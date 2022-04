Bonifico istantaneo: le banche che lo propongono ad aprile 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

I bonifici istantanei sono in vigore dal 2017: mentre prima erano prerogativa di pochi istituti di credito, nel corso degli anni si sono sempre più diffusi, al punto che oggi possono essere considerati la norma.

Nelle prossime righe risponderemo alle seguenti domande e analizzeremo quali sono le principali banche che in Italia propongono il bonifico istantaneo:

cosa significa bonifico istantaneo? quanto ci mette il bonifico istantaneo ad arrivare? che differenza c’è tra bonifico istantaneo e bonifico ordinario?

Bonifico istantaneo: tempi, costo e importo massimo

Un bonifico istantaneo SEPA è un bonifico disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che permette di trasferire denaro da un conto corrente a un altro, in meno di 10 secondi: il beneficiario avrà, dunque, disponibilità immediata di quanto gli è stato inviato.

SEPA è l’acronimo di Single Euro Payments Area e indica l’area unica in cui vengono eseguite le transazioni in euro: questa bonifico viene chiamati SCT Inst, ovvero SEPA Instant Credit Transfer.

Il bonifico istantaneo è stato introdotto anche grazie alla piattaforma RT1, che permette di processare i pagamenti in euro in tempo reale, in conformità alla schema di instant payment (SCT Inst Scheme) dello European Payment Council.

Tale piattaforma è aperta a tutti gli Account Servicing Payment Service Provider dell’area SEPA, quindi a tutti i fornitori di servizi di pagamento che controllano l’account di online banking di ogni correntista.

Il bonifico istantaneo, che potrà essere effettuato sia online sia allo sportello fisico di una banca, è disponibile soltanto per l’area SEPA e prevede un limite di importo massimo. Dal 1° luglio 2022, tale cifra è pari a 100.000 euro.

Com’è noto, nel caso di un bonifico ordinario, possono essere necessari anche alcuni giorni per ricevere un importo. Per il bonifico istantaneo, invece, sono sufficienti pochi secondi: il vantaggio consiste soprattutto nel fatto che potrà essere effettuato anche la domenica, nel weekend o in tutti quei giorni festivi in cui gli istituti di credito sono solitamente chiusi.

L’operazione è identica a quella di un bonifico tradizionale, dunque si dovrà indicare:

il nome e l’IBAN del soggetto beneficiario;

l’importo e una causale;

autorizzare l’operazione con un PIN, il riconoscimento facciale o quello digitale.

Quali banche consentono il bonifico istantaneo ad aprile 2022ù

Sono più di 280 fornitori di servizi di pagamento che consentono il bonifico istantaneo nel mese di aprile 2022. I costi dei bonifici istantanei di alcune delle migliori banche che operano in Italia sono stati raccolti nella tabella che segue.

Istituto di credito Commissione prevista sul bonifico istantaneo UniCredit 2,50 euro Banca Sella 2,30 euro BPM tra 1,60 e 2,50 euro Widiba 1,50 euro Monte dei Paschi di Siena 1 euro entro 5.000 euro 2 euro entro 15.000 euro Intesa Sanpaolo 0,04% dell’importo trasferito (con un minimo di 0,60 centesimi e un massimo di 20 euro) BNL 0,04% dell’importo trasferito (con un minimo di 1,50 euro e un massimo di 25 euro) Fineco 0,20%, con importo compreso tra 0,85 e 2,95 euro Mediolanum gratuito se effettuato con Internet e mobile banking Revolut gratuito Hype 2 euro gratuito per gli utenti Premium

Analizziamo di seguito alcuni dei migliori conti correnti online che si possono sottoscrivere a marzo 2022, evidenziando i costi previsti per effettuare un bonifico istantaneo.

Conto corrente online My Genius di UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Il bonifico istantaneo con UniCredit avrà un costo pari a 2,50 euro. Per farne uno, la procedura è la seguente:

con il servizio di Banca Multicanale, si dovrà andare su Bonifici/giroconti;

poi su I miei conti > Istantaneo .

Tramite app, il percorso sarà invece: Bonifico > Istantaneo.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

Conto corrente con bonifico istantaneo Widiba

Widiba è una banca digitale (non presenta, in pratica filiali fisiche, ma funziona solo online) con la quale sarà possibile aprire un conto corrente online con canone gratuito per i primi 12 mesi o fino a 30 anni di età.

I bonifici istantanei sono attualmente disponibili al costo di 1,50 euro, mentre i bonifici online SEPA sono completamente gratuiti, così come i prelievi di contante per importi superiori a 100 euro.

Al termine del periodo promozionale, il conto Widiba avrà un costo pari a 3 euro al mese: clicca sul link qui sotto per saperne di più.

Quali banche fanno il bonifico istantaneo?

Di seguito sarà presentato l’elenco completo (alla data di pubblicazione del seguente articolo) di tutte le banche che operano in area SEPA e che permettono di poter effettuare bonifici istantanei.

Si tratta di:

ABN AMRO Bank N.V.;

AION S.A.;

Aktia Bank Plc;

AS SEB Pank;

AS LHV Pank;

Banca Generali S.p.A.;

Banca Patrimoni Sella & C S.p.A.;

Banca Popolare di Sondrio;

Banca Sella Holding S.p.A.;

Banca Sella S.p.A.;

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.;

Banco BPM S.p.A.;

Banco Sabadell SA;

Banco Santander;

Bank of America Europe DAC;

Bank of Åland Plc;

Banque et Caisse d’Epargne de L’Etat;

Banque Fédérative du Crédit Mutuel;

Banque Internationale a Luxembourg S.A.;

Barclays Bank Ireland PLC, AP Traffic Only;

Barclays Bank Ireland PLC, Frankfurt Branch;

Belfius Bank SA;

BFF Bank S.p.A.;

BGL BNP Paribas S.A.;

BNL;

BNP Paribas Fortis;

BNP Paribas SA;

Bonum Bank Plc;

BPER Banca;

BRED Banque Populaire;

bunq B.V;

Caixabank S.A.;

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano;

Cecabank;

Central Bank of Savings Banks Finland Plc;

Commerzbank AG, Frankfurt am Main;

Coop Pank aktsiaselts;

Crédit Agricole Italia S.p.A.;

Crédit Agricole SA;

Crédit Mutual Arkéa;

Danske Bank A/S, Finland Branch;

Deutsche Bank AG, Frankfurt;

Deutsche Bank AG – Postbank Branch;

DZ BANK AG;

ERSTE Group Bank AG;

FinecoBank S.p.A.;

flatexDEGIRO Bank AG;

HSBC Continental Europe;

Illimity Bank S.p.A.;

ING Belgium;

Intesa Sanpaolo;

J.P. Morgan SE;

KBC Bank;

La Banque Postale;

Landesbank Baden-Wuerttemberg;

Landesbank Hessen-Thueringen;

Latvijas Banka;

Lietuvos bankas;

Memo Bank;

N26 Bank GmbH;

Nordea Finland;

OP Corporate Bank Plc;

Raiffeisenbank International AG;

Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG;

Santander Consumer Bank AG;

S-Bank Plc;

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ);

Société Générale;

Svenska Handelsbanken AB (publ);

Swedbank AB;

Swedbank AS;

Swedbank AS;

Targobank;

TeamBank AG;

UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank);

Unicredit Bank Austria AG;

Unicredit S.p.A.