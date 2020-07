Vodafone TV: ecco tutte le offerte con Sky in Fibra ottica di luglio 2020

La Vodafone TV è uno dei principali punti di forza della gamma di offerte Internet casa di Vodafone. Si tratta di un box TV che include già pre-installate tutte le principali applicazioni dei servizi di streaming più utilizzati e diffusi nel nostro Paese. Con la Vodafone TV è possibile accedere a YouTube e YouTube Kids oltre che a servizi a pagamento come NOW TV, la TV in streaming di Sky, Chili, Infinity, Netflix e Prime Video.

Si tratta di un servizio che ha tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento dell’intrattenimento domestico. I clienti che scelgono la Vodafone TV (disponibile sia per i già clienti Vodafone che per chi attiva una nuova offerta Internet casa con l’operatore) potranno arricchire l’offerta con una serie di pacchetti aggiuntivi che permetteranno di accedere a NOW TV ed ai suoi pass.

Le offerte Vodafone TV del momento sono:

Vodafone TV Intrattenimento : questa soluzione mette a disposizione NOW TV Entertainment con la possibilità di seguire in streaming le serie TV e gli show di Sky, le produzioni Sky Original, i documentari, i canali Sky Atlantic, National Geographic, Comedy Central e Sky Uno; questo pacchetto presenta un costo di 10 Euro al mese

Vodafone TV Sport: questa soluzione permette di accedere a NOW TV Sport e, quindi, a tutti i contenuti dei pacchetti Calcio e Sport di Sky; a disposizione degli utenti ci saranno le partite del campionato di Serie A (7 per ogni turno), la Champions League, l'Europa League, il calcio internazionale, la NBA, la Moto GP, la Formula 1 e molto altro; il costo di questo pacchetto è di 30 Euro al mese ma per chi sceglie un'offerta Vodafone Fibra è previsto uno sconto aggiuntivo con un costo mensile di solo 20 Euro al mese; da notare che attivando Vodafone TV Sport si riceveranno 3 mesi di NOW TV Entertainment gratis (poi 9,99 Euro al mese con possibilità di disdetta)

Oltre alle offerte che permettono di accedere ai contenuti Sky, tramite NOW TV, per chi sceglie Vodafone TV ci sono ulteriori vantaggi. Ecco i dettagli:

supporto ai contenuti 4K Ultra HD

compatibilità con il digitale terrestre DVD T2

supporto Dolby Digital 5.1 /Dolby Digital +

possibilità di guardare on demand i programmi TV dell’ultima settimana

possibilità di registrare e far ripartire i programmi già iniziati

supporto Multiscreen per guardare i programmi TV, in contemporanea, su TV box e 2 device mobili grazie all’applicazione per smartphone disponibile gratuitamente su tutti gli smartphone e i tablet Android, tramite il Play Store, oppure su iPhone e iPad, tramite l’AppStore

Da notare, inoltre, che per chi sceglie la Vodafone TV sono inclusi:

30 film al mese da guardare su CHILI

6 mesi di abbonamento a Infinity TV (poi 4,99 Euro al mese con possibilità di disdetta)

Chi ha una sottoscrizione attiva a Netflix potrà sfruttare l’app pre-installata nella Vodafone TV per accedere a tutti i contenuti inclusi nel suo abbonamento. Lo stesso vale per chi ha un abbonamento ad Amazon Prime e, quindi, può accedere senza costi aggiuntivi ad Amazon Prime Video (per i nuovi clienti c’è una promo con Amazon Prime in regalo come vedremo nel paragrafo successivo).

Per tutti i nuovi clienti che passano a Vodafone e vogliono sfruttare i vantaggi della Vodafone TV c’è la possibilità di attivare l’abbonamento Internet Unlimited. Ecco i dettagli:

Internet Unlimited

L’offerta Internet casa di Vodafone che permette a tutti i nuovi clienti di accedere anche alla Vodafone TV è Internet Unlimited. Si tratta di un abbonamento particolarmente conveniente che offre diversi bonus aggiuntivi, a partire dall’accesso alla Vodafone TV stessa, oltre alla possibilità di sfruttare la Giga Network Fibra dell’operatore.

Ecco i dettagli dell’abbonamento Internet Unlimited disponibile per tutti i nuovi clienti che passano a Vodafone:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; le chiamate illimitate verso i fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada comportano una spesa aggiuntiva di 5 Euro al mese e sono disponibili come opzione attivabile già al momento della sottoscrizione dell’abbonamento

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avviene tramite rete in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH e della fibra mista FTTC, la connessione avverrà utilizzando la tradizionale rete in rame con tecnologia ADSL e con una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

SIM dati con 30 GB al mese per navigare in mobilità con la rete Vodafone da smartphone, tablet o chiavetta

per navigare in mobilità con la rete Vodafone da smartphone, tablet o chiavetta promo Giga Family: i clienti di rete mobile Vodafone possono portare il costo della loro offerta nella fattura di rete fissa ed ottenere 50 GB al mese in più senza costi aggiuntivi; portando anche una seconda SIM i Giga gratis diventeranno 100 GB per entrambe le SIM; è possibile aggiungere sino a 6 SIM alla Giga Family, tutte le SIM avranno 100 GB senza costi aggiuntivi ogni mese

opzione Vodafone Happy Black: al costo di 1,99 Euro al mese, con primo mese gratis, è possibile attivare l'opzione per aderire al programma Happy Black che mette a disposizione diverse promozioni esclusive (buoni sconto, iniziative speciali etc.) riservate ai clienti ed offerte dai vari partner di Vodafone; tale opzione può essere disattivata in qualsiasi momento e senza penali

Per tutti gli utenti raggiunti dalla fibra ottica, inoltre, l’abbonamento include anche:

accesso alla Vodafone TV con tutte le principali app dei servizi di streaming già pre-installate; con l’attivazione online il contributo di attivazione (2 Euro al mese per 48 mesi) è azzerato; il cliente può decidere di arricchire l’abbonamento attivando uno dei pacchetti Vodafone TV illustrati precedentemente

6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime con Prime Video incluso; terminato il periodo promozionale, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell'utente; con Amazon Prime, oltre a Prime Video, si avrà accesso a svariati vantaggi aggiuntivi come la consegna gratuita in 1 giorno su milioni di prodotti, Prime Music, Twitch Prime e tanto altro

Internet Unlimited di Vodafone presenta, a prescindere dalla tecnologia con cui avviene la connessione, un canone mensile di 27,90 Euro. L’offerta è disponibile con un contributo di attivazione di 24 Euro una tantum, completamente azzerato attivando l’abbonamento online, più un contributo di 1 Euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile.

Nel canone mensile è incluso anche il costo di Vodafone Ready, il servizio che mette a disposizione il modem Wi-Fi e l’assistenza Vodafone in fase di installazione della linea. Vodafone Ready prevede un costo di 6 Euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile di 27,90 Euro. Da notare che in caso di recesso anticipato sarà necessario pagare le rate residue di Vodafone Ready e dell’attivazione.

Internet Unlimited di Vodafone è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura. Per attivare l’offerta è possibile raggiungere il sito Vodafone cliccando sul link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone TV: per i nuovi clienti c’è la promozione “prova 3 mesi”

Tutti i clienti di rete Vodafone che non hanno mai attivato la Vodafone TV hanno la possibilità di provare il servizio per tre mesi con la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza alcun costo. Durante il periodo di prova, il costo dell’offerta attivata sarà addebitato normalmente (non si tratta, quindi, di una prova gratuita) ma per i primi 90 giorni sarà possibile esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento e senza costi.

Il cliente che esercita il diritto di recesso e decide di disattivare il servizio dovrà effettuare la restituzione del Vodafone TV Box entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso. Per restituire il box è possibile prenotare il ritiro a domicilio con corriere DHL o recarsi alla sede DHL più vicina. Le spese di restituzione sono a carico di Vodafone. In caso di mancata restituzione sarà addebito il contributo di 90 Euro, pari al valore del box.

