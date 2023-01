Qual è la compagnia elettrica meno cara a Gennaio 2023?

Ecco i fornitori luce che aiutano i clienti domestici a intercettare i prezzi in calo dell’energia elettrica e a tradurli in bollette più leggere. La classifica stilata dal comparatore di SOStariffe.it a Gennaio 2023 .

Con il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica in calo, le offerte luce a prezzo indicizzato (o variabile) del Mercato Libero sono le soluzioni al momento più appetibili per chi voglia sfruttare al massimo tale contrazione e ricevere da subito bollette più leggere. Lo sanno bene le compagnie energetiche le cui promozioni di punta si allineano all’andamento dell’indice PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale), che è quanto si paga l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange).

Attivando questa tipologia di offerte, i clienti domestici possono avere così accesso diretto al prezzo dell’elettricità all’ingrosso, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo variabile da fornitore a fornitore. Risultato? Più i costi della materia prima sono contenuti, più leggere saranno le bollette. L’aggiornamento mensile del PUN, inoltre, permette di ricevere fatture in linea con l’andamento del mercato. Un’ottima notizia in questo periodo di prezzi in ritirata.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, abbiamo stilato una classifica dei fornitori più competitivi del Mercato Libero a gennaio 2023. Le top compagnie energetiche a scalare le vette della convenienza (con offerte a prezzo indicizzato) sono:

Octopus Energy;

Hera Comm;

Illumia;

Edison Energia;

Pulsee.

Nel paragrafo successivo passeremo sotto la lente d’ingrandimento le soluzioni luce attivabili a gennaio 2023, scattando un’istantanea delle principali caratteristiche e stime di spesa di ciascuna offerta.

Le migliori offerte luce a prezzo indicizzato a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Octopus Energy Octopus Flex 0,304 €/kWh 83,63 euro al mese 2 Hera Comm Più Controllo Active Casa Luce 0,294 €/kWh 85,35 euro al mese 3 Illumia Luce Flex Web 0,304 €/kWh 86,04 euro al mese 4 Edison Energia World Luce Plus 0,294 €/kWh 87,31 euro al mese 5 Pulsee Luce RELAX Index 0,294 €/kWh 88,50 euro al mese

La classifica dei “top” fornitori di gennaio 2023 è stata stilata a partire da una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” che ha un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW). Per chi abbia un consumo inferiore (o superiore) nell’arco dei 12 mesi oppure chi non abbia a portata di mano questa informazione, c’è la possibilità di stimarla grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per impostarli basta cliccare sul widget qui sotto:

Come già anticipato, tutte le offerte qui analizzate usano l’indice PUN come base di partenza per determinare il costo finale dell’energia elettrica. Il prezzo luce citato in tabella per ciascuna offerta è dunque il risultato della somma dell’indice PUN di dicembre 2022 (l’ultimo attualmente a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Octopus Flex di Octopus Energy

Octopus Energy, brand dell’energia nato nel 2015 nel Regno Unito e sbarcato da pochi mesi nel Mercato Libero italiano, propone un’offerta (in esclusiva con SOStariffe.it) che punta su:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso: PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

tariffazione trioraria;

energia 100% verde.

Per la “famiglia tipo” che volesse attivare questa offerta, la spesa mensile in bolletta sarebbe pari a 83,63 euro. Un’affresco della promozione è disponibile qui:

Più Controllo Active Casa Luce di Hera Comm

La promozione luce di Hera Comm si caratterizza per:

prezzo dell’energia all’ingrosso senza costi aggiuntivi : PUN+0 €/kWh;

: PUN+0 €/kWh; spese per costi di commercializzazione: 10,50 euro al mese, 126 euro all’anno;

Bonus Natura di 30 euro per i nuovi clienti: lo sconto in bolletta è erogato in 6 rate rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura;

per i nuovi clienti: lo sconto in bolletta è erogato in 6 rate rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura; servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; energia sostenibile, derivante al 100% da fonti rinnovabili.

Più dettagli sulla soluzione di Hera Comm (che costerebbe 85,35 euro per la “famiglia tipo”) sono accessibili qui:

Luce Flex Web di Illumia

Illumia, il family business italiano che fornisce energia elettrica e gas a oltre 350mila clienti in Italia, scommette su:

prezzo indicizzato: PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile (per costi di commercializzazione): 10 euro al mese , per una spesa complessiva annua di 120 euro;

, per una spesa complessiva annua di 120 euro; modalità di pagamento delle bollette: addebito su conto corrente bancario;

possibilità di acquistare un kit di 10 lampadine a Led Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a 2 euro al mese (per 24 mesi);

(disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a (per 24 mesi); energia proveniente da fonti rinnovabili inclusa nell’offerta.

Clicca sul link qui sotto per maggiori informazioni sull’offerta, il cui impatto mensile sulla “famiglia tipo” si aggira sui 86,04 euro al mese.

World Luce Plus di Edison Energia

Edison Energia propone una fornitura luce che si orienta su:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN senza alcun sovrapprezzo ;

in base all’indice PUN ; 30% di sconto sul contributo fisso mensile: da 20 euro a 14 euro al mese (168 euro all’anno);

sul contributo fisso mensile: da 20 euro a 14 euro al mese (168 euro all’anno); possibilità di scelta tra tariffazione monoraria e multioraria, in base ai propri stili di consumo;

accesso gratuito a EDISONRisolve , una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica;

, una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica; energia 100% green.

Segui il link per saperne di più sull’offerta luce di Edison Energia, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 87,31 euro:

Luce Relax Index di Pulsee

Ecco l’identikit dell’offerta Pulsee, la energy company italiana 100% digital e paperless:

prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra ;

in base al ; contributo fisso mensile di 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese, sconto del 20%), per una spesa di 144 euro all’anno;

(anziché 15 euro al mese, sconto del 20%), per una spesa di 144 euro all’anno; possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese): i coinquilini di un appartamento si vedranno recapitare bollette dagli importi già suddivisi;

(a 1,50 euro in più al mese): i coinquilini di un appartamento si vedranno recapitare bollette dagli importi già suddivisi; energia proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Scegliendo Luce Relax Index, la “famiglia tipo” accumulerebbe una spesa mensile di 88,50 euro in bolletta. Per una panoramica dell’offerta, è possibile visitare il sito del fornitore cliccando sul pulsante verde di seguito:

