Promozioni Internet Casa: le migliori offerte di Giugno 2020

Attivare una nuova offerta Internet casa a giugno 2020 può garantire la possibilità di sfruttare la fibra ottica, la cui copertura è in costante espansione, e di accedere a diversi bonus aggiuntivi (giga extra per lo smartphone, servizi di streaming inclusi nel prezzo) con un risparmio in bolletta. Ecco le migliori promozioni Internet casa di giugno 2020 che permettono di sottoscrivere un nuovo abbonamento a partire da 25,90 Euro al mese.

Il mercato di telefonia fissa mette a disposizione diverse ottime offerte Internet casa a giugno 2020. Con una scelta attenta sarà possibile attivare un nuovo abbonamento (a partire da 25,90 Euro al mese e senza spendere più di 30 Euro al mese) ottenendo diversi vantaggi. Oltre alla possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH, proposta oramai da tutti i principali operatori, l’utente potrà accedere a diversi bonus aggiuntivi come GB extra per lo smartphone o servizi di streaming.

La tabella che proponiamo qui di sotto va a riassumere quelle che sono le offerte Internet casa più interessanti del mese di giugno 2020.

Offerta Chiamate Connessione Bonus aggiuntivi Costo mensile Ultrainternet di Tiscali a consumo (+2 Euro al mese per le chiamate illimitate) illimitata sino a 1000 Mega modem Wi-Fi gratis 25,90 Euro al mese Super Fibra Unlimited di WINDTRE Gratis verso fissi e mobili nazionali e fissi internazionali illimitata sino a 1000 Mega Giga illimitati senza costi aggiuntivi per clienti WINDTRE (sino a 3 SIM) 26,98 Euro al mese Internet Unlimited di Vodafone Gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega SIM dati con 30 GB al mese; Vodafone TV; 6 mesi di Amazon Prime 27,90 Euro al mese TIM Super Fibra Gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega TIM Vision+ e Disney+ gratis per 3 mesi (poi 3 Euro al mese) 29,90 Euro al mese Fastweb Casa Gratis verso fissi e mobili nazionali illimitata sino a 1000 Mega modem Wi-Fi e attivazione gratis; WOW Space incluso; offerta “fisso+mobile” a prezzo agevolato; sconto extra per clienti Eni gas e luce 29,95 Euro al mese

Per tutti i dettagli relativi ad ogni singola offerta, consigliamo di continuare la lettura per individuare con precisione la promozione più in linea con le proprie esigenze. Il costo mensile, infatti, è solo uno dei parametri da considerare in quanto molti operatori arricchiscono le proprie offerte con tanti bonus aggiuntivi che possono fare la differenza nella scelta della tariffa più in linea con le proprie esigenze.

Prima di entrare nei dettagli delle offerte ricordiamo che è possibile:

Ultrainternet di Tiscali

Tra le offerte Internet casa di giugno 2020, la soluzione più economica viene proposta da Tiscali con l’offerta Ultrainternet Fibra. Ecco tutte le caratteristiche di quest’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC sino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega

con 2 Euro in più al mese è possibile aggiungere le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 6 mesi di abbonamento ad Infinity

Ultrainternet Fibra di Tiscali presenta un costo periodico di 25,95 Euro al mese con attivazione (4 Euro al mese per 24 mesi già inclusa nel canone mensile, non sono previsti addebiti iniziali). Il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. L’offerta di Tiscali è attivabile direttamente online, dopo la verifica della copertura.

Per tutti gli utenti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC, Tiscali propone l’offerta Ultrainternet Wireless che sfrutta la tecnologia “fibra mista radio” con connessione wireless tra la casa dell’utente e il ripetitore dell’operatore. L’offerta in questione include:

linea telefonica fissa (con 3 Euro in più al mese ci sono le chiamate gratis e 6 mesi di Infinity)

connessione illimitata ad Internet sino a 100 Mega in download

Ultrainternet Wireless di Tiscali ha un costo di 24,90 Euro al mese.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Tra le migliori offerte Internet casa di giugno 2020 troviamo Super Fibra Unlimited di WINDTRE. Si tratta di una soluzione conveniente e che offre vantaggi significativi anche per lo smartphone. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione utilizzerà la rete FTTC sino a 200 Mega oppure la rete ADSL sino a 20 Mega

Giga illimitati per le SIM WINDTRE della propria famiglia (con offerta attiva e sino ad un massimo di 3 SIM) senza alcun costo aggiuntivo

possibilità di attivare l’offerta Unlimited Special per smartphone, attivando una nuova SIM o portando il numero di cellulare a WINDTRE; quest’offerta ha minuti, SMS e GIGA illimitati al costo di 9,99 Euro al mese

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione gratuita. Nel canone mensile è già incluso il costo del modem Wi-Fi, disponibile in vendita abbinata (5,99 Euro al mese per 48 mesi). L’offerta di WINDTRE è attivabile direttamente online.

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima offerta Internet casa attivabile nel corso del mese di giugno 2020 è Internet Unlimited di Vodafone. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali; con 5 Euro in più al mese è possibile ottenere le chiamate illimitate verso i fissi internazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, l’offerta sarà attivabile con fibra mista FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

SIM dati con 30 GB in 4G al mese; sino all’attivazione della linea fissa, la SIM avrà 15 GB al giorno

(solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH): 6 mesi di abbonamento Amazon Prime (poi 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta) e Vodafone TV (con 6 mesi di Infinity e 30 film al mese su CHILI TV)

50 GB gratis al mese sulla propria SIM Vodafone per smartphone con Giga Family, semplicemente portando il costo dell’offerta in bolletta; aggiungendo una seconda SIM, inoltre, i otterranno 100 GB al mese gratis per ogni SIM

opzione Happy Black per accedere a promozioni, coupon e codici sconto esclusivi a 1,99 Euro al mese con primo mese gratis

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione azzerata per chi si abbona online. Nel canone mensile è incluso il costo dell’opzione Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) che, tra i vari bonus, mette a disposizione dell’utente il modem Wi-Fi Vodafone Station. L’offerta di Vodafone è attivabile direttamente online:

TIM Super Fibra

Per chi è in cerca di una nuova offerta Internet casa in grado di garantire diversi bonus aggiuntivi ad un prezzo molto interessante, TIM propone TIM Super Fibra. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

TIM Vision Plus e Disney+ inclusi nel canone mensile per 6 mesi; successivamente è previsto un costo aggiuntivo di 3 Euro al mese anziché 11,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente

Giga illimitati senza costi aggiuntivi sulla propria SIM TIM per smartphone (e sino ad un massimo di 6 SIM totali) con TIM Unica, la promozione attivabile semplicemente portando il costo dell’offerta mobile in bolletta

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese (invece di 34,90 Euro al mese, lo sconto sarà valido per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta entro il 30 giugno). Nel canone mensile sono inclusi il contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) ed il modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi).

Per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC, oltre alla connessione tramite ADSL (oramai obsoleta in termini di prestazioni) c’è la possibilità di attivare TIM Super FWA che sfrutta una connessione di tipo “fibra mista radio” con un collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente e la centralina dell’operatore.

Quest’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione ad Internet con tecnologia “fibra mista radio”; la connessione ha una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload per i primi 200 GB di traffico dati mensili; successivamente è possibile navigare senza limiti con velocità ridotta a 1 Mega in download e upload

TIM Vision Plus e Disney+ inclusi nel canone mensile per 6 mesi; successivamente è previsto un costo aggiuntivo di 3 Euro al mese anziché 11,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente

L’offerta TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 Euro al mese con attivazione inclusa nel prezzo e modem Wi-Fi fornito in comodato d’uso gratuito. Per verificare la copertura ed attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Fastweb Casa

Tra le migliori offerte Internet casa del mese di giugno 2020 troviamo Fastweb Casa. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avviene tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino 20 Mega

servizio di cloud storage con spazio d’archiviazione illimitato WOW Space incluso nel canone mensile

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare, inoltre, che per i già clienti Eni gas e luce l’offerta Fastweb Casa prevede un costo periodico di 25,95 Euro al mese, con uno sconto di 4 Euro al mese rispetto all’offerta standard.

L’offerta è personalizzabile con le seguenti opzioni:

l’utente può aggiungere una SIM con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB (normalmente disponibile a 8,95 Euro al mese); il costo complessivo dell’offerta (Fastweb Casa + SIM mobile) è di 34,90 Euro al mese.

(normalmente disponibile a 8,95 Euro al mese); il costo complessivo dell’offerta (Fastweb Casa + SIM mobile) è di 3 mesi gratis di NOW TV intrattenimento con NOW TV Stick inclusa (9,99 Euro al mese successivamente)

Fastweb Casa è attivabile direttamente online con la possibilità di aggiungere le opzioni che si desidera per completare l’abbonamento.

Fastweb propone anche l’offerta Fastweb Casa + DAZN che unisce tutti i vantaggi dell’abbonamento visto in precedenza con una sottoscrizione a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che, normalmente, costa 9,99 Euro al mese. L’offerta combinata proposta da Fastweb presenta un costo di 35,95 Euro al mese con un risparmio di 4 Euro al mese.

