 34,90 euro al mese senza vincoli.

5. Family Plan V-Max con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione, Wi-Fi garantito da un tecnico Vodafone, backup 4G, Rete Sicura Family, SIM mobile (minuti, SMS e Giga illimitati in 5G), 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV fino al 21/11/22 e modem con Wi-Fi Optimizer inclusi a 39,90 euro al mese senza vincoli. Contributo una tantum di 9,99 euro

6. Family Plan Netflix Edition con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione, SIM mobile (minuti, SMS e Giga illimitati in 5G), piano standard Netflix (visione in HD fino a 2 dispositivi in contemporanea), 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV fino al 21/11/22 e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 44,90 euro al mese senza vincoli. E’ possibile passare a un piano Netflix Premium (visione in Ultra HD fino a 4 dispositivi in contemporanea) a 4 euro in più al mese. La Vodafone TV è inclusa su richiesta.

Passa a Vodafone per la connessione di casa con codice di migrazione

Chi passa a Vodafone può accelerare il passaggio al nuovo operatore per la rete fissa utilizzando il codice di migrazione. Si tratta di una sequenza di numeri e lettere, solitamente tra 15 e 19 caratteri, che contiene informazioni importanti come il numero di telefono e l’operatore di arrivo e provenienza. Il codice di migrazione è contenuto nell’ultima bolletta (per i clienti di TIM potete trovarlo sotto la voce codice segreto) ma se non lo trovate potete sempre richiederlo al servizio clienti. Basta fornire il codice di migrazione a Vodafone insieme a un documento d’identità e codice fiscale per avviare la procedura di portabilità del numero. Per verificare che sia corretto potete utilizzare lo strumento gratuito di SOStariffe.it.

Passa a Vodafone per la connessione di casa: le tempistiche necessarie

Chi passa a Vodafone per la rete fissa e attiva una delle sue offerte fibra ottica dovrà attendere 15-20 giorni dalla richiesta di portabilità del numero per iniziare a navigare con la sua nuova tariffa. L’operatore comunque afferma che in alcuni casi, molto rari, potrebbero essere necessari anche fino a 60 giorni.

