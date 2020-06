PosteMobile Casa e Internet: le offerte di giugno 2020

PosteMobile non è solo offerte per il cellulare: l’operatore ha ideato anche dei piani Internet casa che è possibile attivare online a prezzi scontati disponibili fino al 20 giugno 2020. Ecco in cosa consistono le offerte casa e Internet di PosteMobile e quali sono i vantaggi inclusi.

PosteMobile è l’operatore di telefonia mobile di Poste Italiane: accanto alle tariffe per chiamare e navigare da cellulare, ci sono anche delle promozioni per connettersi da casa davvero molto interessanti.

Si tratta di:

PosteMobile Casa;

PosteMobile Casa Facile;

PosteMobile Casa Internet;

PosteMobile Casa Web.

Vediamo di seguito quali sono le differenze tra le offerte presentate in elenco in termini di costi e di caratteristiche dell’abbonamento. Nello specifico le prime due offerte sono di tipo voce, la proposta Casa Internet è di tipo voce + Internet, mentre la tariffa Casa Web è una promozione solo Internet. Non resta quindi che scoprire le proposte e scegliere in base alle proprie esigenze.

1. PosteMobile Casa

La promozione PosteMobile Casa può essere attivata entro il 20 giugno 2020 al prezzo scontato di 20,90 euro al mese, mentre di solito costa 26,90 euro. Si tratta di una tariffa solo voce, nella quale sono gratuiti sia il costo di attivazione sia l’installazione e la consegna del telefono di casa, che in genere hanno rispettivamente un costo pari a 29 euro e 60 euro.

Nella tariffa sono incluse le chiamate:

verso i numeri fissi e mobili nazionali;

senza lo scatto alla risposta.

Sono poi previsti i seguenti servizi:

visualizzazione del numero chiamante;

segreteria telefonica;

avviso di chiamata;

inibizione del proprio numero;

assistenza tecnica dedicata.

Come si attiva questa promozione? La procedura è molto semplice: basterà recarsi presso un qualsiasi ufficio postale e richiedere l’attivazione di PosteMobile Casa. Si sarà dunque contattati per fissare un appuntamento presso la propria abitazione durante il quale si riceverà il telefono di casa. Sarà un tecnico specializzato a occuparsi della sua consegna e installazione senza che sia necessario dover sostenere costi aggiuntivi.

2. PosteMobile Casa Facile

Un’altra tipologia di offerta di tipo voce è PosteMobile Casa Facile, disponibile al costo scontato di 14,90 euro al mese, mentre di solito la promozione ha un costo di 20,90 euro al mese. La consegna e l’installazione del telefono sono gratuite.

Per quanto riguarda la telefonia fissa, sono previste:

chiamate illimitate verso i numeri fissi nazionali senza scatto alla risposta;

le chiamate verso i numeri mobili nazionali al costo di 19 centesimi al minuto.

Anche in questa offerta sono previsti i seguenti servizi:

visualizzazione del numero chiamante;

segreteria telefonica;

avviso di chiamata;

inibizione del proprio numero;

assistenza tecnica dedicata.

In merito alle chiamate all’estero invece, i prezzi variano in relazione alle aree geografiche. In particolare:

in zona Ue le chiamate hanno un costo di 23,18 centesimi al minuto;

nei Paesi europei extra Ue, in USA, Canda, isole caraibiche con prefisso internazionale 001, Kazakistan, Tajikistan e Uzbekistan, hanno un costo di 70 centesimi al minuto;

nel resto del mondo, il costo è di 3 euro al minuto, non c’è lo scatto alla risposta, ma viene applicata la tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi.

3. PosteMobile Casa Internet

La promozione PosteMobile Casa Internet può essere attivata al costo promozionale di 26,90 euro al mese se sottoscritta entro il 20 giugno 2020. Il costo di consegna e installazione del telefono e del modem Wi-Fi sono gratuiti, mentre di solito hanno un prezzo pari a 80 euro.

La promozione comprende:

il traffico Internet illimitato;

le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, senza lo scatto alla risposta.

Per quanto riguarda le caratteristiche del telefono, si tratta di un modello dotato:

di un display retroilluminato, che permette di visualizzare il numero di chi chiama, le chiamate perse e il livello della batteria;

di modalità vivavoce, che permette di chiamare senza dover sollevare la cornetta;

della rubrica nella quale memorizzare i numeri che si contattano con maggior frequenza.

Il modem Wi-Fi invece:

permette di navigare fino alla velocità massima di 300 Mbps in download e di 50 Mbps in upload;

e di 50 Mbps in upload; è dotato di 4 porte LAN;

presenta un’antenna esterna che permette l’amplificazione del segnale;

supporta i browser Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera;

supporta tutti i sistemi operativi.

La promozione PosteMobile Casa Internet con piano voce e Internet include i seguenti servizi:

visualizzazione del numero chiamante;

segreteria telefonica;

avviso di chiamata;

inibizione del proprio numero;

assistenza tecnica dedicata.

4. PosteMobile Casa Web

Una promozione che non include le chiamate ma soltanto la connessione a Internet è invece PosteMobile Casa Web. La tariffa ha un costo pari a 20,90 euro al mese, scontato rispetto al costo canonico di 26,90 euro al mese.

Nel piano sono inclusi:

una connessione Internet illimitata, il cui servizio è erogato su rete radiomobile con velocità massima raggiungibile fino a 300 Mbps;

il modem Wi-Fi, che può essere installato e trasportato ovunque, anche dove si va in vacanza poiché è autoistallante e non richiede l’intervento di un tecnico specializzato ;

; la spedizione gratuita;

l’assistenza tecnica dedicata telefonica, disponibile tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 24:00, a numero verde 160.

Per l’attivazione della promozione è previsto un contributo una tantum pari a 29 euro. La promozione può essere attivata in due modi differenti:

online, dal sito ufficiale di PosteMobile;

contattando un operatore.

Il servizio è davvero semplice da attivare: la consegna del modem avviene in pochi giorni lavorativi, in genere 4, a partire dalla ricezione della mail di conferma di spedizione, che sarà affidata al corriere SDA.

Nel momento in cui si riceverà il modem si dovranno seguire i seguenti passaggi:

collegarlo a una presa di corrente e accenderlo, tenendo premuto il pulsante ON;

l’accensione dovrebbe richiedere circa 30 secondi, al termine dei quali ci si dovrà assicurare che non ci siano indicatori di colore rosso;

verificare che l’indicatore Wi-Fi presente sul modem sia acceso;

connettere i dispositivi elettronici, quindi PC, smartphone o tablet, al modem Wi-Fi, selezionando

la rete PosteMobile e inserendo la password che si trova stampata sul modem. In alternativa, è possibile connettersi alla rete tramite il cavo LAN.

Il modem avrà le seguenti caratteristiche:

navigazione fino alla velocità massima di 300 Mbps in download e di 50 Mbps in upload;

4 porte LAN;

antenna esterna per l’amplificazione del segnale;

funzionamento con i browser Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera;

funzionamento con tutti i sistemi operativi.

PosteMobile casa e Internet: ricapitolando

Gli utenti interessati ad attivare una promozione casa e Internet con PosteMobile avranno quindi a disposizione ben 4 tipologie di offerte.

Le prime due, ovvero PosteMobile Casa e PosteMobile Casa Facile solo delle tariffe solo voce, la cui attivazione è gratuita, e hanno rispettivamente un costo di 20,90 euro al mese e di 14,90 euro. Sono perfette per chi necessita del telefono di casa perché abituato a chiamare molto.

PosteMobile Casa Internet è una promozione di tipo all inclusive in quanto al costo di 26,90 euro al mese comprende sia una connessione Internet illimitata con la quale viaggiare alla velocità di 300 Mbps, sia le chiamate gratuite e senza scatto alla risposta in tutta Italia. Si tratta di una proposta interessante, che ha un buon rapporto qualità/prezzo, sopratutto se messa in relazione con le altre offerte tutto compreso disponibili in questo momento.

Infine, la promozione PosteMobile Casa Web è perfetta per chi fosse alla ricerca non solo di una buona connessione per navigare quando si trova a casa, ma di una tariffa che garantisca la copertura di rete anche quando si viaggia. Il modem Wi-Fi autoistallante, che funziona con il semplice collegamento a una presa di corrente, rende questa promozione molto conveniente, anche perché è disponibile al prezzo mensile di 20,90 euro.

In alternativa, si possono sempre valutare le tariffe destinate alla telefonia mobile: i piani proposti da PosteMobile sono abbastanza variegati in termini di costi e servizi inclusi. Non mancano di certo le offerte con chiamate illimitate che permettono di chiamare tutti i numeri nazionali direttamente dal proprio smartphone o le tariffe con un bundle di dati con i quali si può navigare da altri dispositivi trasformando il telefono in un router tramite la modalità hotspot.