Passa a Vodafone da Iliad, Tim, Windtre e altri operatori: le offerte di Gennaio 2023

Passa a Vodafone da Iliad, TIM, WindTre e altri operatori a gennaio per avere anche minuti e Giga illimitati in 5G insieme a vantaggi come Vodafone Club

Vodafone anche nel 2023 si propone con nuove e interessanti offerte di telefonia mobile. Scegliere questo gestore significa poter accedere a una delle reti migliori in Italia e navigare protetti da qualsiasi minaccia online. Con Vodafone Happy poi la vostra fedeltà verrà premiata ogni mese. Basta accumulare sorrisi e partecipare al concorso. Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte per chi passa a Vodafone in base al proprio attuale operatore.

Passa a Vodafone da Iliad o alcuni MVNO: le offerte di gennaio 2023

Offerte Vodafone per i clienti di Iliad o alcuni MVNO Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Chi passa a Vodafone da Iliad può attivare due offerte dedicate solo online. A chi arriva dall’operatore low cost è richiesta la portabilità del numero, che viene eseguita da Vodafone gratuitamente entro tre giorni lavorativi. Le stesse tariffe sono disponibili anche con portabilità da Fastweb Mobile, Postemobile, Coop Voce, Tiscali, Lycamobile e altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator):

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro . Attivazione gratuita

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione gratuita Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro. Attivazione gratuita

Con Smart Pay si attiva il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il servizio permette di evitare di acquistare una ricarica manuale ad ogni rinnovo e di avere altri vantaggi come il 5G Priority Pass per avere accesso prioritario alla rete di Vodafone quando il traffico risulta congestionato o ci si trova in un luogo affollato. Con Smart Pay si ha anche incluso Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi ogni mese, navigazione 5G e sconti per gli acquisti su Booking.com, YOOX, Pulsee, Q8, Carrefour.it e Amazon.it.

Passa a Vodafone da TIM, WindTre e altri operatori: le offerte di gennaio 2023

Offerte Vodafone per i clienti di TIM, WindTre e altri Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Family + (solo già clienti fisso) illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 2 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 3 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 4 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 5 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 7 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Chi invece passa a Vodafone da TIM, WindTre e altri operatori ha una ancora più ampia possibilità di scelta. Vodafone ai clienti di questi gestori propone una serie di offerte 5G anche senza portabilità. Si può quindi acquistare una SIM con un nuovo numero. La Giga Network 5G permette di navigare a una velocità superiore fino a cinque volte rispetto al 4G con una latenza minima. La rapidità di risposta della rete permette di giocare e guardare contenuti in streaming in alta qualità senza problemi. La rete di Vodafone è inoltre al primo posto della classifica di Altroconsumo per la velocità in download e upload e la qualità della navigazione su Internet. In più è alimentata al 100% da fonti rinnovabili.

Vodafone raggiunge con il 5G il 90% della popolazione di Milano, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Verona e Firenze oltre a tante altre città. Le migliori tariffe oggi disponibili sono:

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese . L’offerta è disponibile solo in negozio

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di . L’offerta è disponibile solo in negozio RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata ai già clienti fisso di Vodafone

con a con Smart Pay. L’offerta è riservata ai già clienti fisso di Vodafone RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay

Tutte le offerte di Vodafone hanno un costo di attivazione di 6,99 euro per i nuovi clienti e includono un mese di Rete Sicura, che si disattiva poi automaticamente. La piattaforma ogni mese blocca 500 milioni di tentativi di violazione dei dispositivi connessi e protegge gli utenti da furti d’identità e dei dati della carta di credito. Con il Parental Control si può bloccare l’accesso ai siti potenzialmente pericolosi oltre a impostare orari determinati per la navigazione e la buonanotte.

Con le offerte Infinito e Smart Pay potete avere accesso gratuito al Vodafone Club+ e avere insieme ai vantaggi del programma base anche 6 mesi di Infinity+ per guardare 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K oltre a sconti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Potete gestire con la massima semplicità la vostra nuova offerta con l’app My Vodafone. La piattaforma gratuita permette di monitorare i consumi e il credito residuo tramite appositi widget, effettuare una ricarica online e ritirare i premi mensili di Vodafone Happy.

Per confrontare le diverse offerte di Vodafone e trovare quella più adatta a voi potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi potrete avere una panoramica completa sulle tariffe più convenienti in base alle vostre abitudini di consumo:

Chi passa a Vodafone può anche abbinare al suo nuovo piano l’acquisto di un telefono a rate con consegna gratuita entro pochi giorni lavorativi in tutta Italia. Con le offerte smartphone incluso dell’operatore potete quindi avere i migliori cellulari di marchi come Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi e altri. Chi compra oggi uno smartphone a rate con Vodafone ha Giga illimitati in 5G per un anno. In più potete avere uno sconto sulle rate facendo valutare e dando in permuta il vecchio telefono con Vodafone Smart Change.

Queste tariffe prevedono un vincolo di permanenza di 24 mesi e il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e della quantità di memoria. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore dovrete pagare le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dalla consegna potete invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il cellulare senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

Chi passa a Vodafone per il mobile può accedere all’offerta fibra ottica dell’operatore a un prezzo ridotto e avere così Internet Unlimited a 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, con inclusi navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home), modem con Wi-Fi garantito e supporto al Wi-Fi 6 e attivazione (5 euro al mese per 24 mesi).

I clienti di Vodafone per la rete fisse e mobile invece hanno Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia (massimo 6 SIM) con Infinito Insieme. Si può pagare con domiciliazione in bolletta o in alternativa con borsellino, carta di credito o RID.

Passa a Vodafone da Iliad, TIM, Windtre e altri operatori: le offerte solo dati di Gennaio 2023

Offerte solo dati di Vodafone Gigabyte Costo mensile 1 Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro 2 Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro 3 Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro 4 Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro

Chi passa a Vodafone da qualsiasi operatore può anche scegliere tra le tante offerte Internet mobile che comprendono solo traffico dati. Abbinandole a una chiavetta o saponetta per la navigazione sul web si può avere un’alternativa più economica alla rete fissa:

Giga Speed Plus 50 con 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro

con a . Attivazione a 5 euro Giga Speed Plus 100 con 100 GB in 4G a 19,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro

con a . Attivazione a 5 euro Giga Speed 20 con 20 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Attivazione a 10 euro

con a . Attivazione a 10 euro Giga Speed 50 con 50 GB in 4G a 13,99 euro al mese. Attivazione a 10 euro

Alle offerte Giga Speed Plus è possibile aggiungere un modem Wi-Fi portatile al costo 1 euro al mese per 24 mesi. Il router 4G permette di navigare fino a 150 Mbps in download anche su più dispositivi contemporaneamente.