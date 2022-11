Nuovo iPhone 14 con TIM: offerte e promozioni di Novembre 2022

Scopri come avere il nuovo iPhone 14 a rate senza anticipo con TIM . Con finanziamento puoi ridurre le rate dando in permuta il vecchio modello

Il nuovo iPhone 14 è il primo smartphone di Apple a prevedere la nuova Dynamic Island, un centro di comando digitale che va a sostituire l’ormai tradizionale notch. Il dispositivo è disponibile nel nuovo formato Plus e si caratterizza anche il processore proprietario A16 Bionic potenziato, uno schermo ancora più resistente e servizi come SOS emergenze. Le varianti Pro e Pro Max dispongono poi di un sistema a tripla fotocamera per scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce. Il modo migliore per averlo è attivare un’offerta smartphone incluso. TIM dispone di tariffe con tanti Giga a prezzi convenienti per acquistare il nuovo iPhone 14 a rate e senza anticipo con consegna gratuita.

Nuovo iPhone 14 con TIM: le offerte smartphone incluso di novembre

Offerte TIM con iPhone 14 incluso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Con TIM potete avere a rate senza anticipo il nuovo iPhone 14 a 34 euro al mese con vincolo di 30 mesi. iPhone 14 Plus è invece disponibile a 39 euro al mese mentre iPhone 14 Pro e iPhone 14 Max hanno un prezzo rispettivamente di 45 euro e 50 euro al mese per 30 rate. Per acquistare il terminale con pagamento in un’unica soluzione invece non serve registrare un account su MyTIM.

I clienti dell’operatore possono attivare il pagamento con addebito automatico su carta di credito con finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione). Non sono accettate carte di debito o prepagate. Questa soluzione prevede in vincolo di 30 mesi ma permette anche di accedere a TIM Rivaluta Smartphone e ottenere uno sconto sulle rate mensili. Il servizio consente infatti di dare in permuta il vostro vecchio smartphone. Dopo aver compilato un apposito questionario, Assurant Service Italia procederà alla valutazione. Conclusa questa fase potrete inviare il vostro telefono per poi ricevere il voucher di acquisto. Chi è già cliente fisso di TIM può decidere di addebitare le rate in bolletta.

Il nuovo iPhone 14 vi verrà spedito gratuitamente a casa tramite corriere entro 3-8 giorni lavorativi. Per accertare la vostra identità dovrete fornire un account SPID o in alternativa un documento di riconoscimento e tessera sanitaria. Tutti i prodotti acquistati sono poi in garanzia per 24 mesi.

In caso di recesso o passaggio ad altro operatore prima dei 30 mesi dovrete corrispondere comunque le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione. Se invece non siete soddisfatti del nuovo iPhone 14 potete sempre restituirlo all’operatore esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna.

Per trovare l’offerta più adatta a voi a cui associare l’acquisto a rate del telefono potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Basta inserire alcuni parametri per costruire il proprio profilo di consumo e avviare il confronto. In pochi secondi visualizzerete la tariffa più conveniente.

Il nuovo iPhone 14 a rate può essere abbinato alle seguenti tariffe:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratis. Il piano è disponibile solo online per i clienti di Iliad o alcuni MVNO con portabilità del numero, che verrà eseguita senza costi da TIM

TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratis. Il piano è disponibile solo online per i clienti di alcuni MVNO come PosteMobile, Coop Voce o Fastweb Mobile con portabilità del numero

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con accesso prioritario alla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online per i nuovi clienti il primo meseè gratis. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso e 5 euro di attivazione. Il piano è disponibile solo per gli Under 25 e include anche ascolto di musica senza consumare dati su TIMMUSIC. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 9 GB. La promozione si può personalizzare raddoppiando i Giga inclusi (99 cent in più al mese) o aggiungendo opzioni come 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (1,99 euro in più al mese), TIM Games per giocare online senza consumare dati (5 euro in più al mese) o TIM One Number per avere lo stesso numero su cellulare e smartwatch (99 cent in più al mese.

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con accesso prioritario alla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese è gratis. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La promozione prevede anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 13 GB.

Chi è già cliente di TIM per la linea fissa e passa allo stesso operatore anche per il mobile può avere Giga illimitati per navigare sul suo nuovo iPhone 14 e i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa senza superare i 600 GB al mese) grazie a TIM Unica. La promozione è gratuita e resta attiva fino a quando non si recede dalla linea fissa. Con TIM Unica avete anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ incluso (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per il mobile, una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese e 10 badge extra per giocare su Party Collection e vincere con TIM Party un volo a Los Angeles o Las Vegas. Il pagamento con TIM Unica avviene solo con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.