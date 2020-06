Iliad Internet Casa: quando arriveranno le offerte fisso di Iliad

L’operatore francese ha rivoluzionato il mercato mobile in Italia, ha abbattuto i costi e ha proposto delle offerte più convenienti per gli utenti. Maggiori servizi e costi contenuti, sono state queste le caratteristiche che hanno portato al successo Iliad in Italia. I clienti italiani adesso sperano che il gestore si decida a lanciare le sue offerte per la rete fissa anche nel nostro Paese, ecco quali sono le novità sull’arrivo delle promozioni Iliad internet casa

Se fino a qualche mese fa le offerte internet casa di Iliad sembravano una possibilità molto remota, il lockdown ha cambiato le carte in tavola e le dichiarazioni della società hanno aperto qualche spiraglio per un anticipazione dei tempi. Il gestore francese nel presentare il suo programma di sviluppo a lungo termine aveva ipotizzato il lancio delle promozioni di rete fissa in Italia non prima del 2024.

Il coronavirus e i cambiamenti del mercato in questi mesi hanno però cambiato le carte in tavola e Iliad potrebbe accelerare le operazioni per presentare le sue offerte internet casa prima del previsto, forse già nel 2021. I clienti sono in febbrile attesa, soprattutto sono curiosi di capire se il gestore riuscirà a fare per le promozioni in fibra quello che ha già realizzato per il mobile.

A modificare le condizioni sono stati i dati sull’utilizzo delle reti casalinghe in questi mesi di emergenza e la prospettiva di un importante incremento dello smart working una volta passata la crisi sanitaria.

Il 2021 sarà l’anno della rete fissa di Iliad?

Ci sono solo ipotesi e illazioni, o meglio interpretazioni delle dichiarazioni dei vertici italiani di Iliad a sostegno di questa imminente svolta. A sollevare i dubbi più consistenti sono state le parole di Benedetto Levi, ad Italia di Iliad. Il dirigente, in un’intervista a Milano Finanza, ha evidenziato come siano sopraggiunti una serie di fattori che porterebbero Iliad più vicino alla telefonia fissa. Sempre Levi ha dichiarato: “Quella del fisso sta diventando una buona opportunità e ci sono sempre più clienti che ci chiedono quando partiremo”.

Si tratta però solo di vaghi accenni che in molti hanno letto come un cambio di rotta che potrebbe portare Iliad Italia a rivedere la linea di sviluppo tracciata nel piano di Crescita Odissea 2024. Secondo i progetti di questo programma nei prossimi anni il gestore nel nostro Paese dovrebbe concentrare le sue forze sul 5G e sul rafforzamento della posizione acquisita nel mercato mobile. Solo dopo aver raggiunto questi obiettivi, Iliad si muoverebbe verso la telefonia fissa. Il piano di crescita però è stato stilato pre coronavirus e a quanto pare potrebbe non essere più il sentiero seguito per l’evolversi di Iliad Internet Casa.

Uno degli elementi citati da Levi come leva per uno sviluppo accelerato della strategia sulla rete fissa è il capex leggero, servirebbero quindi degli investimenti contenuti per poter entrare in questo settore e per sviluppare anche la rete internet casa. E l’ipotesi più plausibile sarebbe un accordo con Open Fiber, società che già si occupa dell’espansione della FTTH sul territorio nazionale.

Come restare aggiornati sulle nuove offerte

Come avere internet casa con le promozioni mobile

Iliad con tutte le sue offerte mobile permette di condividere la connessione mobile tramite Hotspot. Questo vi permetterà di utilizzare i Giga dei pacchetti anche per navigare da pc o per vedere contenuti in streaming sul televisore.

La migliore offerta del gestore è di certo Giga 50, una tariffa che per il canone di 7.99 euro al mese vi garantirà:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati

50 GB per navigare su rete 4G

4 GB da usare in UE

minuti gratis in UE, USA e Canada

In alternativa potrete attivare il piano Giga 40 per 6.99 euro al mese, in questa promozione sono inclusi:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali

40 GB internet in 4G in Italia

3 GB in UE

minuti per chiamare gratis in UE, Canada e Stati Uniti

Per sottoscrivere una qualunque delle offerte Iliad non sono previsti costi di attivazione, ma è richiesto un contributo fisso di 9,99 euro per la sim.

Iliad Casa, cosa potrebbe proporre Iliad

Utilizzare il bundle mobile è una buona soluzione temporanea per avere una connessione domestica senza pagare una seconda offerta, ma funziona solo se non si eccede con il tempo trascorso online a scaricare materiali. I 50 GB sono più che sufficienti per l’uso medio che fanno gli utenti, ma se si sommano le ore passate a vedere film in streaming o a giocare online potreste consumare molto rapidamente tutto il traffico gratuito.

Per capire meglio quali potrebbero essere le proposte di Iliad per la connessione domestica ci siamo fatti un giro sul sito francese del gestore. Uno dei piani che potrebbe presto essere lanciato in Italia, da quello che abbiamo visto, è Box 4G+. Si tratta di un’offerta che vi permetterebbe di viaggiare tramite la rete mobile già esistente di Iliad, questo permetterebbe agli utenti di avere una rete molto veloce e al gestore di partire dalle infrastrutture già presenti sul territorio.

L’offerta francese ha un canone di 29,99 euro e per questo importo garantisce:

internet fino a 320 Mbit/s

250 GB al mese

modem di ultima generazioni (connessione contemporanea di 60 dispositivi)

Le altre tariffe internet casa: i Freeboox

Le altre offerte per la connessione domestica sono tutte delle tariffe per navigare con la fibra ottica. I piani principali sono Mini 4 K, Révolution, One, Delta S e Delta. Il piano più economico tra quelli proposti è Mini 4K, con questa offerta si paga un canone di 14,99 euro al mese e Iliad include nella promozione:

internet senza limiti (con limitazioni di velocità)

chiamate gratis verso i fissi in più di 100 paesi

Freebox tv con 220 canali (con visione in 4K)

Con Révolution il canone sale di poco, 19,99 euro al mese (ma solo per il primo anno), ma si passa ad un’offerta in fibra con il limite di 250 GB di navigazione al mese inclusi nel contratto. Gli altri servizi offerti sono:

Freebox tv

canali di pay tv

chiamate illimitate verso fissi e mobili (escluse alcune destinazioni internazionali)

Sono i piani Delta e Delta S gli unici a proporre la fibra fino a 1 Gigabit/s di Iliad, il costo mensile cresce fino a 39,99 euro per avere:

internet senza limiti alla massima velocità

chiamate verso numeri mobili e fissi

centrale per la gestione di dispositivi di domotica

Si tratta quindi di offerte che difficilmente potrebbero adeguarsi al mercato italiano. Gli operatori concorrenti propongono i loro piani internet casa senza limiti con fibra fino a 1 Gigabit/s e traffico voce senza limiti a partire da 26 euro circa al mese. Chi include anche dei servizi base di pay tv però raggiunge anche cifre più vicine a quelle proposte da Iliad in Francia, è il caso sia di Vodafone che di Fastweb.

Per controllare quale sia la promozione di telefonia fissa più conveniente utilizzate il comparatore di SosTariffe.it. Inserendo il vostro comune potrete conoscere le offerte in questo momento disponibili nella vostra zona, la fibra ottica infatti è un servizio ancora limitato ed è bene verificare la copertura prima di decidere di attivare questo tipo di connessione.