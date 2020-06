Iliad promozioni: le migliori offerte di Giugno 2020

Il settore italiano della telefonia mobile non più stato lo stesso dopo l’arrivo di Iliad . L’operatore francese in poco tempo si è fatto largo tra i giganti del mercato raggiungendo quasi 6 milioni di utenti. Scopri le migliori tariffe del gestore low cost e tutte le caratteristiche della sua offerta

Iliad con i suoi 5,8 milioni di utenti è attualmente il quarto operatore di telefonia mobile in Italia per numero di linee attive con il 7% di quote di mercato. Si tratta di un risultato straordinario considerando che il debutto nel nostro Paese è avvenuto circa 2 anni fa.

Le offerte di Iliad si distinguono da quelle della concorrenza per l’assenza di costi di nascosti e vincoli oltre ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quelli a cui gli utenti italiani erano abituati fino a qualche tempo fa. Di seguito tutti i dettagli sulle promozioni del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) francese:

Le migliori offerte Iliad di giugno

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

I pro e contro di passare a Iliad

Iliad fin dal suo arrivo in Italia ha voluto differenziarsi nettamente rispetto agli operatori di telefonia mobile “tradizionali”. Le sue offerte hanno un costo ridotto e una composizione in termini di traffico voce e dati e servizi inclusi decisamente ricca. Proprio il suo arrivo ha inizialmente portato ad un aumento medio dei Gigabyte a disposizione degli utenti in Italia.

Iliad ha voluto abolire due delle pratiche più negative portate avanti dai gestori più grandi: rimodulazioni e fatturazione a 28 giorni. Le tariffe dell’operatore low cost rimarranno quindi identiche per sempre e si rinnovano lo stesso giorno ogni mese.

Iliad ha anche eliminato tutti i vincoli. I suoi clienti possono quindi disattivare la linea senza alcuna spesa ulteriore o penale. Le offerte poi includono tutti i servizi di base più richiesti come la segreteria telefonica (per ascoltare i messaggi si utilizzano i minuti inclusi nel piano), modalità Hotspot per condividere la connessione con altri device e portabilità gratuita del numero di telefono dal vecchio operatore.

Iliad è inoltre uno dei pochi provider low cost a prevedere offerte telefono incluso. Nel dettaglio, l’azienda francese consente di acquistare a rate o in un’unica soluzione tutte i principali modelli di iPhone.

Nemmeno l’emergenza Coronavirus ha bloccato la crescita esponenziale di Iliad. L’azienda afferma che il suo obiettivo resta quello di ampliare la propria rete 4G e 4G+ e di rendere attivi oltre 5.000 siti radio in tutta Italia. Entro il 2024 si prevede che quelli installati arriveranno a 10-12.000.

L’operatore ha continuato ad assumere e per chi non può acquistare online le sue offerte ha provveduto a riaprire e sanificare tutti i suoi 14 Iliad Store e corner nelle grandi catene di distribuzione. Le SIM possono quindi essere acquistate da una delle 700 Simbox sparse per l’Italia. Questi dispositivi sono assolutamente sicuri in quanto non prevedono scambio di moneta e documentazione cartacea, oltre a limitare al minimo qualsiasi occasione di contatto fisico tra clienti e dipendenti.

In alternativa, si può ricevere la SIM direttamente a casa nella cassetta delle lettere o tramite corriere. Nel primo caso, prima di procedere all’attivazione, è necessario effettuare una videochiamata guidata con un operatore per certificare l’identità del’utente. La procedura richiede in media meno di 3 minuti.

Gli unici aspetti negativi dell’offerta di Iliad sono l’assenza di un’app per la gestione dell’offerta e una copertura non uniforme del territorio. L’operatore non offre un apposito software per smartphone e tablet ma un sito ottimizzato per questi dispositivi da cui effettuare ricariche online, verificare il traffico residuo, monitorare il consumo di traffico dati e voce e altre operazioni. Basta effettuare il login nell’Area Personale.

Parlando di copertura, invece, in alcune zone d’Italia l’operatore permette di utilizzare i suoi servizi attraverso la rete WindTre e non quella proprietaria. Il problema, come conferma la mappa interattiva sul sito del provider, è sentito in alcune Regioni del Sud Italia, Sardegna, Comuni dell’arco alpino e nelle località centrali della Penisola. L’installazione di nuovi siti radio programmata dall’azienda dovrebbe portare il segnale ovunque nel Paese entro breve.