Bonus Psicologo 2022: è ancora disponibile e come richiederlo a Maggio 2022

Il Bonus Psicologo 2022 è pronto a partire nel corso del mese di maggio 2022 . Dopo un lungo iter legislativo, infatti, l'atteso bonus, che punta a semplificare l'accesso alle sedute di psicoterapia, è in dirittura d'arrivo. La nuova agevolazione, infatti, potrà essere richiesta dagli aventi diritto a partire dalle prossime settimane, a seguito di un decreto attuativo prossimo alla pubblicazione. Ecco, quindi, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Bonus Psicologo 2022 e come fare per richiederlo a maggio 2022.

Il Bonus Psicologo 2022 è stato introdotto dal recente Decreto Milleproroghe ma non è ancora partito. La nuova agevolazione che permetterà ai cittadini italiani di ottenere un accesso semplificato alle sedute di psicoterapia, grazie ad un voucher per coprire almeno in parte i costi, sta per partire grazie ad un decreto attuativo che, come confermato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, la scorsa settimana è oramai “in dirittura di arrivo“. Tocca ora al Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarire, nel dettaglio, le modalità di erogazione del bonus.

Per effetto del nuovo decreto interministeriale, quindi, sarà possibile accedere al nuovo Bonus Psicologo 2022 a partire dal mese di maggio 2022. Per la richiesta sarà necessario sfruttare un apposito portale online. Per l’accesso alla nuova agevolazione è previsto il rispetto di alcuni requisiti, necessari per poter ottenere il voucher da utilizzare presso strutture pubbliche o private per la copertura dei costi di sedute di psicoterapia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo bonus prossimo alla partenza a partire dalle modalità di richiesta e fino ad arrivare a importo e requisiti.

Bonus Psicologo 2022: come fare richiesta

COME RICHIEDERE IL BONUS PSICOLOGO 2022 DA QUANDO È POSSIBILE FARE RICHIESTA Direttamente online, tramite un portale dedicato non ancora accessibile Le domande potranno essere inviate a partire dalle prossime settimane

Per il momento, non è ancora possibile presentare una richiesta per il Bonus Psicologo 2022 in quanto è necessario attendere l’arrivo del decreto attuativo che darà il via libera alla pubblicazione online del sito dedicato all’agevolazione. L’accesso al bonus, infatti, avverrà per via telematica. I cittadini italiani che rientreranno nei requisiti previsti dalla normativa, infatti, avranno la possibilità di presentare una richiesta per l’ottenimento del Bonus Psicologo 2022 tramite un apposito portale online.

Da notare che sarà INPS ad occuparsi del portale dedicato al nuovo Bonus Psicologo oltre che a gestire l’erogazione dei voucher per i professionisti scelti dai contribuenti per le sedute di psicoterapia. È importante sottolineare, inoltre, che i singoli professionisti abilitati non sono tenuti ad aderire all’iniziativa. Il portale dedicato all’agevolazione, infatti, includerà anche un elenco di tutti i professionisti che aderiscono al Bonus Psicologo 2022 permettendo ai cittadini di poter individuare, con la massima semplicità, il professionista a cui affidarsi.

La richiesta del Bonus Psicologo 2022 potrà essere presentata sia da chi si rivolge per la prima volta ad uno psicologo che da chi, invece, è già seguito da un professionista. In questo caso, infatti, non sono previste limitazioni di alcun tipo. L’agevolazione è pensata per ridurre i costi di un programma di psicoterapia a prescindere dal fatto che tale programma sia già iniziato oppure debba ancora essere definito per il richiedente del bonus.

In merito alle modalità d’accesso al Bonus Psicologo, in attesa di maggiori dettagli, segnaliamo le parole del ministro Speranza che ha sottolineato: “Il meccanismo che abbiamo individuato consentirà di accedere al contributo senza oneri o anticipazioni da parte della persona che vuole usufruire del bonus. E questa stessa persona potrà scegliere liberamente il professionista tra coloro che hanno aderito all’iniziativa”.

Considerando i fondi stanziati limitati (per maggiori dettagli potete fare riferimento al prossimo paragrafo) resta da capire se il meccanismo di richiesta del Bonus Psicologo 2022 preveda un sistema di “click day” con l’apertura delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In tal caso, il rischio di malfunzionamenti della piattaforma web per la presentazione della domanda sarà molto alto. Sulla questione ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.

Bonus Psicologo 2022: importo e requisiti

IMPORTO DEL BONUS REQUISITI PER ACCEDERE AL BONUS Fino a 600 euro a persona ISEE inferiore a 50 mila euro

Il nuovo Bonus Psicologo prevede un importo complessivo di 600 euro. Si tratta di un voucher che potrà coprire il costo di circa 12 sedute di psicoterapia (considerando un costo medio di 50 euro). Considerando i fondi stanziati per l’agevolazione, l’accesso al bonus sarà garantito a circa 16-20 mila cittadini italiani. Si tratta, quindi, di un’iniziativa abbastanza limitata che, almeno nella sua formulazione iniziale, andrà a garantire un sostegno ad un numero limitato di persone. In futuro, però, il bonus potrebbe essere rifinanziato in modo da aumentare il numero di cittadini in grado di accedervi (l’importo del voucher, invece, non dovrebbe subire modifiche).

Da notare, inoltre, che il nuovo Bonus Psicologo 2022 non sarà un “bonus a pioggia”. A limitare l’accesso all’agevolazione, infatti, oltre ai fondi limitati, ci saranno anche requisiti abbastanza stringenti. La normativa prevede, infatti, un limite ISEE di 50 mila euro. Superando tale limite non sarà possibile accedere al bonus. Da notare, però, che l’importo del voucher sarà parametrato all’importo dell’ISEE in base ad un sistema che deve ancora essere ufficializzato.

In sostanza, l’agevolazione andrà a ridursi al crescere dell’ISEE fino ad azzerarsi una volta che tale indicatore avrà raggiunto quota 50.000 euro. In questo modo, la normativa sul bonus punta ad agevolare l’accesso alla psicoterapia ai cittadini con reddito basso che, senza voucher, potrebbero rinunciare a questo tipo di supporto. Per poter presentare la richiesta di erogazione del voucher non saranno fissati altri limiti. Non sono previsti limiti d’età per il bonus che potrà, infatti, essere richiesto anche da minorenni (con il consenso dei genitori) e da persone anziane. L’unico vincolo sarà rappresentato dal reddito ISEE.

Da notare che, a differenza di altri bonus che prevedono limiti ISEE, il Bonus Psicologo è personale e non sarà riconosciuto uno per famiglia. Ogni membro di un nucleo familiare, al netto del rispetto dei limiti ISEE, ha, quindi, la possibilità di presentare richiesta per ottenere l’agevolazione e accedere ad un percorso di psicoterapia con condizioni agevolate. Ad esempio, quindi, una famigli di tre persone con ISEE inferiore al limite previsto dalla normativa potrà presentare tre richieste differenti per ciascun componente.

Come viene erogato il Bonus Psicologo?

L’accettazione della domanda per l’acceso al Bonus Psicologo 2022 non comporta l’erogazione diretta al richiedente del voucher. Il bonus previsto (per un importo massimo di 600 euro) sarà, infatti, accreditato da INPS direttamente al professionista scelto dal richiedente con un meccanismo di rimborso indiretto (chi richiede il Bonus non dovrà anticipare alcuna somma allo psicologo al netto della cifra eccedente l’importo del voucher).

Le tempistiche di accredito del bonus al professionista dovrebbero essere brevi anche se sarà necessario attendere il decreto attuativo per saperne di più. Una volta completata la richiesta per il bonus, il cittadino potrà iniziare la psicoterapia senza dover attendere che INPS accrediti quanto dovuto al professionista scelto. Ribadiamo che il cittadino è libero di scegliere il professionista da cui farsi seguire ma gli psicologi non sono obbligati ad accettare il bonus. Ulteriori dettagli saranno disponibili con il lancio della piattaforma dedicata alla richiesta del bonus.