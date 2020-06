Quali sono i migliori conti correnti online a Giugno 2020

Per risparmiare sui costi di gestione e sulle commissioni per le operazioni il conto online è la soluzione più conveniente. Il canone annuo di questi conti correnti è più basso e se si utilizzano gli strumenti di home banking e di mobile banking le spese mensile possono essere molto contenute. Ecco i migliori conti online di Giugno 2020

Il lockdown potrebbe avere dato una spinta importante all’affermazione dei servizi bancari digitali. Le più importanti banche hanno registrato aumenti di traffico e operativi in questi mesi di chiusura e anche prima della crisi sanitaria l’home banking è cresciuto con costanza negli ultimi 3 anni.

Secondo un rapporto dell’Abi tra il 206 e il 2019 le operazioni condotte con i sistemi di home banking sono raddoppiate e quelle tramite le app di mobile hanno segnato un+26%. Inoltre nel post Covid-19 sembra che le maggiori banche stiano ripensando i rapporti con i clienti, anche vista l’impennata nell’utilizzo degli strumenti digitali di gestione dei conti correnti.

Come scegliere il conto corrente più adatto a voi

Per di più i conti correnti online sono più economici, spesso offrono canoni zero e hanno spese annuali molto più contenuti dei conti tradizionali. Per capire quale sia la soluzione più adatta alle vostre esigenze potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it.

Selezionate la voce conti correnti e la vostra tipologia di profilo: se cercate un conto adatto ad una famiglia, un conto giovani o, magari, un conto pensionati. Avviate la ricerca e vi apparirà una schermata con i risultati e le tabelle riassuntive con tutte le condizioni, gli incentivi e i costi dei diversi prodotti proposti dagli istituti bancari.

L’analisi può anche essere personalizzata, ad esempio chiedendo che vi mostri solo i conti che permettono l’accredito dello stipendio o quelli a canone zero.

I migliori conti correnti online

La spesa media di un utente per i conti correnti online si aggira intorno ai 58.58 euro, con un conto tradizionale si arriva a 123 euro. La convenienza è quindi di certo uno degli aspetti che rende interessanti le soluzioni all digital offerte dalle banche. Ecco quali sono i conti correnti online più convenienti di Giugno 2020 e quali costi e servizi includono nei canoni proposti.

Le migliori soluzioni per chi voglia aprire un conto online sono:

Conto corrente Widiba

My Genius Unicredit

Conto Illimity

We Bank

Conto Crédit Agricole Online

1. Conto corrente Widiba

Il conto Widiba mette a disposizione dell’utente una serie di strumenti innovativi per la gestione online del proprio prodotto, come la password vocale e lo sblocco dell’account con impronta digitale dall’app di mobile banking.

Il conto offerto da Widiba è a canone zero per 12 mesi, ma è possibile ottenere l’azzeramento delle spese di canone se si rispetta una di queste due condizioni:

accredito dello stipendio

oppure, giacenza media sui 5.000 euro

Per i nuovi clienti è inclusa nell’offerta anche una carta di debito con canone gratuito, questa tipologia di prodotto è una prepagata come le comuni carte Postepay. Potranno invece essere richieste a fronte del pagamento di un canone le carte di credito Visa o Mastecard Classic e Gold, la spesa minima per una carta Classic è di 5 euro a trimestre.

I servizi senza commissioni con questo conto corrente sono:

prelievi superiori a 100 euro da ATM in Italia

bonifici SEPA online

pec

firma digitale

In promozione a Giugno inoltre Widiba offre ai clienti la possibilità di aprire anche un conto deposito vincolato per 6 mesi con un tasso di interesse lordo dell’1.50%. La banca ha nel suo portafoglio di prodotti anche conti deposito senza vincoli o con vincoli fino a 36 mesi.

2. My Genius Unicredit

Chi cerca un conto online flessibile e che si adatti alle esigenze del momento con Unicredit può aprire My Genius. Si tratta di una soluzione modulare che vi darà la possibilità di modificare l’offerta anche ogni mese scegliendo tra i diversi pacchetti offerti. I servizi offerti da My Genius sono:

accesso alle funzioni di banca multicanale gratis, questo servizio permette di gestire il conto da diversi dispositivi

carta di credito internazionale

possibilità di accredito dello stipendio

addebito utenze

prelievo senza carta

Quando si apre un conto corrente si deve versare ogni anno l‘imposta di bollo, per le persone fisiche è pari a 34.20 euro. Alcuni istituti si prendono l’onere di questa spesa per incentivare l’apertura di nuovi conti, Unicredit invece lascia questa spesa a carico dei clienti.

My Genius è un conto modulare, il conto può essere acquistato nella versione base e gli utenti possono scegliere di volta in volta se attivare uno dei seguenti piani abbinati:

Silver , costo mensile di 9 euro – bonifici online senza costi, carta prepagata Unicredit Card Click e carnet da dieci assegni

, costo mensile di 9 euro – bonifici online senza costi, carta prepagata Unicredit Card Click e carnet da dieci assegni Gold , canone di 12 euro al mese – bonifici online gratuiti, carta prepagata Unicredit Card Click senza costi di emissione, una carta di credito con canone zero se si spendono più di 2.000 euro l’anno

, canone di 12 euro al mese – bonifici online gratuiti, carta prepagata Unicredit Card Click senza costi di emissione, una carta di credito con canone zero se si spendono più di 2.000 euro l’anno Platinum, costo mensile di 22 euro – estende l’ operatività e permette di avere altre due carte di debito internazionali oltre a quella già inclusa nel canone

Per rendere più conveniente l’attivazione dei moduli, Unicredit propone delle condizioni per azzerare o ridurre le spese fisse per i piani:

accredito stipendio o pensione (da almeno 750 euro) bonus di 2 euro

bonus per clienti under 30 di 2 euro

3. Conto Illimity

Lo scorso anno è nata la banca online Illimity, il conto proposto da questo istituto è a canone zero e include diversi servizi digitali innovativi per rendere più semplice e immediate le operazioni online.

La gestione di questo conto sarà legata all’app Illimity. Questo strumento consentirà ai clienti non solo di effettuare le tradizionali operazioni di controllo dei movimenti, di inviare e ricevere pagamenti e di pagare bollettini, F24 e MAV, ma anche di creare dei progetti di spesa accantonando in automatico delle cifre ogni settimana o mese.

Il cliente potrà poi studiare le proprie abitudini di spesa e valutare dei piani per risparmiare o riuscire ad ottimizzare i consumi. Con Illimity è disponibile anche Connect, si tratta di una funzione che consente di associare tutti i vostri account bancari nel profilo dell’app della banca e di avere sempre sotto controllo tutti i vostri risparmi e di gestire il patrimonio.

Entro il 30 Giugno è attiva una promozione per i nuovi clienti, a coloro che aprano un conto online sarà possibile avviare senza costi un conto deposito vincolato per 24 mesi con interessi lordi dell’1.75%. Illimity è una di quelle banche che offre ai clienti l’azzeramento dei costi dell’imposta di bollo, sarà la banca a pagare questa spesa per i nuovi account.

Infine, ecco quali sono i servizi e i costi di questo conto corrente:

canone trimestrale zero spese

carta di debito prepagata internazionale con canone zero

per i primi 3 prelievi di almeno 100 euro non si pagano commissioni nei paesi UE

prelievi inferiori a 100 euro commissione di 1.50 euro

prelievi in paesi extracomunitari 2 euro ad operazione

si può associare una carta di credito al conto, canone annuo 20 euro

promo Porta un amico, buono di 25 euro accreditato sul conto per ogni cliente che presentate a Illimity (offerta cumulabile fino a 250 euro)

4. WeBank

Zero spese anche con il conto WeBank di Banco BPM. Con questo prodotto i clienti potranno:

effettuare bonifici gratis online

bonifici agli sportelli commissione 3 euro

gratis prelievi da ATM in Italia e UE (anche presso sportelli altre banche)

libretto assegni

servizio trasferimento da altri conti

disponibile anche il servizio di trading sia sul sito che tramite app

Con l’applicazione di WeBank sono stati sviluppate delle funzioni che permettono ai clienti di pagare i bollettini semplicemente fotografando le ricevute e con One Tap si potranno effettuare pagamenti con un solo clic.

Tra i servizi extra che potranno essere richiesti dai clienti di questo istituto ci sono:

l’opzione fido disponibile solo per chi accrediti lo stipendio o la pensione

prestito fino a 30.000 euro

assicurazioni con tariffe agevolate

5. Conto Crédit Agricole Online

Con il conto online di Crédit Agricole a Giugno e Luglio sono previsti numerose possibilità di bonus per i nuovi clienti. Le condizioni proposte con questo conto sono:

canone zero

internet banking gratis

bonifici SEPA gratuiti online

bonifici effettuati agli sportelli 2 euro verso conti Crédit Agricole, 2.50 euro verso altre banche

bonifici istantanei commissione dello 0.05% dell’importo

domiciliazione utenze

I welcome bonus, riservati ai nuovi clienti che accreditino lo stipendio (o la pensione) o che effettuino almeno 2 bonifici da 2.500 euro e attivino una carta di credito, sono:

buono da 100 euro

oppure 120 euro in buoni da spendere su Just eat o Ninja Academy

A questi si aggiungono altri incentivi per chi acquisti le polizze assicurative proposte dalla banca francese, per questi utenti sarà possibile richiedere anche un voucher da 100 euro da spendere su Amazon.

Infine, se insieme al conto si sottoscrive anche il contratto per avere una Carta Verde American Express si avrà diritto anche ad sconto di 50 euro sui prodotti di Netflix, Disney +, NOW TV o Chili. Dal secondo anno il vocuher avrà un valore di 75 euro. I buoni di questa offerta saranno accreditati sul conto al termine del primo anno di contratto.

