Quale offerta luce e gas conviene di più a Giugno 2020: la classifica

A fine Giugno si attendono le revisioni degli indici dei dell’energia e del gas per i fornitori del mercato a Maggiori tutele, secondo le attese ci saranno dei rialzi che potrebbero portare ad aumenti delle tariffe anche nel libero mercato. Per il momento però le offerte di luce e gas del mese sono molto competitive, ecco la classifica delle promozioni più convenienti

Nei mesi del lockdown le tariffe per la fornitura dei servizi luce e gas hanno subito un calo anche del 20%, come ha mostrato uno studio di SosTariffe.it. Da Luglio però le cose potrebbero cambiare, si attende un aumento dei costi delle materie prime e un adeguamento della tariffe indicizzate Arera. L’authority infatti deve aggiornare i prezzi in base all’andamento del mercato di energia e gas.

Se in estate in genere è fisiologico un incremento dei costi delle bollette energetiche, complice l’utilizzo dei condizionatori, di solito le fatture del gas si riducono in modo anche consistente. Quest’anno però tutto potrebbe essere diverso. A complicare ulteriormente ogni eventuale previsione su costi dei servizi e aumenti dei prezzi è stato il Decreto Rilancio, nel provvedimento è stata avanzata la proposta di un aumento degli oneri di sistema per creare un fondo che permetta di sostenere le spese per le famiglie indigenti.

L’importo che si paga in bolletta è costituito da costi fissi e da spese variabili, gli oneri di sistema fanno parte della prima categoria di voci e sono i contributi richiesti per la gestione di attività di interesse generale per i sistemi di luce e gas. Per esempio, l’Arera indica che nei corrispettivi energetici gli oneri di sistema servono a finanziare la ricerca, la copertura del bonus elettrico, la produzione di energia green, ecc. Stesso discorso per quanto riguarda questa voce di costo nella bolletta gas.

Gli utenti attendono di capire come sarà applicato il decreto e come questa scelta andrà ad incidere sulla fattura dei singoli clienti, ma le associazioni dei consumatori non si attendono niente di positivo e hanno già annunciato proteste e ricorsi.

Le 5 migliori offerte energia elettrica

Una soluzione per essere sicuri di risparmiare il più possibile è di selezionare con cura la tariffa per la fornitura dei servizi luce e gas. Con l’aiuto del comparatore di SosTariffe.it abbiamo stilato una breve classifica delle migliori offerte di energia elettrica (poi vedremo anche quelle gas) di Giugno 2020. Ecco le 5 promozioni energia più convenienti e come attivarle:

Prezzo Chiaro A2A

E.ON Luce e Gas Insieme

Scelta Sicura Eni Gas e Luce

Energia 3.0 Light Mono 12 mesi Engie

Luce Super Web Illumia

Confronta le migliori offerte luce e scopri come risparmiare

1.Prezzo Chiaro A2A

L’offerta di A2A è una tariffa bioraria che offre ai clienti un anno di contributo energia e gas. Capiamo meglio cosa significa la formula della proposta del fornitore e quali sono le condizioni contenute nel contratto. Questa tariffa prevede che i clienti paghino l’energia al prezzo all’ingrosso, il PUN, più un contributo fisso.

Per la bolletta della luce il costo mensile di questo contributo può essere di 3,90 euro se si ha una fornitura con potenza inferiore a 3 kW o di 6,90 euro per potenze superiori. Il contributo è mensile, quindi in un anno i clienti (con potenza entro i 3 kW) che attivino la fornitura luce dovrebbero pagare anche 46,80 euro, oltre il PUN e gli oneri fissi. Per chi sottoscriverà online il contratto Prezzo Chiaro questa spesa viene versata da A2A per il primo anno, per chi attivi l’offerta tramite altri canali la società verserà solo 6 mesi del contributo.

Con questa offerta vengono proposti due costi dell’energia elettrica differenti in base alle fasce orarie di utilizzo:

0,02299 euro/kWh dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, esclusi i festivi

0,02216 euro/kWh per le ore serali e i weekend

Una famiglia tipo, composta da tre persone, che in casa usi il forno elettrico, il frigo e la lavatrice e che in un anno consumi circa 2900 kWh di energia pagherebbe 34,68 euro al mese, secondo le stime del comparatore di SosTariffe.it. In un anno il conto delle fatture energetiche sarebbe di 416 euro, ben 87,49 euro in meno dei 503,68 euro spesi in un anno da un cliente con un’offerta del mercato tutelato.

Attiva Prezzo Chiaro A2A

2. E. ON Luce e Gas Insieme

La tariffa di E.ONè un’offerta dual fuel, si potrà quindi attivare la promozione luce solo se si sottoscriverà anche quella gas. Quella della compagnia è una proposta monoraria con un costo dell’energia pari a 0,01850 euro/kWh. Le offerte di questo tipo prevedono un solo prezzo della materia prima applicato a tutte le ore del giorno e della notte, questi piani sono convenienti se si trascorre molto tempo in casa.

Tra i vantaggi per i nuovi clienti E.ON propone uno sconto del 10% sulla componente energia. Il prezzo della materia prima sarà bloccato per un anno, le promozioni del libero mercato non seguono le fluttuazioni trimestrali imposte dall’Arera. La famiglia di tre persone che abbiamo preso come modello spenderebbe con le condizioni poste da E.ON 34,88 euro al mese, il risparmio annuo garantito rispetto alle attuali tariffe tutelate sarebbe 85 euro.

Scopri E.ON Luce e Gas Insieme

3. Scelta sicura Eni Gas e Luce

Altra offerta monoraria quella che il comparatore di segnala come la terza tariffa luce più conveniente, è la proposta Scelta sicura di Eni Gas e Luce. Il prezzo dell’energia che sarà abbinato ai vostri consumi se sceglierete di attivare questo piano è 0,02429 euro/kWh. Il calcolo della bolletta mensile (sempre su un consumo annuo di 2900 kWh) è di 36 euro, il conto sui 12 mesi sarebbe dunque di 432 euro. Il risparmio che potreste ottenere passando dalle offerte tutelate a questa tariffa libera sarebbe di 71,65 euro in un anno.

Tra i benefici offerti ai nuovi clienti che attivino questa offerta Eni include:

Sconto del 20% sul prezzo proposto dal mercato tutelato più altri 6 mesi di prezzo fisso

sul prezzo proposto dal mercato tutelato più altri 6 mesi di prezzo fisso Riduzioni sui costi di attivazione dei pacchetti di Sky o attivazione gratuita per i clienti che non abbiano la pay tv

Risparmia con Scelta Sicura di Eni Gas e Luce

4. Energia 3.0 Light 12 Mesi Engie

Con Engie si potrà scegliere un’offerta a prezzo bloccato per 12 mesi o per 2 anni, a cambiare sarà il prezzo della materia prima. Con Energia 3.0 Light 12 mesi il costo della luce sarà di 0,02100 euro/kWh, attivando la versione 24 mesi invece il prezzo imposto sarà di 0,02700 euro/kWh.

L’offerta in entrambe i casi è una tariffa ad energia verde, quindi avrete la garanzia da parte del gestore che l’energia da voi utilizzata è stata prodotta solo da fonti eoliche, solari o idroelettriche. Al quarto posto tra le tariffe più convenienti troviamo la versione 12 Mesi del piano e con questa promozione la famiglia tipo pagherà quasi 36 euro al mese per la fornitura elettrica, in un anno il risparmio rispetto alle tariffe tutelate sarà di 68 euro.

Considerando la formula 24 Mesi di questo stesso operatore il conto mensile della famiglia salirebbe intorno ai 38 euro e il risparmio sul lungo periodo passerebbe a circa 49 euro. Si potrà comunque cercare di incrementare il risparmio grazie alla promozione di Engie Porta un amico, questa offerta permetterà ai clienti, che convincono amici e conoscenti a passare con il gestore, di ottenere sconti in bolletta per un valore massimo di 300 euro.

Attiva Energia 3.0 Light

5. Luce Super Web Illumia

La quinta tariffa che illustriamo è un’offerta monoraria di Illumia. Anche con Luce Super Web il prezzo della materia prima sarà bloccato per un anno, a Giugno l’offerta della società propone un costo pari a 0,03000 euro/kWh. In più per le nuove attivazione è compreso anche un buono di 100 kWh di consumi gratis.

Con l’offerta Illumia la famiglia spenderà in un anno 436,88 euro per la sua fornitura di energia, questo porterebbe il loro risparmio rispetto alle offerte del mercato a Maggiori tutele intorno ai 67 euro in un anno. La bolletta mensile è stimata intorno ai 36,40 euro.

Scopri come sottoscrivere Luce Super Web

Le 5 offerte gas per risparmiare di più

Scegliere un’offerta luce vantaggiosa è un buon inizio, ma per riuscire a ridurre in modo ancora più importante le bollette sarà bene anche dare uno sguardo alle migliori tariffe gas e scoprire quanto potreste risparmiare rispetto all’offerta attiva. Ecco i migliori 5 piani a Giugno 2020:

E. ON Valore Mercato Gas

Prezzo netto special Gas Heracomm

Prezzo Chiaro Gas A2A

Next Energy Gas Sorgenia

Energia 3.0 Light 12 Mesi Engie

Confronta le tariffe gas più convenienti

1. E.ON Valore Mercato Gas

A differenza del settore energetico per il gas le società propongono un unico prezzo della materia prima e il costo del gas può rappresentare anche il 30% della bolletta. Diventa quindi molto importante valutare bene questo elemento quando si considera qual è la tariffa più conveniente.

Con questa offerta di E.ON vi viene proposto il prezzo di mercato del gas, a Giugno è di 0,0696 euro/smc, la tariffa deve la sua convenienza al costo estremamente basso delle materie prima causa crisi. Da Luglio, come abbiamo visto, le cose però potrebbero cambiare. Questa offerta adegua il prezzo del gas all’andamento del mercato, occhio quindi a non scegliere la convenienza momentanea e a ritrovarvi poi a pagarne il prezzo.

Secondo le stime attuali, una famiglia di tre persone, con un consumo anno di 1410 m3 di gas, pagherebbe ogni mese 63,74 euro, in un anno le bollette arriverebbero a 764,84 euro. Il risparmio rispetto alle tariffe imposte dall’Arera è molto elevato, in 12 mesi si spenderebbero quasi 205 in meno.

Attiva E.On Valore Mercato Gas

2. Prezzo netto special Gas Heracomm

Con la tariffa di Heracomm la convenienza di riduca, ma il risparmio annuo garantito da Prezzo netto rispetto alle offerte tutelate supera i 122 euro. Il prezzo del gas proposto è di 0,1200 euro/smc, per una bolletta mensile stimata (sempre per la famiglia tipo) di 70,59 euro.

Oltre al prezzo molto vantaggioso con Heracomm i clienti potranno contare anche su servizi e sconti a loro riservati:

soluzioni e consigli dagli esperti per ridurre i consumi

bonus di benvenuto da 30 euro per chi acquisti offerta gas e di 60 euro per attivazione dual fuel

Scopri i vantaggi di Prezzo Netto Special Gas

3. Prezzo Chiaro Gas A2A

La tariffa energia di A2A ha in questa offerta gas il suo corrispettivo, Prezzo Chiaro Gas offre un anno di contributo fisso mensile pagato dalla società e per le attivazioni di luce e gas la promozione prevede il pagamento anche del contributo luce. Come abbiamo visto quindi per un contratto con una potenza inferiore a 3 kW, la società verserà al posto del cliente circa 47 euro per l’energia.

Il contributo gas è fisso a 3,90 euro al mese per tutti i tipi di cliente, questo significa che anche per questi utenti la spesa di 46,80 euro del primo anno è azzerata. Questa promozione sarà valida un anno per chi attiva il piano o l’offerta dual fuel online, per chi dovesse usare Whatsapp o i centralini, oppure altri canali il bonus sarà di soli 6 mesi.

Il costo della materia prima proposta da A2A è di 0,0703 euro/smc. La bolletta mensile stimata per la famiglia del nostro esempio sarà di 71,76 euro, il risparmio su 12 mesi di fornitura rispetto alle tariffe del mercato tutelato supera i 108 euro.

Attiva Prezzo Chiaro A2A Gas

4. Next Energy Gas Sorgenia

Man mano che scendiamo si riduca la convenienza delle tariffe, anche se il piano di Sorgenia è ancora molto competitivo. Next Energy Gas può essere attivata come offerta gas o in combinazione con la tariffa luce di Sorgenia. Il costo del gas proposto è di 0,1572 euro /smc, per i tre conviventi presi come modello la bolletta mensile stimata si aggira intorno ai 73 euro. Il risparmio annuo sarebbe quindi di 92 euro.

L’offerta può essere attivata solo con domiciliazione dei pagamenti sul conto o con addebito sulla carta di credito. Tra gli incentivi per le nuove attivazioni è previsto un buono Amazon da 80 euro per chi acquisti sia l’offerta gas che quella luce.

Scopri Next Energy Gas

5. Energia 3.0 Light 12 Mesi Engie

Ritroviamo Engie e la sua offerta Light. Con questa offerta viene proposto un costo del gas di 0,1475 euro/smc, la famiglia con un consumo annuo di 1410m3 di gas spenderebbe ogni mese 73,85 euro (secondo le stime del comparatore) e in un anno il conto arriverebbe a 886,17 euro. Il risparmio rispetto alle offerte del mercato tutelato sarebbe di 83 euro.

Attiva Energia 3.0 Light 12 Mesi