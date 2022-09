TIM DAZN: novità e offerte di Settembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

DAZN la scorsa estate ha acquistato i diritti per trasmettere la Serie A fino alla stagione 2023-2024. L’app offre anche il calcio internazionale e molti altri sport. Le offerte TIM DAZN includono non solo tutti i contenuti della piattaforma di proprietà di Perform ma vi aggiungono anche film, serie TV, cartoni animati e documenti oltre alla Champions League.

Recentemente poi DAZN e TIM hanno stretto un nuovo accordo che permette all’app di aprirsi a nuovi decoder come quello di Sky. Dal mese scorso infatti gli abbonati alla pay TV che hanno un abbonamento a DAZN possono accedere all’app direttamente da Sky Q dalla sezione dedicata alle app o con i comandi vocali. In più, è anche possibile aggiungere il canale Zona DAZN al 214 al costo di 5 euro al mese in più.

TIM DAZN: le offerte di settembre

Offerte TIMVISION con DAZN incluso Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport DAZN (visione su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22)

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro per 6 mesi, poi 29,99 euro TIMVISION Gold DAZN (visione su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22)

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime

Disney+

Netflix piano standard 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro

A settembre abbiamo due offerte TIM DAZN e ci sono due diverse modalità per attivarle. La prima è quella di abbinarle a una tariffa di telefonia mobile o di rete fissa. La seconda, se non si vuole cambiare operatore per la connessione su cellulare o domestica, è quella di acquistare una SIM che verrà utilizzata solamente per l’addebito del costo dell’offerta TIM DAZN. La piattaforma di streaming è inclusa nelle tariffe intrattenimento della famiglia TIMVISION:

1. TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player

con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player DAZN con 10 partite su 10 di Serie A fino al 2024 in esclusiva, Serie BTK, Europa Leage e i migliori incontri della Conference League, la Liga e il calcio internazionale, Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tennis, basket, ciclismo e sport invernali oltre a UFC, Matchroom e Golden Boy per la boxe, NFL e freccette

con 10 partite su 10 di Serie A fino al 2024 in esclusiva, Serie BTK, Europa Leage e i migliori incontri della Conference League, la Liga e il calcio internazionale, Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tennis, basket, ciclismo e sport invernali oltre a UFC, Matchroom e Golden Boy per la boxe, NFL e freccette Infinity+ con tutte le 104 partite della Champions League e film, serie TV e documentari anche in 4K

con tutte le 104 partite della Champions League e film, serie TV e documentari anche in 4K 6 mesi di Amazon Prime

TIMVISION Box

L’offerta ha un costo di 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum, scontati a 9,99 euro per chi ha già il decoder.

2. TIMVISION Gold

TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player

con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player DAZN con 10 partite su 10 di Serie A fino al 2024 in esclusiva, Serie BTK, Europa Leage e i migliori incontri della Conference League, la Liga e il calcio internazionale, Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tennis, basket, ciclismo e sport invernali oltre a UFC, Matchroom e Golden Boy per la boxe, NFL e freccette

con 10 partite su 10 di Serie A fino al 2024 in esclusiva, Serie BTK, Europa Leage e i migliori incontri della Conference League, la Liga e il calcio internazionale, Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tennis, basket, ciclismo e sport invernali oltre a UFC, Matchroom e Golden Boy per la boxe, NFL e freccette Infinity+ con tutte le 104 partite della Champions League e film, serie TV e documentari anche in 4K

con tutte le 104 partite della Champions League e film, serie TV e documentari anche in 4K 6 mesi di Amazon Prime

Disney+

Netflix piano standard (visione in HD su due dispositivi contemporanea)

piano standard (visione in HD su due dispositivi contemporanea) TIMVISION Box

L’offerta ha un costo di 40,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum, scontati a 9,99 euro per chi ha già il decoder.

In entrambe le offerte è incluso il TIMVISION Box su cui guardare i contenuti che si preferiscono sulla TV e altri dispositivi mobili oltre ad accedere a tutte le app più popolari di Google Play, da Amazon a Netflix fino a YouTube, Spotify e altre, grazie al sistema operativo Android TV. E’ inoltre possibile cercare i propri programmi preferiti con i comandi vocali e trasmettere video e musica sullo schermo più ampio grazie alla Chromecast integrata. Il decoder è anche compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2. Il decoder viene consegnato gratuitamente a domicilio. E’ possibile seguire il proprio ordine dall’app MyTIM nella sezione Tracking ordine.

Le offerte TIMVISION prevedono un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, scontato a 9,99 euro per chi ha già il TV box.

DAZN recentemente ha introdotto due nuove forme di abbonamento. La versione Standard permette di registrare fino a due dispositivi e di seguire lo sport su entrambi contemporaneamente solo se connessi alla stessa rete di casa. La visione è quindi limitata solo alle persone che rientrano nello stesso nucleo domestico. La versione Plus invece consente di registrare fino a sei dispositivi con visione simultanea su due di essi anche se si trovano in luoghi diverse. Nelle offerte TIM DAZN è incluso un abbonamento a DAZN Standard fino al 31/10/22 in promozione.

Chi non avesse ancora attivato la linea fissa di TIM può scegliere tra differenti tipologie di offerte a seconda della tipologia di connessione a cui potete accedere in base alla copertura disponibile al vostro indirizzo (potete verificarla qui gratis). Con le offerte fibra ottica che prevedono una connessione in FTTH (Fiber to the Home) è possibile navigare fino a 1 Gbps in download in oltre 600 Comuni. In alternativa si può accedere alla fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale.

Le offerte fibra con TIMVISION oltre alla navigazione illimitata includono anche chiamate da fisso (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ e attivazione. Il costo è di 29,90 euro al mese a cui si aggiunge il prezzo del pacchetto TIMVISION Calcio e Sport o TIMVISION Gold.

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso »

Le altre offerte di TIM per la connessione di casa permettono di avere navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, chiamate a consumo e attivazione a 24,90 euro al mese. Allo stesso prezzo chi ha attivato un’offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese può avere inclusi anche chiamate da fisso (solo con acquisto online) e modem TIM Hub+.

Attiva Premium Fibra »

A listino abbiamo anche offerte per navigare fino a 2,5 Gbps in download su FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate da fisso (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive e due SIM per navigare in 5G al prezzo di 39,90 euro al mese. La tariffa permette anche di ricevere assistenza dedicata da parte di un team di esperti al 187 e se non soddisfatti richiedere un bonus in fattura.

