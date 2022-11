Quanto si può spendere per luce e gas a Novembre 2022?

Le offerte a prezzo indicizzate del Mercato libero sono le più vantaggiose in questo momento in cui il prezzo dei beni energetici è in discesa. Ecco le soluzioni luce e gas da tenere sotto controllo a novembre 2022 per tagliare le spese in vista dell’inverno.

Le bollette di luce e gas restano salate, nonostante la rincorsa dei prezzi dei beni energetici stia rallentando. Per molti analisti, la schiarita sul prezzo del gas a ottobre (-12,9% rispetto al trimestre precedente) è solo temporanea, soprattutto per l’incognita inverno: più il clima si farà rigido, più aumenterà la domanda di metano per riscaldare le nostre case, più i prezzi di questa materia prima lieviteranno.

Ecco perché scegliere le offerte del Mercato libero è un primo passo per minimizzare le spese di luce e gas in bolletta: in questo momento di prezzi in discesa, le soluzioni a prezzo indicizzato sono le più appetibili perché permettono ai clienti domestici di trarre il massimo vantaggio dalla contrazione dei prezzi.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una mappa delle offerte luce e gas più competitive a novembre 2022: le analizzeremo nel dettaglio (con caratteristiche e costi mensili) nei paragrafi che seguono.

Energia elettrica: le offerte che aiutano a risparmiare a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,2217 €/kWh 93,64 euro 2 Illumia Luce Flex Web 0,2215 €/kWh 100,61 euro 3 Pulsee Luce Relax Index 0,2115 €/kWh 101,07 euro

Di seguito presentiamo alcune delle migliori offerte luce di novembre 2022, che potranno essere attivate anche in modalità Dual Fuel (che consiste nella sottoscrizione di un unico contratto luce+gas con lo stesso fornitore).

Per tutte le offerte i prezzi sono stimati su una famiglia di tre persone che consuma energia elettrica principalmente nei weekend e nelle ore serali. La famiglia “tipo” utilizza soprattutto elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno per un consumo annuale complessivo di 2.700 kWh all’anno. Il prezzo luce elencato in tabella fa riferimento all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) relativo al mese di ottobre 2022 (l’ultimo attualmente disponibile). Tale valore (0,2115 €/kWh) è eventualmente incrementato della quota aggiuntiva richiesta dal singolo fornitore.

Energia alla Fonte wekiwi

wekiwi, web company nata nel 2015 da una startup del gruppo Tremagi, aiuta i clienti domestici a tenere a bada le bollette della luce grazie a una promozione che prevede:

tariffa indicizzata in base al PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh ;

in base al PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a ; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice SOSW22 ;

di 30 euro in bolletta ; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; sistema di fatturazione che prevede una “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione è pari a 93,64 euro al mese. Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli:

Illumia Luce Flex Web

Illumia, il family business italiano che fornisce energia elettrica e gas a oltre 350mila clienti in Italia, propone un’offerta chiamata Luce Flex Web, i cui punti di forza sono:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un piccolo contributo al consumo che è pari a 0,010 €/kWh ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un piccolo contributo al consumo che è pari a ; contributo fisso mensile (per costi di commercializzazione) pari a 10 euro al mese , per una spesa complessiva annua di 120 euro;

, per una spesa complessiva annua di 120 euro; pagamento esclusivo con domiciliazione bancaria;

possibilità di ricevere un kit di 10 lampadine a Led Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a 2 euro al mese (per 24 mesi). La somma è già inclusiva dell’Iva;

Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a (per 24 mesi). La somma è già inclusiva dell’Iva; energia verde proveniente da fonti rinnovabili senza alcun costo aggiuntivo.

La spesa stimata in bolletta è pari a 100,61 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per maggiori informazioni:

Pulsee Luce Relax Index

Pulsee, la energy company italiana 100% digital e paperless, propone un’offerta luce che assicura ai propri clienti le seguenti condizioni contrattuali:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), con attivazione dell’offerta entro il 5 dicembre 2022 . La spesa complessiva per questa voce in bolletta sarebbe, quindi, pari a 144 euro all’anno;

. La spesa complessiva per questa voce in bolletta sarebbe, quindi, pari a 144 euro all’anno; per chi vive in condivisione, c’è la possibilità di ricevere le bollette dagli importi già suddivisi a 1,50 euro in più al mese rispetto alla tariffa standard ( opzione Cost Sharing );

); energia sostenibile (proveniente da fonti rinnovabili) inclusa.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 101,07 euro al mese per le bollette della luce. Per saperne di più sulla promozione luce di Pulsee, segui il link di seguito:

Gas: le promozioni per abbattere le spese in bolletta a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 wekiwi Gas alla Fonte 0,8760 €/Smc 184,86 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 0,8260 €/Smc 186,24 euro 3 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 0,9060 €/Smc 191,16 euro

Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato le offerte gas che salgono sul podio del risparmio a novembre 2022. In particolare, le promozioni analizzate di seguito sono le più economiche per una famiglia il cui consumo annuale di metano è pari a 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano. Si tratta, in generale, di una famiglia composta da tre persone che utilizza il gas per cuocere cibi, riscaldare e avere l’acqua calda.

Il prezzo gas elencato in tabella fa riferimento all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) relativo al mese di ottobre 2022 (l’ultimo attualmente disponibile). Tale valore (0,8260 €/Smc) è eventualmente incrementato della quota aggiuntiva richiesta dal singolo fornitore.

Gas alla Fonte wekiwi

Destinazione convenienza anche per la fornitura di gas con il brand wekiwi. Ecco le caratteristiche dell’offerta Gas alla Fonte:

prezzo del metano alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PSV – Punto di Scambio Virtuale), con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,050 €/Smc

(agganciato all’indice PSV – Punto di Scambio Virtuale), con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura);

di 30 euro con il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura); 10% di sconto sui prodotti in vendita sul wekiwi shop, la piattaforma di shopping online per l’acquisto di gadget per la casa, illuminazione a led ed elettronica.

sui prodotti in vendita sul wekiwi shop, la piattaforma di shopping online per l’acquisto di gadget per la casa, illuminazione a led ed elettronica. sistema di fatturazione che prevede una “Carica mensile”, con importo e periodicità delle bollette scelte dal cliente.

Sottoscrivendo l’offerta gas messa a punto da wekiwi, la “famiglia tipo” spenderebbe 184,86 euro al mese. Clicca al link qui sotto per conoscere l’offerta nel dettaglio:

Pulsee Gas RELAX Index

Ecco la “carta d’identità” dell’offerta Pulsee:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; sconto del 20% sul contributo fisso mensile (12 euro al mese anziché 15euro al mese), se l’offerta è attivata entro il 5 dicembre 2022 : come nel caso della luce, la spesa complessiva per costi di commercializzazione della fornitura gas è pari a 144 euro all’anno;

sul contributo fisso mensile (12 euro al mese anziché 15euro al mese), se l’offerta è attivata entro il : come nel caso della luce, la spesa complessiva per costi di commercializzazione della fornitura gas è pari a 144 euro all’anno; attivazione online veloce, anche dal proprio smartphone e gestione digitale della fornitura con l’App Pulsee Energy ;

; possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione “ Zero Carbon Footprint ” (a 3 euro in più al mese) per azzerare le proprie emissioni inquinanti;

” (a 3 euro in più al mese) per azzerare le proprie emissioni inquinanti; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 186,24 euro al mese per le bollette del gas. Segui il link per accedere al portale dell’operatore e procedere con l’attivazione dell’offerta:

Prezzo Netto Natura Casa Gas

Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), propone la seguente offerta 100% sostenibile:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a 0,080 €/Smc ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a ; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 114 euro all’anno;

bonus soluzioni sostenibili: sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera LED, Hera Thermo, Hera Caldaia Sicura; Hera No problem;

sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera LED, Hera Thermo, Hera Caldaia Sicura; Hera No problem; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’App My Hera;

gas verde da CO₂ compensata al 100%.

L’attivazione di questa soluzione si tradurrebbe in una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 191,16 euro al mese. Per saperne di più:

