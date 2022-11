Consumi e costi luce e gas in Italia: la classifica delle Province 2022

Con l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale è cresciuta esponenzialmente l'attivazione ai consumi energetici in casa . L'utilizzo di elettricità e gas naturale varia in modo significativo in base all'area dove sono ubicate le forniture. A fare chiarezza sulla questione è una nuova indagine dell' Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it che ha stilato una classifica delle province italiane che fanno registrare i c onsumi maggiori nel 2022 , sia per l'energia elettrica che per il gas naturale.

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it si concentra sui consumi di luce e gas in Italia. In particolare, lo studio ha posto l’attenzione sui consumi medi che vengono registrati nelle province italiane in base ai dati raccolti dal comparatore di offerte luce e gas.

Questo studio conferma notevole differenze su base provinciale andando, inoltre, ad evidenziare quali sono le aree del Paese dove si consuma più energia in casa. L’analisi dei consumi, inoltre, si accompagna anche ad un’analisi dei costi e margini di risparmio ottenibili con le tariffe del Mercato Libero.

Le province italiane dove si consuma più energia elettrica nel 2022

PROVINCIA CONSUMO ANNUO (KWH) SPESA ANNUA IN TUTELA SPESA ANNUA MERCATO LIBERO RISPARMIO CON MERCATO LIBERO 1. Nuoro 3579 2.260 € 2.067 € 193 € 2. Pistoia 3489 2.204 € 2.016 € 188 € 3. Cagliari 3487 2.203 € 2.015 € 188 € 4. Carbonia Iglesias 3445 2.177 € 1.991 € 186 € 5. Prato 3332 2.106 € 1.972 € 134 € 6. Ogliastra 3326 2.103 € 1.923 € 180 € 7. Reggio Emilia 3324 2.101 € 1.922 € 179 € 8. Bari 3303 2.088 € 1.910 € 178 € 9. Agrigento 3287 2.078 € 1.901 € 177 € 10. Verbano Cusio Ossola 3277 2.072 € 1.895 € 177 €

Partiamo dall’energia elettrica. I dati raccolti dallo studio confermano che la provincia dove si registrano i consumi di elettricità più elevati in Italia è Nuoro. Per quest’area del Paese, infatti, si registra un consumo medio di 3.590 kWh per famiglia che si traduce in una spesa annua per il servizio di Maggior Tutela di 2.260 euro. Con il passaggio al Mercato Libero è possibile tagliare la spesa di una media di 193 euro, riducendo l’importo annuale delle bollette fino a 2.067 euro.

Seconda posizione nella classifica delle province italiane con il maggior consumo di energia elettrica per famiglia, in media, è Pistoia dove il dato registrato è di 3.489 kWh. In Tutela, in questo caso, la spesa annuale è di 2.204 euro. Scegliendo il Mercato Libero, invece, è possibile tagliare la spesa di 188 euro arrivando a spendere 2.016 euro all’anno per l’energia elettrica, considerando il dato dei consumi complessivi.

A completare la Top 3 delle province dove si consuma più energia elettrica in Italia c’è Cagliari. Il dato medio rilevato dallo studio è di 3.487 kWh per famiglia con una spesa media annua in Maggior Tutela pari a 2.203 euro. Scegliere il Mercato Libero, in questo caso, consente di ottenere un risparmio di 188 euro con una spesa annuale che si riduce a 2.015 euro.

Passiamo ora alle province dove si consuma di meno. A registrare i consumi medi più bassi in Italia è la provincia di Campobasso che fa segnare un dato medio di 1.417 kWh a cui corrisponde una spesa di 955 euro in Maggior Tutela. Scegliendo il Mercato Libero, inoltre, a Campobasso è possibile ottenere un risparmio di 76 euro all’anno, tagliando la spesa per le bollette della luce fino a 879 euro all’anno.

Le province italiane dove si consuma più gas naturale nel 2022

PROVINCIA CONSUMO ANNUO (SMC) SPESA ANNUA IN TUTELA SPESA ANNUA MERCATO LIBERO RISPARMIO CON MERCATO LIBERO 1. Vercelli 934 2.794 € 2.672 € 122 € 2. Isernia 912 2.691 € 2.539 € 152 € 3. Vibo Valentia 905 2.745 € 2.593 € 152 € 4. Belluno 905 2.658 € 2.514 € 144 € 5. Mantova 904 2.648 € 2.487 € 161 € 6. Ferrara 882 2.613 € 2.456 € 157 € 7. Prato 870 2.594 € 2.449 € 145 € 8. Campobasso 863 2.550 € 2.397 € 153 € 9. Reggio Emilia 860 2.546 € 2.394 € 152 € 10. Rovigo 857 2.503 € 2.378 € 125 €

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, la classifica dei consumi vede in testa la provincia di Vercelli che fa segnare un consumo medio di 934 Smc. Il dato in questione si traduce in una spesa in Maggior Tutela pari a circa 2.794 euro. In questo caso, il passaggio alla migliore offerta del Mercato Libero consente di tagliare la spesa di circa 122 euro. Complessivamente, grazie al Mercato Libero, è possibile ridurre l’importo delle bollette fino a 2.672 euro all’anno.

Seconda posizione nella classifica delle province in cui si consuma più gas naturale per la provincia di Isernia. Il dato medio rilevato dall’indagine è di 912 Smc di gas consumati ogni anno. In regime di Maggior Tutela, questo dato si traduce in una spesa annuale di 2.691 euro. Con il Mercato Libero, però, è possibile risparmiare 152 euro, portando la spesa per le bollette del gas fino ad un minimo di 2.539 euro.

La terza posizione della classifica spetta a Vibo Valentina. Il consumo medio di gas rilevato nella provincia è di 905 Smc. Il dato si traduce in una spesa di 2.745 euro nel servizio di Maggior Tutela. Scegliendo il Mercato Libero, invece, è possibile ottenere un risparmio di 152 euro portando la spesa complessiva per le bollette del gas in un anno a 2.593 euro, ben al di sotto il livello che si resisterebbe con la Tutela.

Per quanto riguarda le province che fanno registrare un consumo ridotto di gas, invece, il primato spetta ad Imperia dove si registrano appena 538 Smc all’anno come consumo medio per famiglia. Questo dato si traduce in una spesa media per il gas di 1.595 euro. Passando al Mercato Libero, con l’attivazione delle migliori offerte del momento è possibile portare la spesa annuale fino a 1.504 euro.

Le province dove si risparmia di più con il Mercato Libero

PROVINCIA SPESA ANNUA IN TUTELA SPESA ANNUA MERCATO LIBERO RISPARMIO CON MERCATO LIBERO 1. Brescia 4.182 € 3.850 € 332 € 2. Reggio Emilia 4.647 € 4.316 € 331 € 3. Crotone 4.544 € 4.220 € 324 € 4. Varese 4.493 € 4.171 € 322 € 5. Padova 4.463 € 4.145 € 318 € 6. Como 4.420 € 4.103 € 317 € 7. Piacenza 4.471 € 4.155 € 316 € 8. Isernia 4.602 € 4.287 € 315 € 9. Vibo Valentia 4.652 € 4.338 € 314 € 10. Bari 4.365 € 4.053 € 312 €

Combinando le due indagini è possibile stilare una classifica delle province in cui si registra la spesa maggiore per luce e gas e, soprattutto, in cui è possibile massimizzare il risparmio in bolletta gr4azie al Mercato Libero. Al primo posto in questa speciale classifica troviamo Brescia. Nella provincia lombarda, infatti, si raggiunge un picco di 4.182 euro considerando sia la spesa per la luce che la spesa per il gas naturale in casa durante tutto l’anno. Con il passaggio al Mercato Libero, però, è possibile risparmiare fino a 332 euro all’anno, portando la spesa combinata a 3.850 euro.

Seconda posizione per Reggio Emilia che registra una spesa di 4.647 euro in un anno per luce e gas in Maggior Tutela. In questo caso, il passaggio al Mercato Libero consente di risparmiare 331 euro all’anno portando la spesa a 4.316 euro. Terza posizione per Crotone dove la spesa annuale in Tutela è pari a 4.544 euro con possibilità di risparmiare 324 euro passando al Mercato Libero.

