Finanziamenti green più accessibili e maggiori investimenti privati per mettere il turbo alla transizione energetica . Il report 2023 di IRENA e le migliori alternative per ottenere un prestito per installare un impianto fotovoltaico a giugno 2023 .

Finanziamenti a basso costo e mobilitazione di capitali privati sono sempre più cruciali per spingere l’acceleratore sulla transizione energetica. È, in sintesi, la tesi contenuta nel report “Low-Cost Energy Transition Finance”, realizzato dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), in collaborazione con la presidenza indiana del G20 e il Ministero indiano per le energie nuove e rinnovabili (MNRE).

“La transizione energetica globale ha raggiunto un punto di svolta, in cui il dispiegamento di tecnologie come l’idrogeno verde, lo stoccaggio di energia e l’eolico offshore devono essere potenziate rapidamente”, sostiene Francesco La Camera, direttore generale di IRENA nella prefazione al rapporto 2023, presentato a Mumbai, in India. “Tuttavia, l’aumento dei tassi di interesse sta aumentando il costo del capitale per il finanziamento di progetti, sottolineando la profonda importanza della finanza a basso costo per il successo della transizione”, scrive ancora La Camera.

IRENA: più finanziamenti a basso costo per accelerare la transizione green

IL REPORT IRENA IN PILLOLE 1 I finanziamenti a basso costo, così come la mobilitazione di capitali privati, sono cruciali per accelerare la transizione energetica 2 In molte economie emergenti, l’accesso ai finanziamenti a basso reddito è insufficiente, mettendo a rischio l’obiettivo climatico di 1,5°C al 2030 3 Tra i principali ostacoli: il “rischio Paese” o il “rischio politico“

Secondo quanto spiegato nell’analisi di IRENA, per raggiungere l’obiettivo climatico di 1,5°C (ovvero il limite massimo di innalzamento della temperatura media del Pianeta da qui al 2023), la quota di energia rinnovabile nel mix energetico primario dovrebbe salire a circa tre quarti, richiedendo investimenti annuali in media di oltre 5 trilioni di dollari fino al 2030. Tuttavia, l’accesso ai finanziamenti in molte economie emergenti e a basso reddito è insufficiente, e spesso troppo costoso, per accelerare la transizione energetica al passo necessario.

A questo proposito, sebbene le circostanze specifiche che bloccano lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili varino da Paese a Paese, “il rischio Paese o rischio politico è spesso identificato come l’ostacolo principale per i flussi di capitali istituzionali internazionali”, sostiene il rapporto.

Il report accende anche i riflettori sul ruolo chiave del capitale privato nella transizione energetica: “Le risorse finanziarie stanziate dal settore pubblico per sostenere la transizione sono intrinsecamente limitate, e gran parte dell’investimento complessivo richiesto dovrà essere mobilitato dal settore privato, anche da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali”, è l’auspicio di La Camera nella prefazione al report.

Finanziamenti green: le migliori alternative a Giugno 2023

I lettori di SOStariffe.it che stiano pensando di migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione attraverso un investimento green e siano a caccia di finanziamenti vantaggiosi, possono avere una panoramica dettagliata e completa delle alternative a disposizione a giugno 2023 grazie al comparatore di SOStariffe.it per prestiti e finanziamenti.

Grazie a questo strumento gratuito e digitale, è possibile confrontare le proposte di preventivi per trovare il miglior prestito personale. Utilizzarlo è semplice: basta cliccare sul pulsante verde di seguito e selezionare il bottone dedicato ai finanziamenti. A questo punto basterà scegliere la tipologia di finanziamento di cui si necessita (in questo caso bisognerà selezionare la voce “Green, altre finalità”) e compilare il form online impostando, tra l’altro, l’importo del prestito stesso e la durata.

Di seguito abbiamo effettuato una simulazione per avere un quadro dei prestiti personali online più vantaggiosi per coloro che siano in procinto di acquistare e installare un impianto fotovoltaico domestico di piccole dimensioni e con potenza di picco di 2 kW, la cui spesa si attesta a giugno 2023 tra i 4 mila e i 6 mila euro.

Impostando l’importo del prestito a 5 mila euro, da distribuire su un arco temporale di 5 anni, ecco le migliori soluzioni individuate dal comparatore di SOStariffe.it:

prestito personale Green di Findomestic Banca;

di Findomestic Banca; prestito personale Mysura Green di Creditis;

di Creditis; prestito personale Creditexpress Dynamic di Unicredit.

Prestito personale Green di Findomestic Banca

Per quanto riguarda il prestito personale fornito da Findomestic Banca, esso ha le seguenti caratteristiche:

TAEG: 7,40% ;

; TAN: 7,16% (fisso nel tempo);

(fisso nel tempo); importo erogato: 5.000 euro;

importo finanziato: 5.000 euro;

totale da rimborsare 5.964,00 euro ;

; zero spese accessorie e imposte;

procedura interamente online con firma digitale;

destinato a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati;

multicanale: web, telefono, agenzia.

Sottoscrivere questo prestito si tradurrebbe in una rata mensile di 99,40 euro.

Prestito personale Mysura Green di Creditis

Conveniente, secondo il comparatore di SOStariffe.it per prestiti e finanziamenti, anche il prestito personale Mysura Green erogato dalla società finanziaria italiana Creditis. Ecco la carta d’identità di questo prestito:

TAEG: 8,52% ;

; TAN 6,75% (fisso nel tempo);

(fisso nel tempo); importo erogato: 5.000 euro;

importo finanziato: 5.050 euro;

totale da rimborsare: 6.108,09 euro ;

; spese iniziali istruttoria: 50 euro;

imposte: 16 euro;

spese periodiche: 2 euro al mese – 2 euro all’anno;

procedura online con firma digitale;

consulenza personalizzata in filiale.

La rata mensile per chi volesse procedere con questo prestito è pari a 99,40 euro.

Prestito personale Creditexpress Dynamic di Unicredit

CreditExpress Dynamic è il prestito personale flessibile offerto da UniCredit per le spese personali e della famiglia. Esso permette di finanziare l’acquisto di beni di consumo durevoli come l’auto, la moto o l’arredamento e l’acquisto, la ristrutturazione e riqualificazione energetica della casa. Ecco i punti di forza:

TAEG: 9,42% ;

; TAN 8,50% (fisso nel tempo);

(fisso nel tempo); importo erogato 5.000 euro;

importo finanziato: 5.062 euro;

totale da rimborsare: 6.231,90 euro ;

; spese iniziali Istruttoria: 62,50 euro;

zero imposte e spese periodiche mensili;

consulenza personalizzata in filiale.

Con CreditExpress Dynamic, la rata mensile per ripagare il prestito ammonta a 103,86 euro.