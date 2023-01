Connessioni senza fibra da piccoli comuni: i costi delle offerte

In tutte quelle aree dove la fibra ottica non è ancora disponibile, come nei piccoli comuni italiani, è possibile accedere ad Internet sfruttando tecnologie alternative. Una nuova indagine dell'Osservatorio Segugio.it e SOStariffe.it chiarisce i costi della connessione per Internet a casa andando a considerare tutte le varie tecnologie alternative alla fibra ottica FTTH ed alla fibra mista rame FTTC a disposizione degli utenti. Lo studio conferma che per una connessione illimitata servono 24,28 euro al mese . Ecco i dettagli:

La fibra ottica registra una continua espansione in Italia. Nel corso degli ultimi anni, infatti, un gran numero di Comuni italiani ha registrato l’arrivo della fibra ottica FTTH, la tecnologia di riferimento per l’accesso ad Internet. Dove la fibra FTTH non arriva, inoltre, c’è la fibra mista rame FTTC che, nella migliore delle ipotesi, garantisce una velocità massima di 200 Mega in download.

Nonostante la crescente diffusione della fibra ottica, ad oggi sono ancora molte le aree dove accedere alla banda ultra-larga da rete fissa non è facile. In molti piccoli comuni italiani, ad esempio, non è disponibile la fibra FTTH ed anche la fibra mista FTTC è assente o disponibile ma con prestazioni molto limitate. Fortunatamente, però, le alternative non mancano di certo.

Una nuova indagine dell’Osservatorio Segugio.it e SOStariffe.it ha evidenziato le caratteristiche ed i costi delle offerte del momento per navigare in assenza di fibra ottica FTTH ed anche in assenza della fibra mista rame FTTC. Lo studio ha preso in considerazione la tradizionale rete ADSL che può contare su di una copertura capillare del territorio nazionale.

Sono state considerate anche le connessioni FWA (Fixed Wireless Access) che consentono di sfruttare un collegamento wireless per l’accesso ad Internet. La terza opzione considerata è rappresentata dall’utilizzo della rete mobile 4G e 5G per accedere ad Internet anche da casa. Ecco i risultati dell’indagine:

Connettersi da casa nel 2022: costi e caratteristiche offerte

Tecnologia di connessione Canone mensile Attivazione iniziale Giga disponibili in un mese Velocità massima in download (Mbps) ADSL 28,48 € 8,56 € Connessione illimitata 20 FWA 24,28 € 12,00 € Connessione illimitata 245 Mobile 4G 8,26 € 5,10 € 107 GB 216 Mobile 5G 16,67 € 7,09 € 160 GB 1771 Mobile 4G + 5G 10,05 € 5,53 € 118 GB 548 Mobile “cliente fisso tipo” 16,98 € 4,83 € 271 GB 941

La tabella riportata qui di seguito evidenzia i risultati dello studio, fotografando al meglio l’attuale situazione del mercato. In base ai dati raccolti, con le offerte ADSL, che garantiscono una connessione illimitata con velocità massima di 20 Mbps, è necessario mettere in conto una spesa media di 28,48 euro al mese a cui vanno ad aggiungersi 8,56 euro di contributo di attivazione.

Bisogna considerare poi le offerte FWA che permettono l’accesso ad una connessione illimitata con velocità massima in download di 245 Mbps. In questo caso, la spesa media è di 24,28 euro al mese con un contributo di attivazione di 12 euro. Il collegamento wireless è, quindi, più veloce e più economico rispetto al collegamento tramite la rete in rame con tecnologia ADSL.

Lo studio ha poi considerando anche le offerte di telefonia mobile con la possibilità di utilizzare una SIM in alternativa ad una connessione di rete fissa. Considerando le sole offerte 4G si registra una media di 107 GB al mese con una velocità massima di 216 Mbps ed un costo periodico di 8,26 euro al mese con attivazione iniziale di 5,10 euro una tantum.

Per le offerte 5G, invece, il bundle dati disponibile è di 160 GB con una velocità massima di 1771 Mbps ed un costo periodico di 16,67 euro al mese, con attivazione di 7,09 euro una tantum. Considerando tutte le offerte sul mercato, sia 4G che 5G, invece, i dati raccolti confermano la disponibilità di 118 GB al mese con una velocità di 548 Mbps in download e una spesa periodica di 10,05 euro al mese con attivazione di 5,53 euro.

Limitando l’indagine alle offerte in grado di soddisfare il fabbisogno di GB mensili di un “cliente tipo” con connessione fissa (in base ai dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni di Agcom 3/2022 servono 6,9 GB al giorno per una connessione di rete fissa pari, quindi, a poco più di 200 GB mensili) si registra un bundle dati medio di 271 GB, una velocità massima di 941 Mbps e un costo di 16,98 euro al mese con attivazione di 4 euro.

Le attuali tecnologie di connessione e la relativa copertura

La scelta della tecnologia di connessione è strettamente collegata alla copertura. Secondo i dati AGCOM, nella prima metà del 2022 erano disponibili quasi 20 milioni di linee di rete fissa attive con una netta riduzione, rispetto al passato, delle linee in rame ed una crescita delle nuove tecnologie che diventano sempre più importanti per l’accesso ad Internet.

I dati sulla copertura confermano come l’ADSL presenti una copertura quasi totale (con il 99,8% delle famiglie raggiunte). Buoni dati anche per la FWA (con il 97,3% delle famiglie). Ad oggi, le linee Fixed Wireless Access attive sono oltre 1,7 milioni.

Da segnalare la buona diffusione anche della fibra mista FTTC (che raggiunge il 96% dei nuclei familiari). Cresce anche la fibra ottica FTTH che, secondo gli ultimi aggiornamenti, ha raggiunto il 44,4% delle famiglie con gli accessi che sono aumentati di 780 mila unità su base annua (a giugno 2022) raggiungendo quota 3 milioni. In Italia, inoltre, circa l’80% delle linee di rete fissa supera i 30 Mbps di velocità.

« notizia precedente WindTre smartphone incluso: le offerte di Gennaio 2023