Tariffe luce e gas, quale conviene nel 2021: le offerte di Marzo 2021

Le offerte del mese possono essere molto convenienti per le famiglie, ecco quali sono le tariffe luce e gas più vantaggiose di Marzo 2021. Per capire se le promozioni proposte dagli operatori del libero mercato fanno al caso vostro è necessario che sappiate leggere le vostre bollette, questo vi permetterà di conoscere il vostro profilo di consumo

Dal 1° Gennaio 2023 i consumatori dovranno passare alle offerte del libero mercato, le tariffe luce e gas del mercato a Maggiori tutele sono meno convenienti delle promozioni dei fornitori liberi. La data dell’addio definitivo per i clienti è stata posticipata nuovamente, il nuovo rinvio è stato disposto con il Decreto Milleproroghe.

Il posticipo è stato necessario perché non sono ancora disponibili offerte abbastanza vantaggiose e l’ARERA ha più volte sottolineato questa situazione evidenziandone i limiti e gli svantaggi per gli utenti. Secondo alcuni studi condotti sulle tariffe luce e gas del libero mercato, solo il 9,2% delle offerte è risultato più economico rispetto alle promozioni del mercato tutelato.

Le migliori tariffe luce e gas di Marzo 2021, come trovarle

Se non sapete come effettuare il passaggio da un operatore all’altro non preoccupatevi, è un’operazione semplice e richiede solo pochi documenti. Per attivare una delle offerte energia e gas dovrete selezionare la nuova promozione e in fase di registrazione del contratto dovrete fornire al nuovo gestore: codice fiscale, documento di identità e una vecchia bolletta.

Per alcune operazioni relative alle vostre utenze potrebbero essere richiesti anche i codici PDR e POD che identificano i contatori energia e gas. Il primo è il codice gas ed è composto da 14 cifre, il secondo è formato da una stringa alfanumerica della stessa lunghezza del PDR.

Il primo cambio operatore luce o gas può confondervi un po’ le idee se non siete pratici, per fare questo passaggio è importante innanzitutto sapere su quali informazioni concentrarsi. Saper leggere la propria bolletta energetica o di fornitura gas diventa quindi indispensabile. Il dato che vi serve analizzare con maggiore attenzione è il prezzo delle materie prime, questa voce di spesa contribuisce a formare il 40% circa dei costi da sostenere.

C’è poi da valutare il costo complessivo dell’offerta che preferite. Per poter capire se la promozione che vorreste attivare è più o meno conveniente rispetto al vostro vecchio pacchetto del mercato tutelato potrete usare il comparatore di SOStariffe.it. Con questo strumento, indicando poche informazioni sulle vostre abitudini di consumo, potrete creare un vostro profilo e il sistema calcolerà quali sarebbero le bollette mensili e il conto annuale per la vostra fornitura.

Mettiamo il caso che voi abitiate con altre 3 persone e che in casa vostra ci siano la lavatrice, la lavastoviglie, il frigo e il forno, stando a queste condizioni il vostro consumo annuale di luce sarebbe pari a 3900 kWh. Questo profilo di consumo porterebbe il conto delle bollette energetiche a 748 euro più o meno con le offerte a Maggiori tutele. La stessa famiglia per il riscaldamento, l’acqua calda e per cucinare potrebbe consumare ogni anno 1450 m3 di gas pagandolo 1.019 euro.

Per poter ridurre il conto delle bollette potrete adottare alcuni comportamenti virtuosi: passare alle lampadine a LED, cambiare i vecchi elettrodomestici, migliorare le abitudini consumo e scegliere una delle migliori offerte luce e gas del mese.

Le migliori 5 promozioni luce

Per poter risparmiare sulle bollette luce potrete scegliere una delle migliori offerte energia di Marzo 2021. Dall’analisi online le tariffe più convenienti sono:

Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

Tate Luce

Energia Prezzo fisso 12 Mesi

Luce Extra Web

E.ON Luce e Gas Insieme

1. Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

La promozione di Pulsee è un’offerta green e dual fuel, con questa tariffa il prezzo dell’energia è fisso per 1 anno e la componente luce sarà scontata del 60%. Il costo della materia prima proposto è di 0,02578 euro/kWh. Se attivate questa offerta potrete risparmiare quasi 164 euro l’anno sulla fornitura energetica (stima calcolata sul consumo della famiglia tipo e sulle attuali tariffe del mercato tutelato).

Se attivate Pulsee Luce e Gas il gestore vi sconterà del 100% il costo dell’energia elettrica e del gas per i primi 4 mesi. Con questo operatore potrete anche attivare il servizio My Green Energy, questa opzione vi permette di ottenere la certificazione di consumo verde per la vostra casa e vi fornirà anche un voucher con uno sconto del 40% sull’acquisto di un prodotto Samsung.

Per attivare la vostra fornitura Pulsee vi servirà:

una vecchia bolletta

un metodo di pagamento tra RID e carta di credito

2. Tate Luce

Con Tate potrete ridurre la vostra bolletta di oltre 79 euro in un anno, la promozione che vi consentirà di risparmiare è la tariffa green trioraria di questo gestore. I costi dell’energia applicati ai vostri consumi seguiranno le seguenti fasce orarie e sono i seguenti:

0,056 euro/kWh in F1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, non si considerano i festivi)

0,055 euro/kWh in F2 (da lunedì a venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23)

0,044 euro/kWh in F3 (da lunedì a sabato da mezzanotte alle 7 e dalle 23 alle 24, domenica e festivi intera giornata)

Se attivate questa offerta il gestore vi offre 35 euro di bonus, ma per i cliente che cliccano sul pulsante qui in basso e attivano la promozione con SOStariffe.it lo sconto sarà di 84 euro sulla prima bolletta luce.

3. Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

Con wekiwi l’offerta che conviene a Marzo 2021 è un pacchetto monorario a prezzo fisso per 1 anno. Il costo della luce applicato ai vostri consumi sarà di 0,0330 euro/kWh. Se attivate questa offerta dovrete pagare le bollette domiciliando il servizio sul conto corrente.

Il gestore ha adottato un sistema di pagamento unico, si tratta di un metodo molto simili alle ricariche dei canoni telefonici. Dovrete effettuare una Carica mensile stimando quali potrebbero essere i vostri consumi. Se rientrerete nella taglia ipotizzata avrete degli sconti, altrimenti dovrete pagare la differenza di consumo.

Il gestore offre ai nuovi utenti un buono sconto da spendere in negozi e supermercati convenzionati con il programma Ticket Compliments. Il vocuher avrà un valore di 20 euro se sottoscriverete una promozione luce o gas, oppure di 40 euro se la vostra è un’offerta dual fuel.

4. Luce Extra Web

Se scegliete Luce Extra Web di Illumia potrete contare su una promozione monoraria a prezzo bloccato per 1 anno. Il risparmio che potrete ottenere (sempre ipotizzando che il vostro profilo di consumo sia quello descritto per la famiglia tipo) sarà di circa 70 euro con le condizioni tariffarie proposte a Marzo. Il gestore vi propone un costo dell’energia elettrica pari a 0,0410 euro/kWh.

Il grosso vantaggio offerto da questo operatore ai nuovi clienti è il regalo di 60 kWh sulle bollette mensili per il primo anno. Per poter attivare questa offerta dovrete accettare di pagare i vostri consumi con l’accredito diretto sul conto corrente.

5. Luce e Gas Insieme

Questa offerta di E.ON è una promozione monoraria ad energia verde, quindi il gestore vi garantirà che l’energia che andrete a consumare è stata prodotta da fonti rinnovabili. Si tratta di una tariffa dual fuel, quindi se acquistate il pacchetto luce dovrete attivare anche quello gas. I clienti che scelgono Luce e Gas Insieme potranno contare su un prezzo dell’energia pari a 0,03590 euro/kWh.

Il risparmio per la famiglia dell’esempio passando a questa offerta del libero mercato è di quasi 61 euro l’anno. Per chi attiva le bollette smart ci sarà anche un bonus del 10% di sconto sulla componente energia.

Le offerte gas convenienti

Passiamo a scoprire quali sono le condizioni proposte dalle migliori offerte gas del mese:

Zero Ventiquattro Gas

Prezzo Chiaro A2A Gas

Tate Gas

Energia 3.0 Light 12 Mesi

Prezzo Netto Special Gas

1. Pulsee Ventiquattro Gas

L’offerta di Pulsee è risultata la più conveniente tra le promozioni gas di Marzo 2021, lo sconto del 45% sulla componente gas vi consentirà di risparmiare centinaia di euro se passate al libero mercato dal servizio a Maggiori tutele.

Il piano è a prezzo bloccato per un anno (0,1281 euro/smc) e potrete gestire in totale autonomia la vostra fornitura creando il vostro profilo sul sito del gestore. La famiglia tipo potrebbe ridurre le proprie bollette in modo importante, il risparmio calcolato dal comparatore di SOStariffe.it è di oltre 151 euro in 12 mesi.

2. Prezzo Chiaro A2A Gas

Un’altra promozione molto vantaggiosa è Prezzo Chiaro di A2A, questa offerta si può attivare come singola fornitura o nel pacchetto dual fuel. Il vantaggio che avrete se scegliete questa offerta è la possibilità di pagare il gas al prezzo del mercato all’ingrosso TTF. Questa opzione in genere avrebbe un costo di 3,90 euro, ma per i nuovi clienti il gestore si offre di azzerare la spesa per il primo anno.

Il costo della materia prima che sarà applicato ai vostri consumi se attivate il piano a Marzo è 0,1481 euro/smc. Il risparmio che potrete avere passando a questa offerta sarà superiore a 107 euro. I metodi di pagamento accettati sono bollettini postali, conto corrente o carte di credito.

3. Tate Gas

Con Tate il prezzo del gas proposto è 0,1561 euro/smc. Se attivate l’offerta con SOStariffe.it avrete 36 euro di sconto sulla prima fornitura di gas. La famiglia tipo potrà quindi risparmiare in un anno più di 84 euro sulle bollette di questo servizio.

Come molti gestori, anche Tate vi offre alcuni servizi e incentivi per convincervi a scegliere le sue offerte. Oltre allo sconto diretto in bolletta applicato per le nuove attivazioni, i clienti che passano a Tate possono partecipare al programma Porta un amico e possono accumulare fino a 200 euro di sconti in fattura.

4. Energia 3.0 Light 12 Mesi

Engie vi offre la sua promozione gas in due versioni: prezzo fisso per 1 anno o costo fisso per 24 mesi. Nel primo caso il costo della materia prima che vi troverete a pagare è di 0,1625 euro/smc, mentre nella seconda versione il prezzo applicato al gas sarà di 0,1730 euro/smc.

Il metodo di pagamento accettato con questa offerta è il RID. I nuovi clienti, ma anche chi è già cliente Engie, potranno ottenere fino a 300 euro di sconto in bolletta con il programma Porta un amico.

5. Prezzo Netto Special Gas

Infine c’è l’offerta di Heracomm, si tratta si un piano gas indicizzato ai prezzi del mercato TTF. Il costo del gas applicato alla vostra fornitura sarà di 0,1400 euro/smc. Se la famiglia tipo sceglie questa promozione potrà ottenere uno sconto di quasi 84 euro. Ogni nuovo cliente potrà contare su un bonus di 30 euro se attiva l’offerta gas e di 60 euro se sottoscrive una doppia fornitura.

