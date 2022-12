Bonus luce e gas Dicembre 2022: requisiti e richiesta per avere lo sconto in bolletta

Anche in quest’ultimo scorcio dell’anno, le famiglie italiane più vulnerabili possono usufruire dei bonus luce e gas come leva per alleggerire le bollette. Ma cosa prevedono queste agevolazioni statali? In che modo sono state potenziate per far fronte al caro energia? Come beneficiarne a dicembre 2022?

A fronte dell’impennata di domande su questo tema registrata dai motori di ricerca online, gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto un vademecum che accenda i riflettori su beneficiari, requisiti di accesso e modalità di ottenimento dei bonus a dicembre 2022. Non solo: sotto la lente d’ingrandimento di SOStariffe.it c’è anche l’ulteriore rafforzamento di questi contributi sociali per il 2023, secondo quanto contenuto nella manovra di bilancio varata dall’esecutivo Meloni e appena approdata in Parlamento per la discussione e la sua votazione.

Bonus sociali luce e gas: cosa sono e a chi sono rivolti a Dicembre 2022

BONUS: LE DOMANDE BONUS: LE RISPOSTE Cosa sono i bonus sociali luce e gas? Sono sconti in bolletta per aiutare le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico a sostenere il pagamento delle spese per elettricità e metano A chi sono rivolti a dicembre 2022? Nuclei familiari con ISEE non superiore a 12mila euro

Famiglie numerose con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20mila euro

Beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza

Famiglie con un componente in gravi condizioni di salute che utilizzi apparecchiature elettromedicali salvavita Come sono stati potenziati nel 2022? Al bonus ordinario è stato affiancato un bonus integrativo (o straordinario) per aumentare l’importo dello sconto

(o straordinario) per aumentare l’importo dello sconto La soglia ISEE per l’accesso ai bonus è stata innalzata da 8.265 euro a 12mila euro (fino al 31 dicembre 2022) per allargare la platea dei beneficiari Come fare per ottenerli? Sono riconosciuti in automatico a tutte le famiglie aventi diritto che hanno richiesto l’ISEE, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica

I bonus sociali luce e gas consistono in uno sconto in bolletta riservato alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico. L’obiettivo? Aiutare i nuclei familiari svantaggiati a sostenere le spese per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.

In questo anno di maxi-rincari di energia elettrica e metano, il Governo è intervenuto a più riprese sui bonus luce e gas, varando misure urgenti che ne hanno sia aumentato l’importo elargito, sia allargato la platea dei beneficiari. È bene infatti ricordare che il limite ordinario per l’accesso ai bonus è fissato a 8.265 euro. Fino al 31 dicembre 2022, invece, la soglia per beneficiare dei bonus luce si attesta a quota 12mila euro. Così come fino al 31 dicembre 2022 al bonus ordinario è affiancato un bonus integrativo (o straordinario) così da aumentare la somma totale dello sconto applicato.

Per beneficiare dei bonus luce e gas a dicembre 2022, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

avere un indicatore ISEE non superiore a 12mila euro ;

; avere almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e un indicatore ISEE non superiore a 20mila euro ;

; beneficiare di un reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

di cittadinanza o di cittadinanza; avere nel proprio nucleo familiare un componente in gravi condizioni di salute che utilizzi apparecchiature elettromedicali salvavita.

Non occorre fare richiesta per i bonus sociali per disagio economico poiché (da gennaio 2021) sono attivati automaticamente a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di un ISEE valido. Questo significa che gli aventi diritto si vedranno lo sconto accreditato in automatico in bolletta.

È necessario, invece, presentare richiesta per ottenere l’agevolazione da disagio fisico. L’apposita domanda dovrà essere presentata ai Comuni o ai CAF abilitati, a fronte della consegna di un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Bonus sociali luce e gas: a quanto ammontano a Dicembre 2022

TIPOLOGIA DI BONUS PARAMETRI DI CALCOLO VALORE DEL BONUS Bonus elettrico per disagio economico Numero di componenti della famiglia Da 264,10 euro a 378,57 euro nel IV trimestre 2022 Bonus gas per disagio economico Numero di componenti della famiglia

Tipo di uso del gas

Zona climatica in cui è ubicata la fornitura Da 126,04 euro a 2.058,96 euro nel IV trimestre 2022 Bonus elettrico per disagio fisico Apparecchiature salvavita utilizzate

Potenza contrattuale

Tempo giornaliero di utilizzo Da 117,76 euro a 359,72 euro nel IV trimestre 2022

Come indicato sul sito di ARERA, l’Authority italiana dell’energia, il bonus elettrico per disagio economico erogato nel quarto trimestre 2022 (1° ottobre – 31 dicembre) si traduce in un risparmio complessivo in bolletta (già comprensivo del bonus integrativo) pari:

264,10 euro per famiglie con uno o due componenti al suo interno (se si considera una sola mensilità, il risparmio è pari a 86,10 euro);

per famiglie con uno o due componenti al suo interno (se si considera una sola mensilità, il risparmio è pari a 86,10 euro); 321,42 euro per i nuclei familiari con 3-4 componenti (con 104, 07 euro di risparmio mensile);

per i nuclei familiari con 3-4 componenti (con 104, 07 euro di risparmio mensile); 378,57 euro per le famiglie con oltre quattro componenti (123,30 euro al mese di risparmio).

Considerando il valore del bonus gas per disagio economico (sempre nel trimestre ottobre-dicembre 2022), l’importo complessivo (ordinario + straordinario) è compreso tra i 126,04 euro e i 2.058,96 euro.

L’erogazione di tale bonus dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE, dalla categoria d’uso associata alla fornitura di luce e gas e dalla zona climatica in cui è erogata la fornitura di elettricità e metano.

Ecco, invece, il valore del bonus elettrico per disagio fisico nel IV trimestre 2022:

per la fascia fino a 600 kWh/anno di extra consumo rispetto a un utente tipo (2700/kWh/anno), il risparmio in bolletta varia da 117,76 euro (fino a 3 kW di potenza) a 181,24 euro da 4,5 kW in su;

(fino a 3 kW di potenza) da 4,5 kW in su; per la fascia tra 600 e 1.200 kWh/anno di extra consumo, il bonus va da 207,92 euro (fino a 3 kW di potenza) a 270,48 euro (4,5 kW in su);

(fino a 3 kW di potenza) (4,5 kW in su); per la fascia oltre 1.200 kWh/anno di extra consumo, gli importi sono compresi tra i 303,60 euro (fino a 3 kW) e i 359,72 euro (da 4,5 kW in su).

Bonus Luce e Gas 2023: le novità introdotte nella manovra di bilancio

BONUS LUCE E GAS 2022 BONUS LUCE E GAS, I trimestre 2023 Potenziamento dei bonus: bonus ordinario + integrativo Confermato il rafforzamento dei bonus: ordinario + integrativo Tetto ISEE a 12 mila euro per accedere ai bonus luce e gas Soglia ISEE innalzata a 15mila euro per allargare la platea dei beneficiari Tetto ISEE a 20mila euro per famiglie numerose (4 o più figli) Confermato il limite a 20mila euro per le famiglie numerose

La manovra finanziaria 2023, la prima varata dall’esecutivo Meloni e ora all’esame del Parlamento, conferma il potenziamento dei bonus luce e gas, almeno per il primo trimestre 2023 (1° gennaio – 31 marzo).

Tra le novità introdotte nel documento di bilancio c’è infatti un ulteriore innalzamento della soglia ISEE per accedere ai bonus luce e gas nei primi tre mesi del 2023: dagli attuali 12mila euro si passerà a 15mila euro, così da allargare ulteriormente le maglie di un’agevolazione sempre più essenziale per aiutare le famiglie a pagare le bollette. Resta, invece, invariato (a 20mila euro) il tetto massimo per i nuclei familiari cosiddetti “numerose”, che contano 4 o più figli a carico.

Secondo il testo della manovra varato dal Consiglio dei ministri, resta in vigore anche per il primo trimestre 2023 il bonus integrativo che va a sommarsi al bonus ordinario per incrementare l’efficacia dell’agevolazione.

