BBVA carta di debito: offerte e promozioni di Novembre 2022

La carta di debito gratuita di BBVA , inclusa nel conto corrente online a zero spese , è uno strumento di pagamento e prelievo vantaggioso per pagare le proprie spese perché è a zero commissioni. Il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato questa offerta come la più conveniente di novembre 2022 .

Dopo il Black Friday, è ormai tempo di shopping natalizio, con la corsa ai regali da mettere sotto l’albero di Natale che è già cominciata. BBVA, la banca multinazionale spagnola, offre la possibilità di pagare i propri acquisti nei negozi oppure online e di risparmiare su costi e commissioni grazie a un conto corrente 100% online a canone zero per sempre, con inclusa una carta di debito gratuita per effettuare pagamenti e prelievi da sportello ATM.

Gli esperti di SOStariffe.it, grazie al comparatore di carte di credito del tool digitale e gratuito (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS), hanno selezionato l’offerta della carta di debito di BBVA come la migliore di novembre 2022.

Carta di debito BBVA, ideale per lo shopping di Natale

UNA CARTA VANTAGGIOSA DETTAGLI DELLA CARTA Carta di debito BBVA carta gratuita con il conto corrente online di BBVA

con il conto corrente online di BBVA servizio di Pay&Plan per rateizzare le spese

per rateizzare le spese prelievo contanti da qualsiasi sportello ATM della zona Euro

contanti da qualsiasi sportello ATM della zona Euro operazioni illimitate di prelievo e senza costi a partire da un importo pari o superiore a 100 euro

prelievo contanti agli sportelli ATM fuori dalla zona Euro o per importi in Euro inferiori a 100 euro con commissione di 2 euro

zero commissione per gli acquisti in valuta estera

per gli acquisti in valuta estera senza costi anche il cambio valuta su prelievi e acquisti

Una carta di debito o di credito o prepagata è senza dubbio uno strumento comodo e sicuro per effettuare i pagamenti senza bisogno di portare con sé del contante, evitando di perdere soldi in caso di furto o smarrimento poiché è sufficiente bloccarla.

In ogni caso, però, occorre sempre prestare attenzione alle commissioni applicate dalla propria banca alla carta di debito, credito o prepagata, per prelievi e acquisti soprattutto quando si viaggia all’estero e che possono anche essere salati.

Come risulta dalla tabella, un’offerta conveniente è quella di BBVA che propone una carta di debito gratuita, in formato fisico o digitale, con codice CVV Dinamico (disponibile tramite l’app) per una maggiore sicurezza delle transazioni, senza numeri stampati sulla carta stessa. La versione fisica è in PVC riciclato, quindi in materiale sostenibile, mentre la versione digitale è collegabile ai principali wallet: Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Appartenente al circuito MasterCard, questa carta consente di eseguire pagamenti e prelevare contanti dagli sportelli bancomat senza nessun costo salvo per prelievi in valuta diversa dall’Euro o di importo inferiore a 100 euro, per i quali è prevista una commissione di 2 euro. Offre anche la possibilità stabilire i limiti della propria spesa per un maggiore controllo del proprio saldo e un’assicurazione antifurto agli sportelli ATM.

Abbinato alla carta di debito di BBVA c’è il servizio “Pay&Plan”, grazie al quale è possibile finanziare i propri acquisti a rate. Il servizio è conveniente dato che si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da un importo minimo di 0,50 euro e fino a un massimo di 1.500 euro. La banca permette di rateizzare gli acquisti fatti durante gli ultimi 3 mesi e gestire il proprio budget in assoluta libertà. Inoltre è possibile rimborsare anticipatamente la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni.

Altre funzionalità della carta di debito di BBVA sono:

servizio On/Off per accendere o spegnere la carta tutte le volte che se ne ha bisogno. L’operazione è eseguibile direttamente dallo smartphone;

per accendere o spegnere la carta tutte le volte che se ne ha bisogno. L’operazione è eseguibile direttamente dallo smartphone; servizio di “limita funzionalità” per sospendere il funzionamento della carta temporaneamente anche solo per determinate operazioni. Per esempio, i pagamenti all’estero o i prelievi di contanti agli sportelli ATM per proteggersi da transazioni non autorizzate.

In sintesi, è possibile dire che la Carta di Debito BBVA sia sicura come una prepagata e flessibile con una carta di credito.

Conto Corrente Online BBVA a zero spese per sempre

NOME DEL CONTO DETTAGLI DEL CONTO Conto BBVA canone zero per sempre

IBAN italiano

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

Gran Cashback 10% BBVA fino a 50 euro il primo mese

fino a 50 euro il primo mese Cashback 1% BBVA fino a 30 euro per i successivi 12 mesi

Per avere la vantaggiosa carta di debito di BBVA è necessario aprire il conto corrente online a canone zero per sempre di BBVA. Per aprilo bastano poco più di 5 minuti, è sufficiente dotarsi di un documento d’identità in corso di validità, un collegamento a Internet, una webcam o fotocamera.

Si tratta di un conto corrente a canone gratuito per sempre e con queste caratteristiche:

codice IBAN italiano ;

; servizi di daily banking a zero euro e 100% online;

bonifico ordinario in area SEPA (limite massimo 6.000 euro) senza costi;

in area SEPA (limite massimo 6.000 euro) senza costi; bonifico istantaneo in area SEPA (limite massimo 1.000 euro) senza commissioni;

in area SEPA (limite massimo 1.000 euro) senza commissioni; domiciliazione bancaria delle utenze;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti.

La banca multinazionale spagnola offre sia ai nuovi clienti sia a chi è già titolare del conto corrente online il “Deposito flessibile” di BBVA: è un conto deposito con rendimento garantito del 2% per 12 mesi senza spese, né per l’apertura né di gestione. È un deposito per importi da un minimo di 500 euro a un massimo di 50.000 euro. Questo deposito propone un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) è garantito comunque un interesse dell’1% in base al periodo di giacenza. Il “Deposito flessibile” può essere aperto online in totale autonomia sia tramite il sito che attraverso l’app di BBVA.

Oltre al servizio “Pay&Play” sopra citato, BBVA mette anche a disposizione dei propri clienti altri tre servizi pay per-use:

anticipo dello stipendio sul conto, quando e quanto si vuole a partire da solo 0,25 euro. Si può richiederlo da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio;

sul conto, quando e quanto si vuole a partire da solo 0,25 euro. Si può richiederlo da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio; Prestito Immediato per richiedere un prestito personale a prezzi competitivi e 100% online, senza burocrazia;

per richiedere un prestito personale a prezzi competitivi e 100% online, senza burocrazia; dall’App BBVA o dal sito web si possono pagare bollette, tributi, multe, abbonamenti non domiciliati ed effettuare ricariche telefoniche con PagoPa, Cbill e F24 semplificato con una commissione di 1,50 euro.

Ai nuovi clienti BBVA riserva anche le seguenti promozioni per un totale di 180 euro. In dettaglio:

Gran Cashback 10% di BBVA, con un recupero fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico il primo mese;

con un recupero fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico il primo mese; Cashback 1% di BBVA per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; Passaparola per ricevere un bonus fino a 100 euro invitando fino a un massimo di 5 amici in BBVA (20 euro ciascuno). Anche la persona invitata riceverà un bonus di 20 euro.

Per avere ulteriori informazioni sull’offerta BBVA, segui il link:

