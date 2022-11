Passa da Vodafone a TIM, WindTre, Iliad e altri operatori: le offerte di Novembre 2022

Vodafone è un eccellente operatore di telefonia mobile ma non si può dire che sia il più economico. Inoltre la tendenza alle rimodulazioni non è molto apprezzata dai suoi clienti. Se non siete soddisfatti del gestore in rosso e state cercando un’alternativa più economica o con un rapporto qualità prezzo migliore potete confrontare le tariffe dei diversi operatori su SOStariffe.it. Basta inserire alcune informazioni sui propri consumi per avviare la comparazione e trovare l’offerta giusta per voi. Ecco quindi descritte nel dettaglio le tariffe più convenienti per chi passa da Vodafone a Iliad e altri operatori.

Passa da Vodafone a Iliad e altri operatori a novembre 2022

Offerte per chi arriva da Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 3 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 4 Flash 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 5 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro 6 Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 uro 7 ho. 13,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 8 Very 13,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 9 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro 10 Di Più Full 5G minuti illimitati (50 all’estero) e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro con Easy Pay

Chi passa da Vodafone a Iliad e altri operatori può scegliere tra una marea di tariffe differenti. L’operatore low cost francese, in particolare, insieme a Fastweb propone una delle offerte 5G più economiche sul mercato. Altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator) permettono invece di avere tanti Giga a un costo inferiore rispetto a quello proposto da Vodafone ma per chi effettua il passaggio è richiesta la portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente da tutti gli operatore. Inoltre bisognerà rinunciare qualcosa in termini di velocità di navigazione. Le migliori offerte di novembre sono:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con spedizione gratuita. L’operatore regala la prima ricarica. In Europa si possono utilizzare 60 minuti e fino a 1 GB per navigare in roaming. E’ possibile effettuare quando si vuole e gratuitamente il downgrade o upgrade della tariffa.

L’offerta include anche 50 elicoin per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium come esperienze uniche con i VIP, virtual masterclass, corsi online e molto altro ancora. In futuro si potranno acquistare anche bonus in ricarica. Ad ogni rinnovo si ricevono altri 50 elicoin e se ne possono ottenere 10 per ogni chilometro percorso con Run With Me. La tariffa prevede poi servizi a sovrapprezzo bloccati e la nuova serie TV di Maccio Capatonda.

2. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta include anche 100 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono quelli inclusi nel piano e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibile a partire dal successivo rinnovo e che non ha scadenza. E’ possibile cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 4,9 GB.

3. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G (150 GB per chi è già cliente Fastweb per la rete fissa) a 7,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online la SIM costa 10 euro mentre spedizione e attivazione sono gratuite. Nell’offerta sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali spendibili sul mercato di lavoro. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 8 GB.

4. Flash 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 9 GB.

Attivando questa offerta è possibile ricevere uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad con navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi sulla rete FTTH (Fiber to the Home) EPON, chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero, modem IliadBox con supporto Wi-Fi e attivazione. Il costo per i già clienti mobile di Iliad è di 19,99 euro al mese per sempre. L’installazione è di 39,99 euro una tantum.

5. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandola online. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 8,19 GB.

6. Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. E’ richiesta la portabilità del numero per chi arriva da Vodafone. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 10 GB. E’ possibile cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi

7. ho. 13,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 13,99 euro al mese. SIM gratuita e attivazione a 29 euro. Si deve poi acquistare una ricarica da 14 euro per il primo rinnovo. E’ richiesta la portabilità del numero per chi arriva da Vodafone. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 11,5 GB.

Con Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare l’offerta gratis per 30 giorni. Alla scadenza si può scegliere se continuare con la tariffa o chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute con una procedura online che prevede appena due clic.

8. Very 13,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 12,8 GB. E’ richiesta la portabilità del numero per chi arriva da Vodafone.

9. TIM 5G Power Smart di TIM con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Per chi arriva da Vodafone acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta include navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore, 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi. Per navigare in Europa sono inclusi 13 GB in roaming.

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa può avere Giga illimitati attivando gratuitamente TIM Unica. La promozione è valida fino a quando si mantengono insieme la connessione mobile e di casa e include anche TIMVISION con 3 mesi di Disney+ (poi 9,99 euro al mese), sconti fino a 500 euro su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per il mobile e la possibilità di acquistare una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

10. Di Più Full 5G di WindTre con minuti illimitati (+ 50 minuti all’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G con Priority Access a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito consente di avere il doppio dei Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo. L’offerta include anche accesso prioritario e senza attese al servizio clienti 159, blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e lo smartphone Honor X8 5G. Attivando l’offerta online il costo di attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Acquistando Di Più Full 5G in negozio, invece, è possibile provare gratis l’offerta per 30 giorni. Alla scadenza potete decidere se continuare con la tariffa pagando il costo mensile e attivazione previsti o recedere senza penali o costi aggiuntivi per la disattivazione della linea.

Attivando questa offerta è possibile accedere alla fibra ottica di WindTre a un prezzo ancora più conveniente. Con Super Fibra potete avere navigazione illimitata sulla rete FTTH fino a 1 Gbps in download, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati per le SIM WindTre di tutta la famiglia a 22,99 euro al mese invece di 26,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro.

