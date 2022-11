Passa a WindTre da Vodafone, Tim e Iliad: le offerte di Novembre 2022

Passa a WindTre per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati ad alta velocità in 5G e uno sconto sulla rete fissa. Ecco le offerte per i vari operatori

Chi passa a WindTre questo mese può trovare offerte di telefonia mobile ancora più vantaggiosa in virtù del periodo si conti del Black Friday. L’operatore è tra i più avanti nell’adozione della nuova tecnologia del 5G e permette facilmente di gestire il piano, monitorando credito residuo e consumi, tramite l’app gratuita. Con Winday si ricevono poi ogni settimana promozioni, regali e biglietti per il cinema.

Passa a WindTre da Iliad a novembre 2022

Offerte per i clienti di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Go 50 Star+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 4G 7,99 euro Go 101 Star+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 101 GB in 4G 7,99 euro Go 150 Flash+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro Go 100 Special+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 4G 9,99 euro

Chi passa a WindTre arrivando da Iliad può scegliere tra diverse offerte dedicate attivabili solo online. A questi utenti è richiesta portabilità del numero. WindTre comunque esegue questa procedura gratuitamente in meno di tre giorni lavorativi. Con Easy Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito e così si evita di acquistare una ricarica ogni mese. In più si ottengono il doppio dei Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo.

Go 50 Star+ Digital con minuti illimitati e 200 SMS, 50 GB in 4G a 7,99 euro al mese . Attivazione gratuita e SIM a 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, a . Attivazione gratuita e SIM a 10 euro Go 101 Star+ Digital Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 101 GB in 4G a 7,99 euro al mese . Attivazione a 49,99 euro, da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese, e SIM a 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, a . Attivazione a 49,99 euro, da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese, e SIM a 10 euro Go 150 Flash+ Digital Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese . Attivazione a 49,99 euro, da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese, e SIM a 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, a . Attivazione a 49,99 euro, da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese, e SIM a 10 euro Go 100 Special+ Digital con minuti illimitati e 200 SMS, 100 GB in 4G a 8,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 10 euro

Passa a WindTre da TIM, Vodafone e tutti gli altri operatori a novembre 2022

Offerte WindTre i clienti di tutti gli operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 50 GB con Priority Pass (100 GB con smartphone incluso) 12,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati (+50 minuti verso l’estero) e 200 SMS 100 GB con Priority Pass (200 GB con smartphone incluso) 14,99 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (+200 minuti verso l’estero) e 200 SMS illimitati con Priority Pass 29,99 euro

Chi passa a WindTre arrivando da tutti gli operatori, anche acquistando una SIM con un nuovo numero, può invece accedere alle tante offerte 5G con un copertura superiore al 95% del territorio italiano. Le tariffe più interessanti disponibili a novembre sono:

Di Più Lite 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 50 GB in 5G alla massima velocità (100 GB aggiungendo uno smartphone a rate) a 12,99 euro al mese . La tariffa include anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo. Acquistando l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, alla massima velocità (100 GB aggiungendo uno smartphone a rate) a . La tariffa include anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo. Acquistando l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro Di Più Full 5G con Easy Pay con minuti illimitati (+50 minuti verso l’estero) e 200 SMS, 100 GB in 5G alla massima velocità (200 GB aggiungendo uno smartphone a rate) a 14,99 euro al mese . La tariffa include anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso servizio clienti 150 senza attese. Acquistando l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati (+50 minuti verso l’estero) e 200 SMS, alla massima velocità (200 GB aggiungendo uno smartphone a rate) a . La tariffa include anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso servizio clienti 150 senza attese. Acquistando l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay con minuti illimitati (+50 minuti verso l’estero) e 200 SMS, Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 29,99 euro al mese. La tariffa include anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso servizio clienti 150 senza attese. Acquistando l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro

Se decidete di acquistare Di Più Lite 5G o Di Più Full 5G in negozio potete provare le due offerte gratuitamente per 30 giorni. Alla conclusione del periodo promozionale potete decidere se recedere dal piano senza costi aggiuntivi o continuare pagando il costo mensile previsto e l’attivazione di 49,99 euro, da dividere in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum.

Passa a WindTre: le offerte per Under 30 di novembre 2022

Offerte WindTre per Under 30 Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Junior con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti e 200 SMS 60 GB 6,99 euro Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati e 200 SMS 100 GB 9,99 euro Junior Crew (solo Under 18) minuti illimitati e 200 SMS 120 GB 9,99 euro Young 5G (solo Under 30) illimitati 100 GB con Priority Pass 9,99 euro Young 5G+ (solo Under 30) illimitati 200 GB con Priority Pass 12,99 euro

Chi passa a WindTre può trovare l’offerta giusta anche per i propri figli. L’operatore ha infatti predisposto una serie di proposte con tanti Giga e servizi di protezione inclusi per i minori:

Junior con Easy Pay con minuti illimitati per i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti, 200 SMS e 60 GB in 4G a 6,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 14. Nel piano è incluso il blocco dei servizi a sovrapprezzo e l’app WindTre Family Protect

con minuti illimitati per i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti, 200 SMS e a . L’offerta è riservata agli Under 14. Nel piano è incluso il blocco dei servizi a sovrapprezzo e l’app WindTre Family Protect Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 14

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’offerta è riservata agli Under 14 Junior Crew con minuti illimitati e 200 SMS, 120 GB in 4G a 9,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 18

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’offerta è riservata agli Under 18 Young 5G con minuti illimitati e 200 SMS, 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 30

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’offerta è riservata agli Under 30 Young 5G+ con minuti illimitati e 200 SMS, 200 GB in 4G a 12,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 30

Le offerte Junior permettono di attivare l’app WINDTRE GoPlay per giocare su mobile a 1,99 euro al mese invece di 3,99 euro al mese. Per tutte le tariffe con acquisto online attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. E’ possibile provare gratuitamente Young+ 5G per 30 giorni con attivazione in negozio.

Passa a WindTre con smartphone incluso a novembre 2022

Offerte smartphone a rate con servizi inclusi Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 5G 10,99 euro Christmas Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G 19,99 euro

Chi passa a WindTre può anche scegliere di abbinare al suo nuovo piano anche l’acquisto a rate di un telefono. Alcune offerte smartphone incluso dell’operatore prevedono anche un’assicurazione contro il furto con Europ Assistance che permette di ottenere un rimborso fino al 90% del valore del dispositivo. Queste tariffe si possono attivare solo in negozio, dove avviene anche il ritiro del telefono, ma permettono di scegliere se vincolarsi per 24 o 30 mesi. Per tutte l’attivazione è di 49,99 euro da dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. Il costo di attivazione per lo smartphone è invece di 4,99 euro. Le due tariffe di questa categoria oggi disponibili sono:

Smart Pack Protect Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 150 GB in 5G a 10,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 14. Nel piano è inclusa l’app WindTre Family Protect. Con questa tariffa potete avere:

TCL 40R 5G a 3 euro al mese

ZTE Blade a52 a 9,99 euro

Xiaomi Redmi 10 5G a 3 euro al mese + 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB a 3 euro al mese + 29,99 euro di anticipo

Christmas Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 19,99 euro al mese. Con questa offerta potete avere:

Xiaomi Redmi 10 5G incluso

iPhone 14 da 128 GB a 28,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo con carta di credito e vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 12,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con carta di credito e vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy Z Flip4 a 17,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con carta di credito e vincolo di 30 mesi

iPhone 14 da 128 GB a 37,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo con carta di credito e vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 16,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con carta di credito e vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy Z Flip4 a 23,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con carta di credito e vincolo di 24 mesi

Passa a WindTre per la connessione di casa a novembre 2022

Offerte per la rete fissa di WindTre Navigazione Chiamate Costo mensile Super Fibra per i già clienti mobile fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 22,99 euro Super Internet Casa fino a 100 Mbps in FWA non incluse 22,99 per i già clienti mobile di WindTre Super Fibra fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 euro Super Fibra Top Wi-Fi fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 28,99 euro Super Fibra & Unlimited fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 33,98 Super Fibra & Netflix fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 33,99 per i già clienti mobile di WindTre

Chi passa a WindTre può anche scegliere di diventare suo cliente per la rete fissa. L’operatore ha da poco aumentato fino a 2,5 Gbps in download la velocità massima prevista nelle sue offerte fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber to the Home). In alternativa si può richiedere un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download. Nelle cosiddette Aree Bianche è previsto un costo di primo allaccio di 99,99 euro. Se non siete raggiunti dalla fibra potete invece accedere alle offerte FWA dell’operatore o fibra misto radio (Fixed Wireless Access).

Le tariffe fisso oggi disponibili sono:

Super Fibra con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate da fisso, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati per le SIM mobile WindTre di casa a 26,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro.

Chi è già cliente di WindTre per il mobile può avere la stessa offerta ma senza le chiamate da fisso incluse a 22,99 euro al mese.

Super Fibra & Netflix con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi) e Giga illimitati per le SIM mobile WindTre di casa a 33,99 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 9,99 euro.

con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi) e Giga illimitati per le SIM mobile WindTre di casa a per i già clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 9,99 euro. Super Fibra & Unlimited con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a 33,98 euro al mese . Attivazione a 9,99 euro.

con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a . Attivazione a 9,99 euro. Super Fibra Top Wi-Fi con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Wi-Fi Extender a 28,99 euro al mese . Attivazione a 9,99 euro.

con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Wi-Fi Extender a . Attivazione a 9,99 euro. Super Internet Casa con navigazione senza limiti fino a 100 Mbps in download su rete FWA, modem Wi-Fi 6 e antenna, 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati per le SIM mobile WindTre di casa a 22,99 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore. Attivazione e installazione a 69,99 euro.

Passa a WindTre per la rete fissa con codice di migrazione

Il sistema più semplice per il passaggio a WindTre per la connessione di casa è quello di fornire all’operatore il codice di migrazione. Si parla di una sequenza di numeri e lettere tra i 15 e 19 caratteri che è riportate nell’ultima bolletta. Il codice contiene informazioni importanti come il numero di telefono e il gestore di partenza e arrivo. Per chi arriva da TIM potete trovarlo alla voce codice segreto. Nel caso in cui non riusciate a recuperarlo potete sempre richiederlo al servizio clienti del vostro attuale operatore. Per verificare che sia corretto, invece, potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Passa a WindTre: quanto tempo per avere la rete fissa?

Chi passa a WindTre per la linea di casa dovrà aspettare circa 20 giorni per navigare con la sua nuova offerta. In ogni caso l’operatore vi notificherà tramite SMS quando la linea è stata attivata. La procedura per l’installazione prevede un contatto da parte del tecnico per fissare l’appuntamento per la consegna del modem e l’allacciamento della linea. Chi sceglie la consegna a domicilio verrà invece contattato al corriere per concordare il ritiro del router. Successivamente verrete contattati nuovamente per fissare l’appuntamento per l’installazione della linea.