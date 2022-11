Le 4 migliori offerte Internet senza linea fissa di Novembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 29,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La connessione wireless è una soluzione sempre più ricercata dai consumatori per navigare in Internet da casa. A dirlo sono i numeri dell’Osservatorio Agcom sulle comunicazioni relativi alla prima metà del 2022, secondo cui le linee FWA (Fixed Wireless Access) hanno superato la soglia di 1,7 milioni in Italia, con una crescita di 100 mila unità rispetto ai 12 mesi precedenti (prima metà del 2021).

A trainare l’espansione di questa tecnologia è la sua efficacia in termini di performance, capillarità e sostenibilità: velocità di navigazione, stabilità e volumi di traffico sono infatti paragonabili a quelli garantiti dalla fibra ottica. Non solo: questa tecnologia (chiamata anche “fibra misto-radio” in quanto utilizza un sistema ibrido di collegamenti via cavo e frequenze radio) consente l’accesso a Internet anche alle zone del nostro Paese non ancora coperte dalla fibra ottica e ad abitazioni che non hanno una linea telefonica attiva.

Quali sono le migliori soluzioni Internet FWA proposte dagli operatori del comparto Tlc? Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet abbiamo stilato una classifica con le 4 promozioni più competitive di novembre 2022.

Le migliori offerte wireless per navigare da casa a Novembre 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO 1 Fastweb Casa Light FWA velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse

attivazione: 2 euro al mese per 20 mesi 19,95 euro al mese 2 TIM Wifi Power FWA velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download

chiamate con scatto. Illimitate a +2 euro al mese

attivazione: inclusa 24,90 euro al mese 3 Linkem senza limiti velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download

chiamate illimitate

attivazione: inclusa 24,90 euro al mese 4 Eolo più velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download

chiamate illimitate

attivazione: 19,90 euro una tantum 24,90 euro al mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le 4 offerte Internet wireless con il miglior rapporto qualità-prezzo a novembre 2022. Di seguito scattiamo una panoramica di ciascuna offerte, le caratteristiche principali e il loro costo mensile.

Fastweb Casa Light FWA

Fastweb si laurea “campione” del risparmio a novembre 2022 grazie a una promozione che consente di navigare da casa senza limiti alla massima velocità al costo di 19,95 euro al mese. Ecco i pilastri su cui si fonda l’offerta, che non ha vincoli di durata:

navigazione a una velocità nominale fino a 1 Gbps in download su rete FWA;

su rete FWA; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione di una piccola antenna inclusa;

costo di attivazione: 2 euro al mese per 20 mesi ;

; accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

Questa promozione, che non prevede un piano Voce attivo, può essere personalizzata con due opzioni aggiuntive:

amplificatore Wi-Fi Booster per avere Internet potente in tutta la casa: + 4 euro al mese rispetto al pacchetto base;

per avere Internet potente in tutta la casa: + al mese rispetto al pacchetto base; una SIM Fastweb per lo smartphone nelle seguenti modulazioni di prezzo: Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese per avere 150 Giga (anche in 5G) e chiamate illimitate; Fastweb Mobile Rush a 8,95 euro per poter contare su con 200 Giga (anche in 5G) e chiamate illimitate); Fastweb Mobile Maxi a 11,95 euro al mese per beneficiare di 300 Giga (anche in 5G) e chiamate illimitate).

Per avere una panoramica completa della promozione Fastweb Casa Light FWA:

SCOPRI FASTWEB CASA LIGHT FWA »

TIM WiFi Power FWA

Anche il colosso della telefonia TIM propone una soluzione Internet casa wireless: TIM WiFI Power FWA . Essa, dal costo di 24,90 euro al mese in promozione fino al 26 novembre 2022, include:

navigazione con traffico dati illimitato e velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete FWA;

e velocità fino a in download e 50 Mbps in upload su rete FWA; kit FWA in comodato d’uso gratuito (Indoor con modem autoinstallante o Outdoor con antenna esterna a seconda della copertura di rete);

chiamate a consumo : 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

: 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; è possibile avere le chiamate illimitate incluse previo pagamento di 2 euro in più al mese;

previo pagamento di al mese; contributo di attivazione gratuito.

Per maggiori dettagli sull’offerta TIM WiFI Power FWA, clicca sul pulsante verde di seguito:

Scopri TIM WiFi Power FWA »

Linkem senza limiti

Linkem, tra gli specialisti di riferimento per la tecnologia FWA, mette a punto un’offerta destinata ai nuovi clienti che assicura Internet illimitato e veloce al costo di 24,90 euro al mese. Ecco un quadro della promozione:

connessione illimitata e velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload;

in download e 10 Mbps in upload; opzione “ Parla e Naviga ” (a 2 euro in più al mese) per chiamare senza limiti da casa verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi grazie alla tecnologia VoIP ;

” (a 2 euro in più al mese) per chiamare senza limiti da casa verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi grazie alla ; nessun contributo di attivazione e modem in comodato gratuito;

assistenza Prime gratuita, con supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sul modem;

Per avere ulteriori informazioni sull’offerta Linkem senza limiti, clicca al link qui sotto:

Scopri qui l'offerta di LINKEM »

Eolo Più

Attivabile a un costo di 24,90 euro al mese, l’offerta Eolo Più fa camminare a braccetto navigazione in Rete e chiamate illimitate. In più, oltre a un pacchetto base, l’operatore italiano propone una serie di upgrade “Ultra velocità” per garantire esperienze di navigazione personalizzate: “+Intrattenimento” e “+Studio e Lavoro” (al costo di 5 euro in più al mese ciascuno) e “+Sicurezza” (a 3 euro in più al mese). In promozione (a 8 euro in più al mese anziché 10 euro) c’è anche la possibilità di abbinare l’opzione “+Intrattenimento” con “+Studio e Lavoro” per avere una velocità fino a 200 Mb/s in download.

Ecco l’identikit dell’offerta:

navigazione fino a una velocità di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload nel pacchetto base; fino a 200 Mbps in download e 50 Mbps in upload con i pacchetti opzionali a pagamento;

e 50 Mbps in upload con i pacchetti opzionali a pagamento; EOLOrouter incluso e antenna fornita in comodato d’uso gratuito; inoltre, solo con attivazione online, ripetitore WiFi in omaggio per massimizzare le prestazioni del wifi in ogni locale di casa;

costo di attivazione: 19,90 euro una tantum;

Promo Tutto incluso: 30 giorni di prova per tutti i pacchetti opzionali. Al termine del periodo di prova, si potrà decidere se mantenerli al prezzo di 10 euro al mese in più (anziché 13 euro) rispetto alla tariffa standard.

Per saperne di più della proposta di Eolo Più, segui il link qui sotto:

Scopri Eolo Più »

Infine, un'ulteriore alternativa alle tariffe internet FWA qui sopra, sono le offerte internet mobile da consultare sempre sul comparatore di SOStariffe.it.