Tutti i conti correnti online gratis di Novembre 2022

I conti correnti online sono più economici di quelli aperti in una filiale perché sono a zero spese. Con SOStariffe.it , ecco quali sono le migliori offerte sul mercato bancario di Novembre 2022 .

La spesa per la gestione di un conto corrente tradizionale, aperto in una filiale, è cresciuta di 3,8 euro nel 2021, raggiungendo l’importo di 94,7 euro. È quanto evidenzia Bankitalia nel suo dossier “Indagine sui costi dei conti correnti nel 2021”, pubblicato a metà novembre 2022.

“La variazione della spesa – spiegano da Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia – è legata alla crescita sia delle spese fisse sia di quelle variabili, che hanno contribuito rispettivamente per il 73,4 e per il 26,6 per cento all’aumento complessivo”. “Tra le spese fisse – aggiungono da via Nazionale – l’apporto più significativo è attribuibile a quelle per l’emissione e per la gestione delle carte di pagamento”.

Come in un gioco di specchi, questa fotografia in numeri scattata da Bankitalia, emerge di riflesso il vantaggio dei conti correnti online, i quali sono più convenienti rispetto a quelli tradizionali perché sono a zero spese o con canoni annui molto bassi.

Per quanto il mercato bancario attuale offra numerose proposte, il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) ha selezionato le proposte più vantaggiose per i risparmiatori a caccia delle migliori offerte di novembre 2022.

Conti correnti online perché sono vantaggiosi

I TRE PRINCIPALI VANTAGGI SPIEGAZIONI Zero spese Canone annuo gratuito per sempre o il primo anno o con età inferiore a 30 anni. Possibilità di azzerarlo il secondo anno con promozioni che variano da banca a banca Commissioni gratuite Per esempio su domiciliazione delle bollette, bonifici ordinari, accredito di stipendio o pensione Sicurezza Garantita con password, codice d’accesso che arriva sul cellulare registrato. Per alcuni conti, possibilità di riconoscimento biometrico: voce, impronta digitale e volto

Il conto corrente online offre un vantaggio economico per il taglio dei costi di gestione e delle commissioni. Ma permette anche di guadagnare tempo poiché non è più necessario andare in una filiale né per aprire il conto stesso né per eseguire le principali operazioni.

Grazie ai servizi di Internet banking e mobile banking, per mezzo di un Pc o di uno smartphone, l’operatività quotidiana sul conto è svolta in totale autonomia: tutte le operazioni possono essere eseguite quando si vuole 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante i festivi.

Al di là di questi vantaggi, rimane il fatto che le banche offrono comunque ai titolari di un conto corrente online la possibilità, in caso di bisogno, di rivolgersi al servizio clienti, con tanto di assistenza e supporto a distanza tramite Internet o telefono per risolvere i principali problemi.

I conti correnti online sono 100% paperless: niente più documenti cartacei inviati per posta dalla banca a casa. Di conseguenza, niente più documenti da conservare e archiviare. Tutti i documenti sono salvati direttamente in formato elettronico nei “cassetti” digitali del conto medesimo, con il risultato di una maggior facilità di consultazione e conservazione per il titolare del conto stesso.

Conti correnti online: le migliori alternative di Novembre 2022

CONTO CORRENTE E BANCA CANONE ANNUO ALTRE CARATTERISTICHE 1 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito. Con la formula “Modulo Zero Vincoli” serve l’accredito di stipendio o pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, si pagheranno 2 euro al mese carta di debito gratuita

carta di credito gratuita il primo anno

bonifici online senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa

2,50% di tasso di interesse lordo per vincoli di 12 mesi 2 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre codice IBAN italiano

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

conto deposito con rendimento del 2% in 12 mesi

accredito anticipato dello stipendio

pagamento a rate delle proprie spese con carta di debito 3 My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito per sempre carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario gratuito

giroconti online gratuiti

Qui di seguito, ecco quali sono in dettaglio i vantaggi di ciascuna delle 3 offerte selezionate dal tool online e gratuito di SOStariffe.it che ha individuato i 3 conti correnti online “campioni” di convenienza a novembre 2022.

Conto Corrente Arancio di ING

Dici Conto Corrente Arancio di ING, dici convenienza. Infatti, anche attivando la soluzione “Modulo Zero Vincoli”, quella che offre più servizi vantaggiosi, il cliente di banca ING ha diritto al canone di tenuta del conto gratuito. Sarà sufficiente accreditare lo stipendio oppure la pensione o avere entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, si pagheranno 2 euro al mese.

Con Conto Corrente Arancio sarà gratuito per un anno il canone della carta di credito Mastercard Gold, attivandola entro il 31 dicembre 2022. Al termine di tale periodo, il canone mensile sarà di zero euro, in tutti i mesi in cui si spenderanno almeno 500 euro o avendo un piano Pagoflex attivo, in alternativa si pagheranno 2 euro al mese. Questa carta di credito avrà anche:

PIN personalizzabile;

limiti di spesa e notifiche in tempo reale;

collegamenti ad Apple Pay e Google Pay.

Inoltre, con Conto Corrente Arancio sono inclusi gratuitamente:

prelievi di contante in Italia e in Europa;

in Italia e in Europa; carta di debito (circuito MasterCard);

(circuito MasterCard); carta prepagata MasterCard virtuale;

bonifici Sepa fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

Inoltre, Conto Corrente Arancio offre ai suoi clienti anche la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi, con un tasso di interesse del 2,50% per vincoli di 12 mesi. Come aderire a questa promozione? Aprendo il conto entro il 31 dicembre 2022, attivando il vincolo non oltre il 17 gennaio 2023, accreditando lo stipendio oppure la pensione.

Per conoscere nei dettagli l’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

Conto BBVA

Cento per cento digitale. E zero spese per sempre. Il conto corrente online proposto da BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) vince la sfida della concorrenza grazie a queste due “armi”. La offre un prodotto bancario con canone annuo gratuito a tempo indeterminato. Le più importanti caratteristiche di questo conto, che ha un codice IBAN italiano, sono:

carta di debito (fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

(fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online; prelievi gratis in area Euro per importi pari o maggiori di 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti gratuito;

domiciliazione delle bollette gratuita;

salvadanaio digitale gratuito dedicato alla gestione dei propri risparmi;

opportunità di eseguire acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente.

I clienti BBVA possono anche approfittare dei servizi pay per-use, pagando una commissione. Per esempio:

anticipo dello stipendio sul conto, quando e quanto si vuole a partire da solo 0,25 euro e fino a 1.500 euro;

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in comode rate. È conveniente poiché si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili a patire da 0,50 euro e fino a 1.500 euro;

per pagare i propri acquisti in comode rate. È conveniente poiché si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili a patire da 0,50 euro e fino a 1.500 euro; è possibile pagare online le bollette non domiciliate dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Inoltre, BBVA offre anche una serie di promozioni per un totale di 180 euro complessivi:

Gran Cashback 10% di BBVA, fino a 50 euro il primo mese;

fino a 50 euro il primo mese; Cashback 1% di BBVA : fino a 30 euro per i successivi 12 mesi;

: fino a 30 euro per i successivi 12 mesi; “Passaparola”: bonus di 20 euro per chi porta un amico o un familiare in BBVA. Si possono invitare fino a 5 persone per un massimo di 100 euro.

Per conoscere nei dettagli l’offerta del conto di BBVA, segue il link qui sotto:

Conto My Genius Green di UniCredit

È vantaggioso per il risparmiatore e tutela il Pianeta: il conto corrente online My Genius Green è a canone zero per sempre, offre bonifici ordinari in area SEPA (tranne gli istantanei) e giroconti online gratuiti. Ma questo prodotto bancario di UniCredit è anche sostenibile perché 100% paperless, senza nessun invio di documenti cartacei.

Tre le caratteristiche di My Genius Green vanno ricordate:

il canone annuo incluso per la carta di debito internazionale My One ;

; la carta in versione fisica è ecosostenibile per la salvaguardia dell’ambiente;

le comunicazioni solo in formato elettronico e assenza di carnet di assegni;

il servizio Banca Multicanale incluso per gestire tutto tramite Internet, telefono e App di mobile banking.

Come già accennato, la carta fisica è realizzata su supporto BIO PLA (un materiale biologico compostabile ottenuto dal mais). Con questo strumento di pagamento è possibile effettuare pagamenti e prelievi agli sportelli automatici e, grazie alla sua componente digitale, è utilizzabile fin da subito per disporre pagamenti online e tramite wallet.

Per tutti i dettagli dell’offerta UniCredit è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Conti correnti online gratuiti il primo anno: le offerte di Novembre 2022

CONTO CORRENTE E BANCA COSTO DEL CANONE DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi, poi 6,95 euro al mese carta di debito inclusa

prelievo gratuito superiore a 99 euro dagli ATM in Italia;

ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte.

bonifico ordinario gratuito 3 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito il primo anno, dal secondo anno 9 euro a trimestre con possibilità di azzerarlo carta di debito inclusa collegata con Google Pay e Apple Pay

casella PEC e firma digitale incluse

bonifico ordinario online gratuito

deposito titoli gratuito

servizio di portabilità WidiExpress incluso

Due sono i conti correnti online individuati dal comparatore di SOStariffe.it che hanno il canone gratuito il primo anno, mentre dal secondo anno il costo di tenuta del conto stesso è molto basso. Ecco quali sono.

Conto Fineco di FinecoBank

Il conto corrente online di FinecoBank è a canone zero per 12 mesi (anziché 6,95 euro al mese) se lo si apre entro il 31 dicembre 2022. Il canone è invece gratuito sempre per gli under 30. Aprendo il conto entro fine 2022 si beneficia anche di 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su azioni, obbligazioni ed ETF sui mercati italiani e azioni contrattate sui mercati americani e tedeschi.

Oltre alla carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio di 2,25 euro) e alla possibilità di eseguire prelievi fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia senza commissioni, il conto di FinecoBank si contraddistingue per:

prelievo gratuito superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

pagamenti digitali TAP&GO con smartphone o smartwatch ai POS dei negozi;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte.

Per conoscere maggiori informazioni dell’offerta di FinecoBank, clicca il link:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Con facilità e velocità di apertura tramite SPID o webcam, fino al 11 gennaio 2023, Banca Widiba offre un conto corrente online a zero spese per il primo anno, poi dal secondo anno il canone sarà di 3 euro al mese, ma con la possibilità di azzerarlo.

Per i nuovi clienti c’è un buono Amazon da 50 euro in regalo trasferendo stipendio o pensione oltre ad un ulteriore buono, sempre da 50 euro, chiudendo il vecchio conto con il servizio Widiexpress messo a disposizione gratuitamente dall’istituto bancario.

Il conto Widiba Start della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi offre anche:

carta di debito inclusa e collegata con Google Pay e Apple Pay;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale incluse;

bonifico ordinario online gratuito in 36 Paesi in area SEPA;

online gratuito in 36 Paesi in area SEPA; maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS;

al giorno presso gli ATM del gruppo MPS; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

deposito titoli gratuito;

servizio di portabilità WidiExpress con cui trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Detto che per gli under 30 il conto Widiba Start è a zero spese per sempre, detto che il primo anno è gratuito se si apre entro il 11 gennaio 2023, va aggiunto che dal secondo anno è previsto un canone di 9 euro a trimestre. Un costo che però è possibile azzerare o ridurre grazie a una serie di promozioni messe appositamente in campo da Banca Widiba. In dettaglio:

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio o della pensione;

in meno con l’accredito dello stipendio o della pensione; 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno con 10.000 euro investiti in fondi, Sicav, polizze;

in meno con 10.000 euro investiti in fondi, Sicav, polizze; 1 euro in meno con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC).

Per conoscere maggiori elementi dell’offerta di Banca Widiba, vai sul link:

