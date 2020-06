Sky Wifi per Internet Casa: costi e promozioni dell’offerta Sky Connettiti

Sky lancia le sue prime offerte fibra ottica. L’azienda, da anni punto di riferimento indiscusso del settore della Pay TV, entra nel mondo della telefonia fissa e lo fa con il lancio di una serie di nuove offerte che permetteranno agli utenti italiani di poter accedere ad Internet grazie alla rete in fibra ottica FTTH, in grado di garantire una velocità massima di 1000 Mega in download e 300 Mega in upload.

Le offerte fibra di Sky sfruttano la rete FTTH di Open Fiber. Al lancio, le offerte Sky WiFi saranno disponibili in 26 comuni italiani (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modugno, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Torino, Varese, Venezia).

Successivamente, già entro la prossima estate, la copertura sarà estesa ad ulteriori 120 città andando a raggiungere un numero sempre maggiore di utenti. Nei prossimi mesi, inoltre, grazie alla partnership con Fastweb, le offerte Sky WiFi registreranno un’ulteriore espansione della copertura.

Per il lancio commerciale, Sky propone tre diverse soluzioni che vanno a costituire la gamma di offerte Sky WiFi. Si parte da 29,90 Euro al mese e, in via promozionale, i clienti che sceglieranno una delle offerte del nuovo operatore potranno contare sui primi tre mesi gratis. Successivamente, terminato il periodo promozionale, le offerte presenteranno un canone mensile fisso, senza alcun incremento al termine del primo anno di sottoscrizione.

Da notare che, inizialmente, le offerte fibra di Sky sono disponibili in anteprima per i già clienti Sky, ovvero per tutte le famiglie che hanno già un abbonamento attivo con la Pay TV. Terminata questa fase di anteprima, l’offerta sarà attivabile da tutti gli utenti che sono raggiunti dalla rete in fibra ottica FTTH dell’operatore.

Ecco i dettagli completi delle prime offerte fibra ottica di Sky:

Smart

La prima offerta della gamma Sky Wifi è Smart. Questa soluzione in abbonamento propone una linea telefonica fissa con chiamate a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta verso i fissi e 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso mobili) ed una connessione illimitata, tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 300 Mega in upload.

L’offerta in questione presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione e Sky Wifi Hub, il router Wi-Fi ottimizzato per sfruttare al meglio la rete in fibra ottica dell’operatore, inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, i primi tre mesi dell’offerta li offre Sky.

Ultra

La seconda soluzione della gamma Sky Wifi è Ultra. Quest’offerta riprende buona parte delle caratteristiche di Smart con la linea telefonica con chiamate a consumo e la connessione illimitata, tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, che rappresentano il punto di riferimento dell’abbonamento. L’offerta include anche 2 Sky WiFi Pod che permettono di espandere la copertura della rete Wi-Fi di casa garantendo prestazioni eccellenti in un’area particolarmente estesa.

L’offerta Ultra della nuova gamma Sky Wifi presenta un costo periodico di 32,90 Euro al mese, con i primi tre mesi offerti da Sky. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 50 Euro e che nell’offerta è incluso lo Sky WiFi Hub, il router che permette di gestire al meglio la connessione tramite rete in fibra FTTH.

Ultra Plus

L’offerta Sky Wifi più completa è Ultra Plus. Si tratta di una soluzione in abbonamento che include la linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 300 Mega in upload.

A disposizione degli utenti che attiveranno Ultra Plus troviamo, anche in questo caso, 2 Sky WiFi Pod oltre allo Sky Wifi Hub. Il costo periodo dell’offerta è di 37,90 Euro al mese con i primi tre mesi di sottoscrizione offerti da Sky e con un contributo di attivazione di 50 Euro.

Sky Wifi Hub incluso con tutte le offerte

Il “cuore” della connessione Internet offerta da Sky, tramite rete in fibra ottica, sarà il nuovo Sky Wifi Hub che punta a offrire prestazioni eccellenti, sia in termini di velocità della connessione Wi-Fi che per quanto riguarda la copertura del segnale, un fattore determinate per poter sfruttare al massimo l’offerta. Il dispositivo viene proposto in comodato d’uso gratuito con tutte le offerte Sky WiFi.

Lo Sky Wifi Hub può contare sulla connettività Dual Band (2,4 GHz/s e 5 GHz/s) e su 8 antenne integrate, in grado di garantire un segnale stabile e omogeneo in tutte le direzioni. Gli utenti potranno connettere oltre 100 dispositivi al nuovo Hub rendendo così connessa tutta la propria abitazione.

Ad espandere ulteriormente la copertura del segnale Wi-Fi di casa ci sono gli Sky WiFi Pod, inclusi nelle offerte Ultra e Ultra Plus, che vanno ad estendere la rete Wi-Fi di casa rivelandosi delle soluzioni indispensabili per gli utenti che hanno la necessità di sfruttare la rete Wi-Fi in un appartamento di dimensioni particolarmente elevate o in un giardino o un terrazzo.

Per gestire, nei minimi dettagli, la connessione di casa c’è poi la nuova App Sky WiFi, disponibile per tutti i principali dispositivi di telefonia mobile. L’applicazione consente, con pochi tocchi, di gestire la rete WiFi e la connessione in casa mettendo a disposizione dell’utente tutti gli strumenti per sfruttare al meglio la rete.

Sky WiFi: “un contributo significativo alla diffusione della banda ultra larga”

Le nuove offerte Sky Wifi sono state presentate, in via ufficiale, da Maximo Ibarra, Amministratore Delegato di Sky Italia, che ha descritto il debutto nel settore di telefonia fissa come “un passo importante sia per la nostra azienda che per le famiglie abbonate Sky. E ne siamo orgogliosi. Abbiamo fatto un importante investimento industriale per creare Sky Wifi, perché crediamo che la tecnologia non sia un fine, ma uno straordinario strumento per innovare e connettere le persone a tutto ciò che amano

Secondo Ibarra, il debutto di Sky Wifi è “il modo di migliorare la vita quotidiana delle persone, ma anche di dare un contributo significativo alla diffusione della banda ultra larga nel nostro Paese, un’esigenza che l’emergenza che abbiamo affrontato in questi mesi ha reso evidente a tutti noi”.