Avere una connessione a casa sotto i 10 euro: le alternative di Novembre 2022

L’accesso a Internet da casa cambia pelle e diventa sempre più variegato. Adsl, fibra ottica e tecnologia FWA non sono più le sole porte d’accesso a una navigazione veloce, stabile e illimitata. Offerte mobile con traffico dati in crescita (in media 109 Giga al mese nel 2022, +49,3% rispetto a un anno fa) e prezzi in discesa (in media 9,91 euro al mese, -5% nel 2022 sul 2021) stanno rendendo la connessione tramite hotspot una soluzione appetibile per i consumatori.

Questa tendenza, fotografata dall’Osservatorio Segugio.it, in collaborazione con SOStariffe.it in una recente analisi, si rispecchia nelle proposte Internet mobile messe a punto dagli operatori delle Tlc, sia quelli tradizionali (come TIM, Vodafone, WindTre e Iliad), sia quelli virtuali (da Spusu a Kena passando per Very Mobile) a novembre 2022.

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, abbiamo stilato una classifica delle soluzioni che offrono SIM dal traffico dati voluminoso a prezzi “mini” (sotto i 10 euro al mese) grazie alle quali è possibile navigare da casa semplicemente connettendosi all’hotspot del proprio smartphone o inserendo una SIM solo dati nel proprio tablet o in un modem Wifi tascabile.

Le offerte Internet dati per navigare con meno di 10 euro a Novembre 2022

OFFERTA GIGA INCLUSI PREZZO 1 Internet 200 GB per 1 anno di TIM 200 Giga all’anno 8,14 euro al mese 2 TIM Giga Power 50 50 Giga al mese 9,99 euro al mese 3 Cube Lite con Easy Pay di WindTre 70 Giga al mese 9,99 euro al mese

Di seguito analizziamo le tre offerte mobile solo dati che possono essere attivate a novembre 2022 con una spesa inferiore ai 10 euro al mese.

Internet 200 GB per 1 anno di TIM

Con questa soluzione TIM è possibile beneficiare di una “dote” annuale di 200 Giga (senza vincoli di soglia mensili) al costo di 99,99 euro (8,14 euro al mese). Al superamento dei Giga disponibili, la navigazione continua a 1,90 euro ogni 200 Megabyte (1 Giga di scorta). L’offerta include:

navigazione fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload su rete 4G;

e 75 Mbps in upload su rete 4G; servizio TIM MultiSIM per condividere i Giga disponibili con un’altra SIM e navigare su due dispositivi, anche nello stesso momento;

per condividere i Giga disponibili con un’altra SIM e navigare su due dispositivi, anche nello stesso momento; offerta personalizzabile (solo nei negozi TIM) con l’aggiunta di un modem Wi-Fi a partire da 29,90 euro oppure una TIM Cam a 3 euro.

TIM Giga Power 50

50 Giga al mese a 9,99 euro con TIM Giga Power 50. Non solo: con 0,99 euro in più al mese i 50 Giga raddoppiano, facendo lievitare la dotazione Internet di questa offerta a 100 Giga al mese. Al superamento dei Giga disponibili, la navigazione continua a 1,90 euro ogni 200 Megabyte (1 Giga di scorta). Inoltre, per i nuovi clienti che scegliessero di sottoscrivere l’offerta online, il primo mese è gratis.

Altre caratteristiche dell’offerta sono:

navigazione fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload su rete 4G;

e 75 Mbps in upload su rete 4G; nessun costo di attivazione per il raddoppio dei Giga , servizio che può essere disattivato in qualsiasi momento;

, servizio che può essere disattivato in qualsiasi momento; 100 GB di spazio di archiviazione condiviso tra Google Drive, Gmail e Google Foto inclusi per 3 mesi: scaduta la promozione, il rinnovo costa 1,99 euro al mese;

di spazio di archiviazione condiviso tra Google Drive, Gmail e Google Foto inclusi per 3 mesi: scaduta la promozione, il rinnovo costa 1,99 euro al mese; costo SIM: 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Cube Lite con Easy Pay di WindTre

Anche WindTre propone una SIM solo dati che include 70 Giga al mese al costo di 9,99 euro al mese. Ecco la carta d’identità dell’offerta:

70 Giga al mese di traffico dati sulla Top Quality Network. Superata questa soglia 1 GB costa 0,99€ per ogni giorno di utilizzo;

di traffico dati sulla Top Quality Network. Superata questa soglia 1 GB costa 0,99€ per ogni giorno di utilizzo; velocità navigazione in funzione della copertura di Rete, intensità di traffico e dispositivo utilizzato;

costo di attivazione: 49,99, da saldare o in un’unica soluzione oppure a rate: nel caso di acquisto in negozio la rata sarà pari a 1,80 euro al mese (più 6,99 euro una tantum), mentre nel caso di acquisto online la rata mensile sarà di 2,08 euro per 24 mesi;

servizio Easy Pay per pagare comodamente da casa con carta di credito, conto corrente e carte conto;

per pagare comodamente da casa con carta di credito, conto corrente e carte conto; costo della SIM: 10 euro.

Le migliori offerte mobile con traffico dati incluso a Novembre 2022

OFFERTA GIGA INCLUSI PREZZO 1 Spusu50 50 Giga al mese (+ 100 Giga di riserva) 5,98 euro al mese 2 ho. 100 Giga al mese 5,99 euro al mese 3 Kena 100 Giga al mese 5,99 euro al mese

Di seguito il podio delle offerte di telefonia mobile che includono un traffico dati superiore ai 50 Giga al mese e costano meno di 10 euro a novembre 2022.

Spusu50

Spusu, la compagnia virtuale di telefonia mobile nata in Austria e approdata in Italia nel 2020, propone 2000 minuti di conversazioni, 500 SMS e 50 Giga in 4G+ a 5,98 euro al mese (in promozione fino al 30 novembre 2022). Tra le carte vincenti di questa offerta ci sono:

navigazione alla velocità massima 4G+;

100 GB di riserva a cui affidarsi nel momento in cui si siano consumati tutti i 50 Giga inclusi nell’offerta;

a cui affidarsi nel momento in cui si siano consumati tutti i 50 Giga inclusi nell’offerta; servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, gli SMS e i Megabyte non consumati durante il mese in un “tesoretto” di Giga aggiuntivi disponibili a partire dal mese successivo.

per trasformare i minuti, gli SMS e i Megabyte non consumati durante il mese in un “tesoretto” di Giga aggiuntivi disponibili a partire dal mese successivo. possibilità di utilizzare i minuti inclusi nell’offerta per chiamare gratuitamente numeri fissi e mobili all’interno dell’Unione Europea;

possibilità di usare i minuti, gli SMS e 4,9 Giga gratuitamente in roaming in Europa.

Ho. Mobile

Tra le offerte di telefonia mobile con Giga inclusi segnalate dal comparatore di SOStariffe.it c’è quella di Ho.Mobile, la compagnia low cost di Vodafone. Essa propone minuti e SMS illimitati + 100 Giga in 4G a 5,99 euro al mese, più 6 euro una tantum per una ricarica da cui sarà scalato il primo rinnovo.

Altre caratteristiche dell’offerta sono:

navigazione in hotspot inclusa con velocità fino a 30 Mbps in download ;

; tariffa riservata a chi proviene da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero;

SIM e attivazione gratuite;

possibilità di provare l’offerta gratis per un mese con il servizio Soddisfatti ho. Rimborsati. Scaduti i 30 giorni si potrà scegliere se continuare o richiedere online il rimborso di tutte le spese sostenute.

Kena Mobile

Anche Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale di casa TIM, propone un pacchetto “All inclusive” in cui si hanno a disposizione minuti illimitati, 500 SMS e 100 GB in 4G a 5,99 euro al mese. Altre caratteristiche dell’offerta includono:

navigazione fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in download;

e 30 Mbps in download; nessun contributo di attivazione e nessun costo per la SIM;

dei 100 Giga al mese, 5 sono disponibili per l’utilizzo in roaming;

offerta riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero.

