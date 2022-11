Tutte le offerte per avere un'eSIM a Novembre 2022

Scopri le migliori offerte per avere un' eSIM e utilizzare due numeri di telefono sullo stesso cellulare in modalità Dual SIM

Le eSIM sono identiche alle tradizionali SIM ma in formato digitale. Come le loro controparti fisiche hanno un codice identificativo univoco (ICCID) e sistemi di protezione (PIN e PUK) ma hanno il vantaggio di non deteriorarsi o danneggiarsi in quanto si scaricano come un qualsiasi file sul telefono. In più consentono di avere due numeri sullo stesso dispositivo e azzerano i tempi normalmente necessari per avere una SIM. Oggi molti operatori di telefonia mobile permettono di acquistare le eSIM e a breve alla lista dovrebbero aggiungersi anche Elimobile e teoricamente anche Iliad.

Offerte eSIM di Vodafone a novembre 2022

Offerte eSIM di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro Vodafone One Number non inclusi gli stessi della propria offerta mobile 5 euro

Vodafone permette di abbinare le sue offerte a una eSIM al costo di 1 euro. Nel listino dell’operatore abbiamo proposte un po’ per tutti i gusti. In particolare si possono trovare offerte 5G anche con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare alla massima velocità. Tra le tante proposte abbiamo in particolare due tariffe che si possono attivare solo online e sono riservate a chi richiede la portabilità del numero, che Vodafone esegue gratuitamente, arrivando da Iliad o alcuni operatori virtuali:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese . Attivazione gratuita

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione gratuita Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione gratuita

Con Smart Pay si addebita automaticamente il costo del piano su carta di credito o conto corrente. Il sistema di pagamento offre diversi vantaggi come una maggiore quantità di Giga inclusi, oltre a uno sconto sul prezzo mensile, e il 5G Priority Access per avere una connessione stabile anche quando il traffico sulla rete risulta congestionato. In più si può accedere gratis al Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti su prodotti e servizi di partner come Amazon.it, Everli, Carrefour.it, Q8 e altri.

Vodafone poi propone un’offerta eSIM per chi dispone di un Apple Watch o altro smartwatch in grado di connettersi a Internet senza abbinamento al cellulare e vuole utilizzare lo stesso numero che ha sul telefono. La tariffa si chiama Vodafone OneNumber e costa 5 euro al mese con attivazione gratuita. L’eSIM fornita è compatibile con iPhone 6s e modelli successivi con iOS 13 e versioni successive.

Offerte eSIM di WindTre a novembre 2022

Offerte eSIM di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 12,99 euro Di Più Full 5G minuti illimitati (50 verso l’estero) e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro

Anche WindTre permette di abbinare qualsiasi sua offerta a una eSIM al prezzo di 10 euro. I già clienti che invece vogliono sostituire la propria SIM fisica con una digitale possono richiederlo online al costo di 15 euro. Tra le tante tariffe dell’operatore una delle più interessanti è la seguente:

Di Più Full 5G con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G alla massima velocità con il Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, accesso prioritario al servizio clienti 159 senza attese e uno smartphone Honor X8 5G. In Ue si può navigare in roaming fino a 13,7 GB. L’attivazione da 49,99 euro acquistandola online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese

Easy Pay è il sistema per l’addebito automatico su conto corrente e carta di credito che permette di avere il doppio dei Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. Attivando Di Più Full 5G in negozio si può provarla gratuitamente per 31 giorni. Allo scadere del periodo promozione si può scegliere se continuare, pagando il costo mensile e attivazione previsti, o recedere gratuitamente dal piano senza penali.

Offerte eSIM di Very Mobile a novembre 2022

Offerte eSIM di Very mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Very 5,99 illimitati 50 GB fino a 30 Mbps 5,99 euro Very 6,99 illimitati 100 GB fino a 30 Mbps 6,99 euro Very 7,99 illimitati 150 GB fino a 30 Mbps 7,99 euro Very 8,99 illimitati 200 GB fino a 30 Mbps 8,99 euro Very 9,99 illimitati 220 GB fino a 30 Mbps 9,99 euro Very 11,99 illimitati 50 GB fino a 30 Mbps 11,99 euro Very 13,99 illimitati 150 GB fino a 30 Mbps 13,99 euro

Very Mobile è tra i pochi operatori virtuali a permettere di abbinare le sue offerte a una eSIM senza alcun costo aggiuntivo. Anche chi è già cliente può sostituire gratuitamente la sua SIM fisica facendone richieste tramite la sezione Info SIM e PUK dall’app Very. L’operatore non prevede vincoli, rinnova le sue offerte sempre lo stesso giorno del mese e blocca in automatico i servizi a pagamento. In più fino al 28 novembre chi passa a Very con portabilità del numero ha in regalo un buono di 10 euro da spendere su Amazon.it. L’offerta più economica dell’operatore è la seguente:

Very 5,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta include 5,5 GB in roaming in Ue e si può passare quando si vuole e senza costi a una tariffa con più Giga dall’app Very o chiamando il numero gratuito 1929.

Offerte eSIM di Spusu a novembre 2022

Offerte eSIM di Spusu Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Spusu 1 100 minuti e 100 SMS 1 GB in 4G+ 3,99 euro Spusu 10 1000 minuti e 200 SMS 10 GB in 4G+ 4,98 euro Spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro

Spusu è l’altro operatore di telefonia mobile low cost a permette di acquistare un’eSIM. Anche in questo caso non ci sono costi aggiuntivi e si può sostituire gratuitamente la propria SIM fisica con richiesta al servizio clienti.

Spusu 50 con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di riserva, che si possono utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Megabyte non utilizzati durante il mese in Giga aggiuntivi che non hanno scadenza e si possono consumare a partire dal successivo rinnovo del piano. In Ue sono disponibili in roaming fino a 4,9 GB. Anche Spusu permette di cambiare offerta senza costi aggiuntivi quando si vuole

Offerte eSIM di TIM a novembre 2022

Offerte eSIM di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM One Number non inclusi gli stessi della propria offerta mobile primo mese gratuito, poi 4,99 euro TIM WONDER Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

TIM come WindTre prevede un costo di 10 euro per l’acquisto di un’eSIM e di 15 euro per sostituire una scheda fisica ma in questo caso è possibile farlo solo in negozio. In termini di offerte c’è comunque l’imbarazzo della scelta:

TIM WONDER Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online per chi richiede la portabilità da alcuni operatori virtuali come Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri

TIM WONDER Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 25 e include anche ascolto senza limiti di brani su TIMMUSIC senza consumare dati. E’ poi possibile avere 100 GB inclusi aggiungendo 99 cent al mese oppure 100 GB su Google One per 3 mesi (1,99 euro in più al mese), TIMGAMES (5 euro in più al mese) o TIM One Number (99 cent in più al mese)

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete

TIM One Number è l’offerta dati per eSIM che consente di utilizzare lo stesso numero di telefono su cellulare e smartwatch. Il primo mese è gratuito, poi 4,99 euro al mese se non già inclusa

Per i nuovi clienti che acquistano queste offerte online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se invece avete già la linea fissa con TIM potete avere Giga illimitati per la vostra eSIM e le offerte di tutte la famiglia (massimo 6 numeri) con TIM Unica. La promozione è gratuita e resta valida fino a quando si mantengono attive la linea fissa e mobile. Si hanno anche inclusi sconti fino a 500 euro su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

