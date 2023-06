Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Se avete l’abitudine di restare senza traffico dati sul cellulare ben prima del rinnovo della vostra offerta di telefonia mobile forse è arrivato il momento di acquistare una SIM Giga illimitati. Questa potrebbe infatti rivelarsi la soluzione migliore se amate giocare online o guardare contenuti in alta definizione in streaming ma avete sempre paura restare all’asciutto di dati.

Una SIM Giga illimitati poi può diventare un’ottima alternativa per chi non ha la rete fissa. Basta inserire la SIM in una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi portatile per avere sempre con sé, anche fuori casa, una connessione per navigare anche su più dispositivi in contemporanea. Attualmente però bisogna sottolineare che solo i grandi operatori permettono di avere una SIM Giga illimitati.

SIM Giga illimitati: le migliori offerte di maggio 2023

Offerte con Giga illimitati Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

minuti e SMS illimitati + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 2 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese 3 Di Più Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (+200 all’estero) e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con Priority Pass 29,99 €/mese con Easy Pay

Per avere una SIM Giga illimitati con TIM basta acquistare una delle sue offerte di telefonia mobile ma si deve essere suoi clienti anche per la rete fissa e aver attivato TIM Unica Power. L’offerta al costo di 1,90 euro al mese, che vengono addebitati direttamente in bolletta, include infatti Giga illimitati per tutti i telefoni della famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa). Chi ha una connessione di casa con TIM può ad esempio acquistare TIM 5G Power Famiglia a 9,99 euro al mese. Con questa offerta 5G potete navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Se disattivate la rete fissa avrete inclusi solo 5 GB. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Unica Power include anche la possibilità di accedere alla Promo Estate 2×1 per acquistare due smartphone al prezzo di uno e iniziando a pagare dopo tre mesi. Potete anche attivare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese o scegliere tra un abbonamento di tre mesi a TIMVISION con Netflix (piano standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) e 6 mesi di Amazon Prime o con Disney+. Il primo pacchetto scaduto il periodo promozionale si rinnova a 12,99 euro al mese mentre il secondo a 9,99 euro al mese. TIM Unica Power include anche uno sconto del 25% sul catalogo di orologi e gioielli di Daniel Wellington.

Anche i clienti di Vodafone per la rete fissa possono avere una SIM Giga illimitati con Family+ al costo di 9,99 euro al mese. Con Internet Unlimited si hanno inclusi navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o fino a 300 Mbps in download sulla fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale, chiamate illimitate (solo con acquisto online) e modem con Wi-Fi Optimizer. L’offerta costa 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 19,90 euro in prima fattura.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se però avete già una SIM mobile di Vodafone, Internet Unlimited senza chiamate incluse costa 22,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è gratuita se la si acquista entro il 18/6/23.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Per avere una SIM Giga illimitati con WindTre potete attivare Di Più Unlimited 5G per navigare alla massima velocità con accesso prioritario alla rete dell’operatore (Priority Pass). Il costo è di 29,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Avete inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e la possibilità di contattare il servizio clienti al 159 senza attese. Acquistando l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può suddividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

SIM Giga illimitati: le migliori offerte mobile con tanti Giga di aprile 2023

Offerte mobile con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile Per chi arriva da… 1 300% Digital di PosteMobile 300 GB in 4G+ 8,99 €/mese Qualsiasi operatore 2 ho. 9,99 di ho. Mobile 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità 3 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità 4 Fastweb Mobile Maxi 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese Qualsiasi operatore 5 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile 300 GB in 4G+ 11,99 €/mese Qualsiasi operatore 6 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese Qualsiasi operatore

Dato che avere una SIM Giga illimitati è piuttosto complicato, in quanto ci devono essere particolari condizioni o la disponibilità a spendere cifre molto vicine a quelle richieste per un’offerta fibra ottica di qualità medio/alta, potreste valutare di abbassare di poco le pretese e acquistare un piano che conclude comunque tanti Giga, più che sufficienti anche per gli utenti più esigenti, a un prezzo decisamente favorevole. Per confrontare queste promozioni e trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuitamente vi fornirà tutte le informazioni necessarie per una scelta più consapevole. Potrete poi attivare la promozione desiderata comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Una delle offerte più convenienti per avere tanti Giga è 300% Digital di PosteMobile. L’offerta prevede chiamate a 18 cent al minuto e SMS A 18 Cent ma soprattutto 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM ha un costo di 10 euro a cui dovete aggiungere 10 euro per una prima ricarica. Per il roaming in Ue avete invece inclusi 8,19 GB. In più, se durante il mese si utilizzano meno di 100 GB l’operatore vi regala 20 credit per acquistare minuti e SMS gratis.

Attiva 300% Digital »

Con ho. Mobile potete avere fino a 230 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download. In più grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare le sue offerte per un mese. Scaduto il periodo promozionale si può recedere dal piano senza costi aggiuntivi o penali e ottenere anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. La richiesta si effettua direttamente online con due clic. Il prezzo è di 9,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’attivazione è gratuita così come SIM e spedizione. L’operatore include poi 9,1 GB per navigare in roaming. La tariffa è però disponibile solo per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri. È richiesta la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente entro tre giorni lavorativi.

Attiva ho. 9,99 »

Con Kena 9,99 230 GB STAR di Kena Mobile avete invece inclusi 230 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download. Scegliendo di attivare il sistema di ricarica automatica entro il 10/9/23 avrete inclusi anche 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. Il costo è di 9,99 euro al mese. Anche in questo caso attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 9,5 GB per navigare in roaming. Anche questa tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri.

Attiva Kena 9,99 230GB STAR »

PosteMobile con la sua Creami Extra WOW 300 prevede 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. La SIM ha un costo di 10 euro a cui dovete aggiungere 10 euro per una prima ricarica. L’operatore include anche 10,92 GB per il roaming in Ue.

Attiva Creami Extra WOW 300 di Postemobile »

Anche Iliad include 300 GB per navigare in 4G/4G+ nella sua offerta Dati 300. Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre. L’operatore low cost non prevede vincoli o costi nascosti né rimodulazioni. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Iliad poi include 13 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva Dati 300 di Iliad »

L’offerta di Fastweb Mobile nella versione Maxi include 300 GB per navigare in 5G al prezzo di 11,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre la SIM viene spedita gratuitamente a casa entro 5 giorni lavorativi. In Ue avete a disposizione 10 GB per il roaming. Nella tariffa sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali molto richieste dalle aziende.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »