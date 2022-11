Passa da WindTre a Iliad, Vodafone, TIM e altri operatori: le offerte di Novembre 2022

Se siete tra i clienti di WindTre non soddisfatti del proprio operatore di telefonia mobile avete sempre la possibilità di cambiare e trovare finalmente un’offerta conveniente e che rispecchi davvero le vostre esigenze in termini di comunicazione. Chi passa da WindTre a Iliad, ad esempio, può trovare oggi una promozione con ben 150 GB inclusi per navigare i 5G a meno di 10 euro al mese. La stessa tariffa non prevede nemmeno vincoli o costi nascosti. Confronta le offerte di novembre cliccando sul bottone di seguito e scopri la migliore per te.

Passa da WindTre a Iliad e altri operatori a novembre 2022

Le offerte per i clienti di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 3 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 4 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 5 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro 6 Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 uro 7 ho. 13,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 8 Very 13,99 di Very Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 9 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro 10 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay

Chi passa a WindTre a Iliad può scegliere se mantenere o meno il proprio numero acquistando una SIM con un nuovo contatto. Alcuni operatori virtuali invece obbligano alla portabilità e riservano le offerte più economiche a chi arriva da altri MVNO. Lasciare WindTre per un operatore low significa in alcuni casi anche doversi accontentare di una velocità di navigazione nettamente inferiore ma comunque sufficiente per accedere ai servizi online di base. Le migliori offerte per chi arriva da WindTre di novembre sono:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con spedizione gratuita. Per il roaming in Ue sono disponibili 60 minuti e 1 GB per navigare. L’operatore in questa tariffe include diversi servizi aggiuntivi:

50 elicoin in regalo

50 elicoin ad ogni rinnovo

prima ricarica gratuita

app Elisium per accedere a contenuti come esperienze imperdibili con alcuni VIP, virtual masterclass, corsi online e interviste

per accedere a contenuti come esperienze imperdibili con alcuni VIP, virtual masterclass, corsi online e interviste la nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda

Run With Me per ricevere 10 elicoin ad ogni chilometro percorso (massimo 1.500 elicoin)

E’ poi possibile cambiare promozione quando si vuole senza costi aggiuntivi.

2. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Nel piano sono inclusi anche 100 GB di riserva da usare quando si esaurisce il traffico dati e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Giga non utilizzati nel mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e si può utilizzare a partire dal successivo rinnovo. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 4,9 GB. Con Spusu potete cambiare offerta quando volete senza costi aggiuntivi.

3. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Chi ha già la linea fissa con l’operatore ha inclusi 150 GB. Acquistando la tariffa sul sito la SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. Fastweb include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per poter apprendere nuove competenze digitali che vi renderanno più spendibili sul mercato del lavoro. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 8 GB.

4. Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 9 GB.

Chi passa da WindTre a Iliad e attiva questa tariffa ha uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica dell’operatore low cost. La tariffa si chiama Iliad Box e include navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON, chiamate illimitate da fisso verso numeri italiani e 60 destinazioni all’estero, modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6 e attivazione. Il prezzo per chi è cliente mobile è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese.

5. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta sul sito l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 20 euro con altrettanto traffico incluso. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 8,19 GB.

6. Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’operatore per chi arriva da WindTre richiede la portabilità gratuita del numero ma permette di cambiare offerta quando si vuole senza costi aggiuntivi. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 10 GB.

7. ho. 13,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 13,99 euro al mese più 14 euro una tantum per una ricarica da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9 euro ma SIM gratuita. L’operatore per chi arriva da WindTre richiede la portabilità gratuita del numero. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 11,5 GB. Soddisfatti o Rimborsati permette di provare la tariffe per 30 giorni, scaduti i quali si può continuare con il piano o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute con una breve procedura online.

8. Very 13,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite. L’operatore per chi arriva da WindTre richiede la portabilità gratuita del numero ma permette di cambiare tariffa quando si vuole senza costi aggiuntivi. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 12,8 GB.

9. TIM 5G Power Smart di TIM con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano la promozione online l’attivazione e primo mese sono gratuiti. Per la SIM invece servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nell’offerta sono anche inclusi navigazione prioritaria sulla rete di TIM a garanzia di un segnale sempre stabile, 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus per proteggere tutti i dispositivi connessi. Per navigare in roaming in Ue sono disponibili 13 GB.

I già clienti di TIM per la rete fissa che acquistano questa offerta possono avere Giga illimitati per tutte le SIM della famiglia (massimo 6) con l’attivazione gratuita dell’opzione TIM Unica. La promozione prevede anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese e 10 badge extra per vincere con TIM Party un volo per Los Angeles o Las Vegas. Il pagamento con TIM Unica avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

10. RED Pro di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito è vantaggioso per diversi motivi:

Addio alle ricariche manuali

Sconto sul prezzo mensile del piano

5G Priority Access a garanzia di una connessione veloce e stabile anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato

a garanzia di una connessione veloce e stabile anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi e sconti per i propri acquisti su Pulsee, Everli, Q8, Carrefour.it e Amazon.it

I clienti Vodafone per il mobile possono attivare la fibra ottica dell’operatore a prezzo scontato. Con Internet Unlimited al prezzo di 22,90 euro al mese senza vincoli invece di 27,90 euro al mese potete avere 2,5 Gbps in download in FTTH, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi 6 e segnale ottimizzato.

