Il blocco alla condivisione delle password da parte di Netflix , introdotto a fine maggio anche in Italia, obbliga molti utenti ad andare alla ricerca di nuovi metodi per accedere al servizio di streaming più popolare al mondo e a tutti i suoi contenuti. L'occasione giusta arriva oggi dalla nuova offerta Sky con Netflix incluso che consente l'accesso alla piattaforma con una spesa complessiva di 19,90 euro al mese (invece di 30 euro) garantendo, in più, anche un Buono Amazon da 75 euro in regalo. Ecco i dettagli dell'offerta.

La nuova offerta Sky con Netflix incluso è l’occasione giusta per continuare ad accedere alla piattaforma di streaming on demand più popolare al mondo con condizioni molto vantaggiose. Fino al prossimo 29 di giugno, infatti, è possibile attivare il bundle Sky TV + Netflix a prezzo scontato e andando ad aggiungere anche un Buono Amazon da 75 euro in regalo per tutti i nuovi clienti che richiedono l’offerta tramite procedura online. Ecco come attivare la promozione.

Sky TV e Netflix: un’unica offerta a prezzo scontato a Giugno 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA SKY 1. L’offerta è attivabile fino al 29 giugno tramite una semplice procedura online 2. Il bundle promozionale include Sky TV e Netflix Base senza pubblicità 3. È possibile passare i piani Netflix Standard e Premium versando la differenza di costo con il piano Base

La nuova promozione lanciata da Sky e valida fino al prossimo 29 di giugno include:

Sky TV con accesso completo a tutto l’intrattenimento di Sky

con accesso completo a tutto l’intrattenimento di Sky Sky Go per seguire i contenuti del proprio abbonamento anche su smartphone, tablet e PC

per seguire i contenuti del proprio abbonamento anche su smartphone, tablet e PC Netflix con piano Base senza interruzioni pubblicitarie e possibilità di passare ai piani Standard e Premium versando la differenza

L’offerta proposta presenta un costo di 19,90 euro al mese invece che 30 euro al mese. Si tratta di un’occasione ottima per accedere a Sky TV e a tutto l’intrattenimento di Sky oltre che a Netflix con una spesa complessiva ridotta. Ad arricchire la promozione c’è il Buono Amazon da 75 euro che sarà erogato dopo il completamento dell’attivazione dell’abbonamento tramite procedura online. Il buono sarà poi utilizzabile, liberamente, per acquistare i prodotti presenti su Amazon.

Da notare che si tratta di un’offerta senza vincoli alla fine del periodo promozionale. Dopo i 18 mesi di prezzo scontato, infatti, sarà possibile scegliere se passare ad una nuova offerta Sky, valutando le opzioni disponibili, oppure se disattivare senza costi l’abbonamento. Per sfruttare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 29 di giugno. La promozione è attivabile direttamente online tramite il link qui di sotto.

Attiva l’offerta Sky con Netflix incluso »

Da notare, invece, che c’è tempo fino al prossimo 2 luglio per attivare l’offerta Sky TV + Sky Sport. La promozione in corso consente di ricevere un monopattino elettrico Acer in regalo (dal valore commerciale di 399 euro) andando, inoltre, a beneficare di uno sconto sul costo complessivo dell’abbonamento. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile accedere a tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento con una spesa di 30,90 euro al mese (è possibile anche utilizzare Sky Go).

La promozione è attivabile direttamente online:

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Ricordiamo che continua ad essere valida la promozione Prova Sky Q. Grazie all’offerta in questione è possibile accedere a tutta l’offerta Sky per 30 giorni con una spesa di 9 euro una tantum. La promozione consente, quindi, l’accesso a:

Sky TV

Sky Cinema con Paramount Plus

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids

Netflix

Al termine dei 30 giorni sarà possibile scegliere se attivare o meno un abbonamento con Sky, andando anche a selezionare i pacchetti desiderati sulla base delle proprie preferenze e senza alcun vincolo o spesa aggiuntiva nel caso si decidesse di non attivare alcuna promozione. Tutti i dettagli sull’offerta sono disponibili qui di seguito.

Scopri Prova Sky Q »