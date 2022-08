Velocità connessione mobile: la classifica dei provider di Agosto 2022

La velocità connessione mobile è uno dei fattori più importanti nella scelta di una tariffa insieme alla copertura, quantità di Gigabyte inclusi e il prezzo mensile. Una connessione lenta non consente di utilizzare in modo efficace i tanti servizi online di cui gli utenti si servono ogni giorno, come ad esempio lo streaming video o l’ascolto di musica online. Per valutare la velocità connessione mobile bisogna considerare in primis le prestazioni in download e in upload della rete. La prima misura la velocità con cui scarica dati da Internet e la seconda quanto rapidamente riesce ad immetterli. Altro parametro importante è la latenza, ovvero il tempo di risposta della rete. Più il valore è basso più la connessione risulta di qualità.

Con lo Speedtest di SOStariffe.it potete misurare la velocità del vostro attuale operatore gratuitamente e in tempo reale. Vediamo ora la classifica per i principali operatori.

Velocità connessione mobile: la classifica di agosto 2022

Operatori Velocità connessione mobile in download Rete TIM 2 Gbps 4G/5G WindTre 1,6 Gbps (teorica) 4G/5G Vodafone 1 Gbps 4G/5G Iliad 855 Mbps 4G/4G+/5G Spusu 300 Mbps 2G/3G/4G/4G+ Postemobile 300 Mbps 4G/4G+ Kena Mobile 60 Mbps 4G ho. Mobile 30 Mbps 4G Very Mobile 30 Mbps 4G

Il 5G è la tecnologia che offre una velocità connessione mobile superiore a qualunque altra. Per navigare sulle reti di ultima generazione serve però uno smartphone compatibile e adeguata copertura. TIM è stato tra i primi ad adottare in Italia il 5G e oggi con il Vero 5G consente di navigare fino a 2 Gbps in download. Le sue tariffe più interessanti per navigare alla massima velocità sono:

1. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria a 14,99 euro al mese. Il piano comprende anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus.

2. TIM Young (solo under 25) con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G e TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. La tariffa si può poi personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Per entrambe le tariffe il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che le acquistano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa e mantiene l’offerta attiva può avere Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia con l’attivazione gratuita di TIM Unica (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della linea fissa). La promozione include anche TIMVISION con TV box e Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e 10 badge in regalo per vincere su TIM Party un volo a Las Vegas o Los Angeles con Party Collection. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Anche WindTre consente di navigare in 5G con Priority Pass, che assicura prestazioni di alto livello anche in condizioni di traffico congestionato e con più dispositivi connessi contemporaneamente. La sua Top Quality Network grazie all’implementazione della tecnologia 5G NSA (Not Stand Alone), in cui la velocità del canale 5G si somma a quella del canale 4G attraverso una tecnica di dual connectivity, permetterebbe di raggiungere in linea teorica circa 1,6 Gbps in download.

Vodafone al contrario non ha diffuso informazioni ufficiali in merito alla velocità connessione mobile della sua Giga Network 5G ma afferma di poter offrire prestazioni quattro volte superiori rispetto al 4G. Sappiamo però che con le sue migliori offerte 5G che rientrano nella famiglia Infinito la base di partenza è di 10 Mbps in download. Queste tariffe includono minuti, SMS e Gigabyte illimitati a partire da 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è invece di 6,99 euro.

Scegliere l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito permette non solo di evitare il fastidio di acquistare una ricarica ogni mese ma consente di avere anche uno sconto sul costo del piano e accesso gratuito a Vodafone Club+ con sconti e promozioni sui prodotti e servizi di partner come YOOX, Amazon, Booking.com e sull’acquisto nei Vodafone Store di alcuni modelli selezionati di smartphone e dispositivi.

Iliad è stato invece il primo operatore in Italia a lanciare un’offerta 5G sotto i 10 euro al mese e per tutte le sue tariffe non prevede vincoli o costi nascosti. L’utente può recedere dal piano quando vuole senza penali o il pagamento per le spese per la disattivazione della linea. L’assenza di rimodulazioni poi permette di avere prezzo bloccato per sempre. La tariffa 5G di Iliad è la seguente:

3. Flash 150 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 150 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. La tariffa è disponibile fino al 15 settembre, salvo proroghe da parte dell’operatore

Fastweb Mobile è invece l’operatore con l’offerta 5G dal prezzo più basso sebbene non abbia esplicitato quale sia la velocità massima a cui è possibile arrivare con la sua rete. La migliore tariffa di questo operatore è la seguente:

4. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB (fino al 31 agosto) a 7,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita. Il piano include anche i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dal mondo del lavoro.

Gli operatori virtuali invece si appoggiano alle reti dei grandi provider per erogare i rispettivi servizi Internet con alcune limitazioni in termini di velocità connessione mobile. Chi ha adottato la tecnologia del 4G+ o 4.5G come Postemobile ed Elimobile permette di navigare anche fino a 300 Mbps in download. Gli altri in media garantiscono prestazioni di 30/60 Mbps in download. Le migliori offerte per questi operatori sono:

5. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. E’ richiesto l’acquisto di una ricarica di 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati è possibile provare gratuitamente la tariffa per un mese, scaduto il quale si può scegliere se continuare o richiedere il rimborso online di tutte le spese sostenute con un clic. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

6. Kena 5,99 70GB Promo Online di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 70 GB in 4G fino a 60 Mbps con primo mese gratuito, poi 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

7. Very 5,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Con la promo Cashback fino al 5 settembre si riceve un mese di ricarica omaggio. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

8. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva e 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 5,98 euro al mese. Riserva dati è il servizio per trasformare i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivi da utilizzare a partire dal successivo rinnovo del piano senza scadenza.

9. Elite di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 100 elicoin in regalo e Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB) a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Gli elicoin sono una moneta digitale per acquistare servizi a pagamento sull’app Elisium come esperienze uniche con i propri idoli, virtual masterclass e contenuti in esclusiva che si ricevono ad ogni rinnovo. Nel piano è incluso anche Run With Me per ricevere 10 elicoin per ogni chilometro percorso.

