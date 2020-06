Offerte Internet Casa Wi-Fi di TIM: le promozioni di Giugno 2020

TIM è uno dei punti di riferimento del mercato di telefonia fissa e propone diverse soluzioni per la connessione Internet di casa. Tra le offerte Internet casa di TIM troviamo anche alcune soluzioni Wi-Fi che permettono di accedere ad Internet senza sfruttare il collegamento in fibra ottica o in rame ma tramite una connessione Internet wireless. Ecco quali sono le offerte Internet casa Wi-Fi di TIM per il mese di giugno 2020 e come fare per attivare tramite una semplice procedura online.

Tra le offerte Internet casa di TIM troviamo anche delle soluzioni “Internet wireless” che prevedono che la connessione ad Internet non venga realizzata con la rete in fibra ottica FTTH o con un collegamento in rame, come avviene con la fibra mista FTTC o con l’ADSL. Queste offerte sfruttano la tecnologia wireless FWA o Fibra Misto-Radio che prevede che il collegamento in fibra ottica termini ad una Stazione Radio Base a cui l’utente si collega sfruttando un collegamento wireless, ad esempio tramite rete mobile LTE/LTE Advanced.

Per gli utenti che cercano un’offerta di questo tipo, TIM mette a disposizione l’abbonamento TIM Super FWA, una soluzione davvero molto interessante che permette di navigare ad alta velocità anche se la fibra FTTH o la fibra mista FTTC non sono disponibili all’indirizzo di casa dell’utente. Oltre a garantire la possibilità di sfruttare una connessione ad alta velocità, TIM Super FWA mette a disposizione tutti i vantaggi normalmente disponibili con le altre offerte TIM come la promozione che include nel canone mensile Disney+ o la possibilità di ottenere Giga illimitati sullo smartphone senza costi aggiuntivi grazie a TIM Unica.

Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere su TIM Super FWA e come fare ad attivare quest’offerta a giugno 2020.

TIM Super FWA

TIM Super FWA è l’offerta Internet Casa Wi-Fi di TIM. Si tratta di una soluzione completa che rappresenta la soluzione ideale per tutti gli utenti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC e che non vogliono accontentarsi dell’oramai obsoleta rete ADSL.

Scegliendo TIM Super FWA si avrà accesso ad un abbonamento completo con diversi vantaggi inclusi e, soprattutto, con un prezzo molto conveniente. Ecco le caratteristiche complete dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; è possibile attivare l’offerta mantenendo il proprio numero di telefono fisso oppure attivare una nuova linea

(0 cent/min e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; è possibile attivare l’offerta mantenendo il proprio numero di telefono fisso oppure attivare una nuova linea connessione ad Internet realizzata sfruttando la tecnologia wireless FWA o Fibra Misto-Radio (fibra ottica fino alla Stazione Radio Base e tratto finale su rete mobile LTE/LTE Advanced); la connessione garantita dall’abbonamento è illimitata; per i primi 200 GB di traffico dati , la velocità massima di connessione sarà 30 Mega in download e 3 Mega in upload; esaurito il bundle dati, la connessione resterà attiva ma con velocità massima limitata a 1 Mega , in download e in upload; dal rinnovo mensile successivo ci sarà il ripristino del contatore dei GB e della velocità massima di navigazione; l’utente può tenere sotto controllo il consumo del bundle dati a disposizione tramite l’app My TIM dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account

realizzata sfruttando la (fibra ottica fino alla Stazione Radio Base e tratto finale su rete mobile LTE/LTE Advanced); la connessione garantita dall’abbonamento è illimitata; per i primi , la velocità massima di connessione sarà esaurito il bundle dati, la connessione resterà attiva ma con , in download e in upload; dal rinnovo mensile successivo ci sarà il ripristino del contatore dei GB e della velocità massima di navigazione; l’utente può tenere sotto controllo il consumo del bundle dati a disposizione tramite l’app My TIM dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account per chi attiva TIM Super FWA c’è la possibilità di accedere, senza costi aggiuntivi, a 6 mesi di Disney+ e TIMVISION Plus; terminato il periodo promozionale, questi servizi si rinnoveranno ad un costo complessivo di appena 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro al mese); il cliente, in ogni caso, può effettuare la disdetta del servizio in qualsiasi momento e senza alcun costo

terminato il periodo promozionale, questi servizi si rinnoveranno ad un costo complessivo di appena 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro al mese); il cliente, in ogni caso, può effettuare la disdetta del servizio in qualsiasi momento e senza alcun costo Giga illimitati per la propria SIM TIM per smartphone (con offerta mobile già attiva) senza costi aggiuntivi con TIM Unica; grazie a questa promozione, portando il costo dell’offerta mobile nella fattura TIM (con il servizio TIM Ricarica Automatica) è possibile ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi; i vantaggi di TIM Unica si estendono a tutte le SIM TIM di famiglia sino ad un massimo di 6 SIM abbinabili alla propria offerta di rete fissa, in questo caso TIM Super FWA; l’attivazione di TIM Unica è completamente gratis e la promozione può essere richiesta chiamando al 187 oppure direttamente dal sito dell’operatore

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 Euro al mese con uno sconto, a tempo indeterminato, di 5 Euro rispetto al prezzo di listino dell’offerta. Da notare, inoltre, che il contributo di attivazione è già incluso nel canone mensile dell’offerta. Tale contributo è pari a 10 Euro al mese per 24 mesi (come detto, già incluso nel canone mensile di 24,90 Euro al mese) per i nuovi clienti e di 8 Euro al mese per 24 mesi per i già clienti TIM che passano a TIM Super FWA. In caso di recesso anticipato, andranno pagate le rate residue dell’attivazione.

La connessione ad Internet a disposizione per tutti i clienti che scelgono TIM Super FWA avviene tramite il MODEM TIM SUPER FWA che viene fornito in comodato d’uso gratuito dall’operatore al suo cliente. In base alla copertura disponibile, il provider metterà a disposizione il Modem Indoor oppure il Modem Outdoor. Il Modem Indoor è auto-installante ma non sempre è possibile utilizzare questo dispositivo. Nelle aree dove è necessario dotarsi del Modem Outdoor è necessario effettuare l’installazione del dispositivo che viene eseguita da un tecnico specializzato inviato da TIM. L’installazione ha un costo di 4,13 Euro al mese per 24 mesi.

Entrambi i due Modem presentano la possibilità di collegare PC e notebook tramite porta Ethernet e supportano la connessione contemporanea, tramite Wi-Fi, di un gran numero di dispositivi (l’Indoor arriva sino a 64 dispositivi mentre l’Outdoor arriva sino ad un massimo di 32 dispositivi). Ripetiamo che la scelta tra i due Modem dipende dalla copertura del servizio e l’Outdoor viene fornito solo dove non è possibile realizzare (per motivi tecnici) la connessione tramite Modem Indoor.

Per l’attivazione di TIM Super FWA è necessario effettuare la verifica della copertura che permetterà, successivamente, di procedere con la sottoscrizione del nuovo abbonamento. Cliccando sul box qui di sotto è possibile avviare la procedura che permette la sottoscrizione di TIM Super FWA.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA

E’ importante specificare che TIM Super FWA non presenta alcun vincolo di permanenza. In caso di recesso, come previsto anche da tutte le altre offerte Internet casa, è necessario il pagamento del contributo di disattivazione, pari a 25 Euro. Il cliente dovrà, inoltre, restituire il modem ottenuto in comodato d’uso gratuito e saldare le eventuali rate mancanti del pagamento rateale ancora attivo (ad esempio per l’attivazione).

TIM Super con fibra FTTH, fibra mista FTTC o ADSL

TIM Super FWA è l’offerta pensata da TIM per tutti gli utenti che vogliono realizzare una connessione ad Internet a casa senza sfruttare il collegamento “fisico” tramite fibra ottica (FTTH) o rame (FTTC o ADSL). In linea generale, TIM Super FWA si riferisce ad un target ben preciso di utenti e può rappresentare una soluzione davvero ottima per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC e non vuole accontentarsi dell’ADSL che, di solito, offre prestazioni davvero scarse, soprattutto nelle aree rurali.

Per chi è raggiunto dall’infrastruttura di rete di TIM c’è, quindi, la possibilità di attivare l’offerta TIM Super Fibra. Ecco le caratteristiche di quest’abbonamento:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avviene tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità anche della FTTC, la connessione ad Internet potrà avvenire tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avviene tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità anche della FTTC, la connessione ad Internet potrà avvenire tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload 6 mesi di Disney+ e TIMVISION Plus gratis; successivamente il costo è di 3 Euro al mese invece di 11,99 Euro di listino con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

TIM Super, a prescindere dalla tecnologia con cui avviene la connessione, presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese senza alcun costo iniziale. Nel canone mensile dell’offerta sono inclusi sia il contributo di attivazione (pari a 10 Euro al mese per 24 mesi) che il costo per l’acquisto del MODEM TIM HUB+ (pari a 5 Euro al mese per 48 mesi). In caso di recesso prima della fine del pagamento rateale dovranno essere saldate le rate residue.

Anche chi attiva TIM Super può sfruttare i vantaggi di TIM Unica, l’offerta riservata ai clienti mobile di TIM che, portando il costo dell’offerta per smartphone in bolletta e senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile, possono ottenere Giga illimitati (la promozione si estende ad un massimo di 6 SIM).

Per attivare TIM Super è possibile cliccare sul box qui di sotto e avviare la procedura di verifica della copertura.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra