Caro bollette autunno 2022: le novità su luce e gas di Novembre 2022

Sebbene i listini di energia elettrica e gas siano in discesa, pesanti rincari in bolletta continuano a flagellare le famiglie italiane. Lo shock energetico analizzato dagli esperti di SOStariffe.it con un focus sui prezzi di luce e gas a Novembre 2022 nel Mercato libero.

Nonostante i ribassi registrati nelle ultime settimane, la crisi del comparto energetico continua a tenere sotto scacco l’Italia. Da Nord a Sud, le spese di luce e gas stanno mettendo in ginocchio le famiglie, come certifica una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it, secondo cui le risorse del budget destinate alle bollette sono più che triplicate in meno di due anni.

Un esempio? Tra gennaio e marzo 2021 l’elettricità costava 0,07 €/kWh mentre nel periodo luglio-settembre di quest’anno il prezzo ha toccato una media di 0,33 €/kWh, con picchi a 0,41 €/kWh tra aprile e giugno 2022. Il risultato è un salasso per le famiglie, la cui spesa annuale è passata da 616 euro (nel primo trimestre 2021) a 1.963 euro (nel terzo trimestre del 2022).

A fare “buona” compagnia all’energia elettrica, c’è anche il gas, con un costo unitario passato da 0,15 €/Smc a 1,11 €/Smc nel confronto tra il primo trimestre 2021 e il terzo trimestre 2022. Risultato? Una famiglia media registra una spesa annuale di 4.400 euro nel terzo trimestre del 2022 (era 1.428 euro nel primo trimestre 2021).

Queste cifre dimostrano che la contrazione dei prezzi registrata dai beni energetici in queste ultime settimane rappresenta solo una “schiarita” nella tempesta energetica in corso da mesi. Al contrario, per molti analisti di settore, questa flessione dei prezzi si fermerà con l’irrigidirsi delle temperature e il conseguente impennarsi della domanda di metano dovuta all’accensione dei caloriferi. All’orizzonte, dunque, incombe una nuova risalita dei prezzi.

Gli esperti di SOStariffe.it hanno scattato una fotografia della situazione dei prezzi di luce e gas (per il regime di Tutela e il Mercato libero) a novembre 2022, con un focus sui motivi che rendono il Mercato libero un alleato del risparmio per i consumatori.

Focus prezzi: quanto costano elettricità e metano a Novembre 2022

MERCATO LIBERO MAGGIOR TUTELA PREZZO LUCE 0,21150 €/kWh (indice PUN a ottobre 2022) 0,53451 €/kWh (relativo al IV trimestre 2022) PREZZO GAS 0,826079 €/Smc (indice PSV a ottobre 2022) 0,835182 €/Smc (relativo al ottobre 2022)

Come stabilito da Arera, l’Authority italiana dell’energia, il costo dell’elettricità per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora in regime di Tutela è pari a 0,53451 €/kWh nel quarto trimestre 2022 (1° ottobre – 31 dicembre 2022). Questo prezzo, che è aggiornato ogni tre mesi, sarà oggetto di un prossimo aggiornamento a gennaio 2023. Per gli utenti in Maggior Tutela, dunque, non è possibile sfruttare la flessione dei prezzi dell’energia attualmente in corso. Questo si tradurrà in bollette più salate nel periodo ottobre-dicembre 2022 (Arera ha parlato di un +59% sulle bollette di questi tre mesi rispetto al trimestre precedente).

Le offerte a prezzo variabile del Mercato libero, invece, portano una boccata di ossigeno al portafogli già in questi mesi: queste promozioni, infatti, propongono un prezzo dell’energia che si riferisce all’indice PUN. Quest’ultimo, acronimo di Prezzo Unico Nazionale, è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana. Essendo aggiornato mensilmente, tale prezzo è in linea con l’andamento del mercato: a ottobre 2022 (l’ultimo dato disponibile) il costo dell’energia elettrica è stato pari a 0,211500 €/kWh, in flessione rispetto a quello dei mesi scorsi.

Sul fronte della fornitura di gas, invece, l’autunno ha portato diverse novità: dal 1° ottobre 2022 Arera ha fatto scattare un nuovo meccanismo di calcolo del prezzo del gas, così come ha deliberato un aggiornamento mensile (e non più trimestrale) del prezzo stesso. Un cambio di rotta che rappresenta una contromossa allo tsunami energetico in corso e un tentativo di arginare l’impatto dei listini impazziti del gas. Da ottobre, dunque, il prezzo del gas è calcolato sulla media dei prezzi effettivi all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale), che corrisponde all’indice del prezzo gas in Italia. Così come le bollette dei clienti in regime Tutelato terranno conto dell’andamento del mercato, grazie all’aggiornamento mensile del prezzo. A ottobre 2022, quest’ultimo si è attestato a 0,835182 €/Smc (il prezzo di novembre sarà comunicato a inizio dicembre). Sul fronte del Mercato libero, invece, la maggior parte delle offerte si attiene al seguente prezzo: 0,826079 €/Smc (eventualmente incrementato della quota aggiuntiva richiesta dal singolo fornitore).

Come tagliare le bollette di luce e gas con il Mercato libero a Novembre 2022

In questo scenario di rialzi generalizzati, tagliare i costi in bolletta è una priorità per le famiglie italiane. La prima mossa per centrare l’obiettivo del risparmio è affidarsi alle offerte del Mercato Libero che propongono, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, un prezzo della materia prima inferiore rispetto a quello stabilito dalla Maggior Tutela.

Ma come scovare l’offerta che sorrida al proprio portafogli, ma sia anche “cucita” sul fabbisogno energetico della propria famiglia? Grazie al comparatore di SOStariffe.it, uno strumento online, gratuito e semplice da utilizzare, che può essere anche scaricato sul proprio smartphone o tablet tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS.

La comparazione delle offerte è una procedura molto semplice. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo di energia elettrica e/o gas (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per individuare le soluzioni che attraggono il risparmio senza intaccare gli stili di vita. La tariffa più vantaggiosa potrà essere attivata direttamente online in modo gratuito sul sito del fornitore scelto.

