In questo avvio di 2023 le bollette del metano risentono ancora delle quotazioni gas elevate della prima metà di dicembre 2022. Ma con il prezzo all’ingrosso in ritirata, ci si attende un calo dei costi per la materia prima già dalle fatture di febbraio 2023 .

Prezzo del gas a Gennaio 2023: costi per clienti in Tutela e Mercato Libero

Offerte in evidenza Luce Flex Web 1.028,97 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 925,02 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.442,14 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Nonostante il prezzo del gas all’ingrosso sia in netto calo in questo avvio di 2023, le bollette metano di gennaio faranno registrare degli aumenti sia per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela, sia per i 13 milioni di consumatori che hanno già scelto le offerte indicizzate del Mercato Libero (con rincari però più contenuti).

Le ragioni del rialzo sono da attribuire all’andamento delle quotazioni gas nella prima parte di dicembre 2022, che viaggiavano ancora su livelli molto elevati, con punte di circa 135 euro al megawattora. Valori ben lontani dai 70-75 euro al megawattora che il TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita di gas, sta facendo registrare nelle ultime settimane.

Questo balzo all’insù dei prezzi si tradurrà in bollette più care a gennaio 2023: per una “famiglia tipo” in regime di Maggior Tutela (1.400 Smc di gas consumati all’anno) l’aumento sarà del +23,3% sui consumi di dicembre 2022 rispetto a quelli di novembre 2022. Lo ha comunicato ARERA, in occasione dell’ultimo aggiornamento del prezzo del gas: quest’ultimo si attesta a 1,2476 euro al metro cubo ed è, come detto, relativo ai consumi registrati a dicembre 2022.

Dopo questo ennesimo rialzo, però, una svolta potrebbe essere all’orizzonte. Se l’attuale andamento dei listini gas dovessero mantenersi stabili sotto gli 80 euro al megawattora a gennaio 2023, è lecito aspettarsi fatture del metano più leggere già da febbraio 2023 (sui consumi di gennaio stesso).

I primi a beneficiare di questa parabola discendente sono i clienti domestici che abbiano già attivato offerte indicizzate del Mercato Libero: esse sfruttano l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso, agganciato al PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’indice di riferimento per il mercato italiano. Più tale indice rallenta, meno costa la materia prima, più snelle sono le bollette.

Per individuare le soluzioni gas del Mercato Libero più competitive di Gennaio 2023 c’è il comparatore di SOStariffe.it. Grazie a questo tool digitale e gratuito è possibile setacciare le innumerevoli offerte del Mercato Libero e individuare quella più vantaggiosa sulla base del consumo della propria famiglia.

Il podio delle offerte gas a prezzo indicizzato a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas RELAX Index 1,247 €/Smc 144,33 euro 2 Edison Energia World Gas Plus 1,247 €/Smc 147,87 euro 3 Hera Comm Più Controllo Active Casa Gas 1,327 €/Smc 149,26 euro

Prima di addentrarci nell’analisi delle singole offerte, ricordiamo che le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra sono parametrate sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi mediamente 1.400 Smc di gas in un anno, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

I clienti domestici che vogliano, invece, calcolare il proprio utilizzo annuo di metano possono farlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per configurarli in modo semplice, immediato e intuitivo, basta cliccare sul widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Da segnalare, inoltre, che il prezzo del metano citato in tabella fa riferimento al al valore dell’indice PSV di dicembre 2022 (l’ultimo attualmente a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

A rendere l’offerta Gas RELAX Index di Pulsee tra le opzioni più vantaggiose per la per la “famiglia tipo” ci sono: prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) senza alcun costo aggiuntivo; sconto del 20% sul contributo fisso mensile (che passa da 15 a 12 euro al mese) per costi di commercializzazione; gestione in autonomia della fornitura grazie all’App Pulsee Energy. Non solo: per chi ha cuore la salvaguardia del pianeta, c’è la possibilità di attivare l’opzione “Zero Carbon Footprint”, così da azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita.

Scegliendo questa soluzione di Pulsee, la “famiglia tipo” spenderebbe 144,33 euro al mese. Una panoramica completa della promozione è disponibile al link di seguito:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

World Gas Plus di Edison Energia

Stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso PSV (senza costi extra), contributo fisso mensile ridotto del 30% (14 euro al mese anziché 20) e servizi digitali per monitorare i propri consumi sono alcuni dei punti di forza della soluzione metano che Edison Energia propone a gennaio 2023. Inoltre, sono inclusi senza costi aggiuntivi anche i servizi Edison CoCo per monitorare e gestire i consumi ed EDISONRisolve con servizi pensati per far fronte a tutte le necessità di casa.

Clicca sul link qui sotto per maggiori informazioni sulla promozione, che costerebbe alla “famiglia tipo” 147,87 euro al mese:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Più Controllo Active Casa Gas di Hera Comm

Nell’identikit dell’offerta metano di HERA Comm sono da includere un prezzo contenuto della materia prima (PSV+0,080 €/Smc di contributo al consumo); uno sconto di 20 euro sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua) e l’accesso gratuito ai servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi per un’ottimizzazione dei propri consumi di casa. Senza dimenticare l’utilizzo di gas verde da CO₂ compensata.

Clicca sul link di seguito per avere il polso della promozione, che avrebbe un impatto mensile sul budget della “famiglia tipo” pari a 149,26 euro. A questa cifra c’è poi da aggiungere 114 euro all’anno a copertura dei costi di commercializzazione:

Scopri Più Controllo Active Casa Gas »

« notizia precedente Qual è la compagnia elettrica meno cara a Gennaio 2023?