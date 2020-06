Conti correnti online: i migliori di Giugno 2020

Tariffe Conti Conto Corrente Widiba ZERO SPESE Dettagli

L’Abi ha monitorato l’uso dell’home banking negli ultimi 3 anni, tra il 2016 e il 2019. I dati emersi da questo studio, pubblicati dall’Economia del Corriere della Sera, mostrano un aumento dei servizi di banking online pari al +52% da casa. Anche le operazioni di banking mobile sono cresciute, + 26%.

L’incremento potrebbe essere ancora più corposo, almeno questo è quanto si attendono gli specialisti in attesa che le banche rilascino i monitoraggi sulle transazioni avvenute nel periodo del lockdown. Alcuni dei maggiori gruppi, come Intesa Sanpaolo e Unicredit, hanno già diffuso delle prime stime che portano intorno al 22%-25% l’incremento delle operazioni compiute online dagli utenti.

Un fenomeno simile è avvenuto anche nel settore mobile e di telefonia fissa. L’emergenza sanitaria potrebbe quindi aver modificato le dinamiche dei servizi e porterà anche ad un ripensamento delle strategie e delle offerte dei conti correnti da parte degli istituti.

Conto online o tradizionale, con quale si risparmia?

Se non siete tra coloro che hanno già attivo un conto corrente online, allora dovete sapere che questa tipologia di prodotto permette un risparmio importante sulle spese annuale per i servizi bancari.

In un nostro studio pubblicato a Febbraio 2020 è emersa in modo evidente la differenza di costi tra i conti tradizionali e quelli online. Per un utente medio la spesa annuale per un conto online si aggirava intorno 58.58 euro, per un conto standard la spesa superava i 123 euro. La ricerca si basa su costi proposti da 17 dei maggiori istituti di credito attivi in Italia.

Utilizzando il comparatore di SosTariffe.it ogni cliente può individuare la soluzione di conto corrente più adatta alla sue esigenze. Per personalizzare la ricerca è sufficiente selezionare nella colonna dei filtri le opzioni che si preferisce: conto familiare, single, pensionati o per giovani. Si può anche chiedere che l’analisi mostri solo i conti che permettono l’accredito dello stipendio o quelli a canone zero.

Scopri come risparmiare sulle spese del conto corrente

I conti correnti online più convenienti

In questo articolo ci concentriamo sui migliori conti correnti online di Giugno 2020. Quando si valuta quale sia l’offerta più conveniente per questa tipologia di prodotti ci sono diversi fattori da non trascurare: costi di gestione, commissioni su prelievi e altre operazioni, promozioni su carte di credito e debito, servizi a pagamento e gratuiti.

Ecco qual è la classifica dei prodotti più vantaggiosi per chi voglia aprire un conto online:

Conto corrente Widiba

My Genius Unicredit

Conto Illimity

We Bank

Conto Crédit Agricole Online

Confronta i migliori conti online

1. Conto corrente Widiba

Questo prodotto di Widiba è a canone zero per il primo anno, la banca però propone una soluzione per azzerare per sempre le spese del conto: accredito dello stipendio o mantenere la giacenza media sui 5000 euro.

Le soluzioni online garantiscono ai clienti la possibilità di utilizzare dei nuovi strumenti di accesso e gestione degli account. In questo caso l’app potrà essere sbloccata con impronta o con una password vocale.

A questo prodotto possono essere abbinate carte di credito Classic e Gold e carte prepagate dei circuiti Visa e Mastercard. Il canone delle carte di debito sarà di gratuito, mentre per le carte di credito si parte da un minimo di 5 euro a trimestre.

In tutti gli sportelli ATM delle banche in Italia sarà possibile prelevare senza costi per importi superiori a 100 euro. Saranno gratuiti anche i bonifici (SEPA) effettuati online. Per i clienti Widiba sarà anche possibile avere una pec e la firma digitale incluse gratis nel piano del proprio conto corrente.

Per chi apra un conto Widiba entro il 10 Giugno sarà possibile attivare anche una linea di risparmio vincolato per 6 mesi con un tasso di interesse lordo dell’1.50%. Con i prodotti Widiba si possono aprire linee libere o vincolate senza costi di gestione iniziale come plus per i nuovi clienti.

Attiva il conto corrente Widiba

2. My Genius Unicredit

La seconda soluzione è il conto modulare di Unicredit, My Genius. Questa tipologia di conto dà la possibilità ai clienti di modificare la propria offerta anche ogni mese. I servizi inclusi nel conto sono:

banca multicanale, servizio che permette di accedere al conto da diversi dispositivi

una carta di credito internazionale

possibilità di accredito dello stipendio e di addebito utenze

prelievo senza carta

imposta di bollo di 34.20 euro a carico dell’utente

Ci sono poi i moduli con i quali si potrà scegliere di arricchire l’offerta del conto Unicredit online e sono:

Platinum , costo mensile di 22 euro – consente la maggiore operatività possibile e di avere anche due carte di debito internazionali oltre a quella già abbinata al conto

, costo mensile di 22 euro – consente la maggiore operatività possibile e di avere anche due carte di debito internazionali oltre a quella già abbinata al conto Gold , canone di 12 euro al mese – bonifici online gratuiti, carta prepagata Unicredit Card Click senza costi di emissione, una carta di credito il cui canone annuo può essere azzerato con una spesa su 12 mesi superiore a 2000 euro

, canone di 12 euro al mese – bonifici online gratuiti, carta prepagata Unicredit Card Click senza costi di emissione, una carta di credito il cui canone annuo può essere azzerato con una spesa su 12 mesi superiore a 2000 euro Silver, costo mensile di 9 euro – bonifici online senza costi, carta prepagata Unicredit Card Click e carnet da dieci assegni

La banca ha previsto anche una sorta di piano a punti che permette di ridurre o azzerare i costi dei canoni dei moduli. Se si accredito lo stipendio o una pensione di importo pari o superiore a 750 euro al mese si riceverà un bonus di 2 euro. Oppure, i clienti che non hanno compiuto ancora 30 anni avranno un bonus giovani pari a 2 euro.

Scopri le condizioni di My Genius

3. Conto Illimity

Il Conto della nuova banca online Illimity è una soluzione a zero spese, inoltre chi acquisterà questo prodotto entro il 30 Giugno potrà aprire anche un conto deposito vincolato per 24 mesi con interessi lordi dell’1.75%. Per i nuovi clienti Illimity si impegna a pagare l’imposta di bollo (34.20 euro) come welcome bonus.

La particolarità di questo istituto è che il vostro conto sarà completamente gestibile tramite l’app. Con gli strumenti forniti da questa applicazione sarà possibile anche analizzare le abitudini di spesa, creare dei piani di risparmio e creare dei progetti di spesa.

Inoltre, con Illimity connect potrete visualizzare e gestire tutti i vostri conti tramite la stessa app. Vi sarà possibile trasferire denaro, effettuare bonifici e controllare le spese effettuate anche su conti aperti in altre banche.

Per quanto riguarda i costi e le commissioni associate ai prodotti Illimity, ecco quali sono le proposte della banca:

canone trimestrale zero spese

carta di debito prepagata internazionale con canone zero

per i primi 3 prelievi di almeno 100 euro non si pagano commissioni nei paesi UE

prelievi inferiori a 100 euro commissione di 1.50 euro

prelievi in paesi extracomunitari 2 euro ad operazione

si può associare una carta di credito al conto, canone annuo 20 euro

Illimity ha anche un piano Porta un amico che vi permetterà di ricevere un abbuono di 25 euro sul vostro conto, il vostro amico riceverà un accredito della stessa cifra e avrà un conto a canone zero per il primo anno. La promozione permette di ottenere fino a 250 euro per gli amici presentati e che acquistano un prodotto.

Attiva il conto Illimity

4. WeBank

Anche il conto di WeBank è a zero spese annue, si tratta di un prodotto digitale e gestibile online e con comandi vocali. Per chi scelga questa soluzione sarà possibile utilizzare l’app con il servizio di pagamento dei bollettini con una foto e con il One Tap, una funzione che consente di predisporre i pagamenti con un clic.

Con WeBank di Banco BPM i clienti potranno effettuare bonifici online senza commissioni, se invece si vorrà fare l’operazioni agli sportelli tradizionali il costo sarà di 3 euro. Saranno gratuiti i prelievi presso gli sportelli in Italia e nei paesi UE, anche se dovessero essere fatti agli ATM di altri istituti.

I nuovi clienti potranno richiedere il libretto degli assegni e lo riceveranno direttamente a casa. La banca offre anche un servizio di trasferimento da altri istituti e si impegna ad occuparsi di tutte le operazioni per riattivare gli strumenti finanziari del vecchio conto.

Con questa soluzione sarà possibile richiedere anche una carta di credito a canone gratuito e si potrà utilizzare il servizio di trading (anche tramite app). Per i clienti che accreditino lo stipendio o la pensione sarà disponibile anche l’opzione di fido WeBank.

La banca con il conto online permette anche di accedere a formule agevolate di assicurazione o mutui e al prestito WeBank con cui potrete ottenere fino a 30.000 mila euro per le vostre spese.

Chiedi maggiori informazioni sul conto WeBank

5. Conto Crédit Agricole Online

L’ultimo prodotto che analizziamo è il conto online del Crédit Agricole, l’istituto francese propone il suo strumento con un canone azzerato e offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto di 100 euro. Le condizioni per ottenere questo regalo sono di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto oppure di effettuare almeno 2 bonifici da 2.500 euro e di attivare una carta di debito.

In alternativa, rispettando le stesse condizioni appena descritte per il bonus di 100 euro, si potranno avere 120 euro di buono da spendere su Just Eat oppure sulla piattaforma di corsi di formazione Ninja Academy.

Gli incentivi di welcome di questa banca non finiscono qui. Per tutto il mese Giugno chi attivi almeno due polizze di Crédit Agricole tramite il servizio di banking online avrà anche diritto a un buono Amazon da 100 euro.

Per chi attivi anche una Carta Verde American Express sarà possibile avere uno sconto di 50 euro sui prodotti di streaming di Netflix, Disney +, NOW TV o Chili. La cifra non sarà immediatamente disponibile, quando l’utente raggiungerà la quota di spesa di 50 euro su una di queste piattaforme e dopo 12 mesi dall’attivazione dalla carta riceverà un riaccredito dell’importo.

Veniamo ai costi dei servizi proposti da questo conto online, come dicevamo il prodotto è a canone zero e fornisce gratuitamente le funzione di internet banking. Saranno azzerati i costi per effettuare bonifici SEPA se saranno ordinati online le operazioni di domiciliazione delle utenze.

Per i bonifici fatti allo sportello la commissione applicata sarà di 2 euro, se l’operazione è verso un conto della Banca Crédit Agricole, o di 2.50 euro, verso altre banche. Per i bonifici istantanei vi sarà chiesto un contributo pari allo 0.05% dell’importo del pagamento.

Attiva il conto Crédit Agricole online