Tiscali Mobile Smart 200 con minuti illimitati e 200 GB in 4G a 8,99 euro al mese è diventata disponibile per i clienti di molti altri operatori. Scopri come attivarla a luglio

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena Voce 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Tiscali in questi giorni ha rivisto alcuni dettagli per le sue offerte di telefonia mobile. In particolare la novità più interessante riguarda Tiscali Mobile Smart, che è diventata disponibile per una più ampia platea di utenti che arrivano da altri operatori. Resta il vincolo di portabilità del numero, che viene comunque eseguita senza costi aggiuntivi.

Tiscali Mobile Smart 200: tutti i dettagli sull’offerta e come attivarla a luglio 2023

Tiscali Mobile Smart 200 Caratteristiche Minuti e SMS minuti illimitati e 100 SMS Gigabyte 200 GB fino a 225 Mbps in 4G sulla rete di TIM Roaming in Ue 8,18 GB Costo mensile 8,99 €/mese Disponibile per… tutti gli operatori con richiesta di portabilità ad eccezione di TIM

Tiscali Mobile Smart 200 include minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB per navigare in 4G fino a 225 Mbps sulla rete di TIM. Il prezzo è di 8,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Non sono accettate le carte prepagate ma è comunque possibile passare al formato ricaricabile alle stesse condizioni. Sono inclusi anche segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, blocco dei numeri a pagamento e dei servizi a sovrapprezzo e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. In Ue potete utilizzare tutti i minuti e SMS e fino a 8,18 GB in roaming. L’attivazione è gratis ma è previsto un contributo per la SIM di 10 euro.

La SIM viene spedita gratuitamente a casa entro due giorni lavorativi. Per utilizzare l’offerta dovrete eseguire una semplice procedura di verifica su MyTiscali, allegando eventuale documentazione mancante e il codice ICCID della scheda telefonica ricevuta. L’attivazione avverrà entro le 48 ore successive alla validazione.

Sul sito dell’operatore si chiarisce che Tiscali Mobile Smart 200 è disponibile solo per chi arriva da Vodafone, ho. Mobile, Kena Mobile Very Mobile, Iliad, WindTre, Digi Mobil, 1Mobile ed Elimobile ma in realtà sembra che sia attivabile da chiunque richieda la portabilità da qualsiasi operatore ad eccezione di TIM. Il trasferimento del numero viene effettuato gratis entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Tiscali non prevede vincoli di durata o costi nascosti. Se non soddisfatti potete quindi recedere dalla promozione senza il timore di penali o spese ulteriori per la disattivazione della linea. L’operatore non blocca la navigazione una volta esaurito il traffico dati incluso nella sua offerta ma consente di disattivare la connessione temporaneamente. Altrimenti potete continuare a navigare al costo di 30 cent per ogni Megabyte consumato.

Attiva Tiscali Mobile Smart 200 »

Tutte le migliori offerte di telefonia mobile a meno di 9 euro al mese di luglio 2023

Le migliori offerte mobile sotto i 9 €/mese Minuti, SMS e Giga Costo mensile Per chi arriva da… 1 Super Mobile di Optima minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 4G+ 4,95 €/mese Qualsiasi operatore 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese Qualsiasi operatore 3 ho. 6,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 4 Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus

minuti e SMS illimitati + 130 GB in 4G (+ 50 GB con autoricarica + 200 GB per 60 giorni) 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 5 Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 100 GB anche in 5G 7,95 €/mese Qualsiasi operatore 6 TIM Power Supreme Web Easy

minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 7 Flash 130 di Iliad minuti e SMS illimitati + 130 GB in 4G/4G+ 8,99 €/mese Qualsiasi operatore 8 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese Qualsiasi operatore

Se Tiscali Mobile Smart 200 non vi soddisfa a pieno avete una ricca scelta di tariffe molto interessanti anche a un prezzo più basso. Per confrontarle potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere la promozione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla con la massima comodità anche online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Una delle offerte più economiche che potete attivare a luglio è Super Mobile di Optima Italia con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G per navigare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il prezzo è di 4,95 euro al mese a cui si aggiungono 9,90 euro per l’attivazione acquistando la tariffa online, altrimenti 19,90 euro. In Ue avete inclusi 4,5 GB per il roaming.

Attiva Optima Super Mobile »

A un prezzo leggermente superiore troviamo Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre a cui si aggiungono 9,90 euro per l’attivazione. SIM e spedizione sono invece gratuite. Potete anche avere un’eSIM senza costi aggiuntivi. In Ue avete inclusi 5,45 GB per il roaming. Nell’offerta sono previsti anche 140 GB di riserva da utilizzare nel momento in cui si esaurisce il traffico dati e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Gigabyte non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibile dal primo rinnovo e che non ha scadenza.

Confronta le offerte di Spusu »

Il gradino più basso del podio è condiviso da ho. Mobile e Kena Mobile con due offerte da 6,99 euro al mese. La promozione dell’operatore low cost di Vodafone include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps in download. Avete poi inclusi 6,4 GB per il roaming in Ue. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite ma è necessario acquistare una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali. In più, potete richiedere con due clic online il rimborso di tutte le spese sostenute.

Attiva ho. 6,99 »

Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus invece prevede minuti illimitati, 1000 SMS e 130 GB in 4G per navigare fino a 60 Mbps in download. Se l’acquistate entro il 25 luglio 2023 avrete inclusi altri 200 GB da utilizzare entro 60 giorni. Attivando invece il servizio di ricarica automatica entro il 20 settembre 2023 si ottengono 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite e in Ue potete utilizzare fino a 7 GB in roaming.

Attiva Kena 6,99 130GB »

Le due offerte di Kena e ho. sono disponibili solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri.

Se cercate un’offerta 5G davvero conveniente potete attivare la proposta di Fastweb Mobile che per appena 7,95 euro al mese vi consente di navigare alla massima velocità in tutte le grandi città italiane. Avete inclusi anche minuti illimitati, 100 SMS e 8 GB per il roaming in Ue oltre ai corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, utili per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. L’attivazione è di 10 euro mentre la SIM viene spedita gratis a casa entro cinque giorni lavorativi.

Attiva Fastweb Mobile »

Iliad poi fino al 6 luglio 2023 vi mette a disposizione la sua offerta a tempo Flash 130 con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G/4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. Come tutte le promozioni dell’operatore low cost sono senza vincoli, costi nascosti o rimodulazioni. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Sono inclusi anche 9 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva Flash 130 di Iliad »

Se siete clienti di Iliad o di alcuni operatori virtuali come PosteMobile, Tiscali, Lyca, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri potete attivare richiedendo la portabilità anche TIM Power Supreme Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G se decidete di pagare con TIM Ricarica Automatica. Se preferite l’addebito su credito residuo avete solo 100 GB inclusi. Il primo mese e attivazione sono gratis per chi acquista online l’offerta di TIM, che poi si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso e potete utilizzare 8 GB per il roaming in Ue.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

Chi attiva questa offerta ma è già cliente di TIM per la rete fissa può avere ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo sei SIM) con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e permette di accedere anche ad altri vantaggi come:

Promo 2×1 per acquistare a rate due smartphone al prezzo di uno con primo pagamento dopo tre mesi. È previsto un vincolo di 24 mesi per la parte mobile

per acquistare a rate due smartphone al prezzo di uno con primo pagamento dopo tre mesi. È previsto un vincolo di 24 mesi per la parte mobile Una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

a partire da 9,99 euro al mese TIMVISION con Netflix Standard (visione in HD dei contenuti su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) e 6 mesi di Amazon Prime gratis fino al 23 settembre 2023 , poi 12,99 euro al mese. L’offerta è disponibile fino al 29 luglio 2023

(visione in HD dei contenuti su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) e , poi 12,99 euro al mese. L’offerta è disponibile fino al 29 luglio 2023 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime , poi 9,99 euro al mese

e , poi 9,99 euro al mese Sconti del 20% sull’acquisto online dei gioielli di Kulto

Con Creami Extra WOW 150 di PosteMobile avete minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro a cui si aggiunge una prima ricarica da 10 euro. In Ue potete navigare fino a 8,19 GB in roaming.

Attiva Creami Extra WOW 150 »