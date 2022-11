Scopri le offerte più convenienti per il cambio operatore da Wind a novembre. Si possono avere minuti illimitati e fino a 120 GB in 5G a meno di 10 euro

WindTre è tra i migliori operatori di telefonia mobile in circolazione ma con un po’ di impegno si possono trovare delle alternative anche più economiche senza rinunciare alla qualità del servizio. I suoi clienti, ad esempio, possono navigare in 5G a partire da 12,99 euro al mese (escludendo le proposte dedicate ai giovani) ma altri operatori permettono di accedere alla rete di ultima generazione a un prezzo nettamente inferiore e avendo una quantità superiore di Giga inclusi. Ecco quindi le migliori offerte del mese per il cambio operatore da Wind.

Cambio operatore da Wind: le offerte per il passaggio a novembre 2022

Offerte per chi arriva da WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 3 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 4 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 5 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro 6 Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 uro 7 ho. 13,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 8 Very 13,99 di Very Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 9 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro 10 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay

Chi sta pensando al cambio operatore da Wind ha sostanzialmente due scelte. La prima è quella di affidarsi agli operatori storici come Vodafone o TIM. In questo caso il prezzo mensile è abbastanza allineato a quello di WindTre ma si possono avere differenti servizi inclusi che possono fare la differenza. Basta pensare a servizi come TIM Party, TIM Safe Web o Vodafone Happy e Rete Sicura. La seconda opzione è quella di scegliere un operatore low cost. Iliad è un’ottima scelta, in quanto non prevede vincoli, costi nascosti né rimodulazioni. Alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) invece hanno un eccellente rapporto tra prezzo e Giga inclusi ma riservano le loro migliori tariffe a chi arriva da altri operatori virtuali. Tanti poi possono garantire una velocità di navigazione ridotta rispetto a quella del vostro attuale gestore. Le migliori offerte per il cambio di operatore da Wind a novembre sono:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con spedizione gratuita. L’operatore include anche 50 elicoin e ne regala altri 50 ad ogni rinnovo dell’offerta. Le monete digitali possono essere spese per acquistare sull’app Elisium esperienze uniche con VIP come Carlo Cracco e altri contenuti come virtual masterclass e corsi online. Con Run With Me potete ricevere elicoin semplicemente passeggiando. Elimobile inoltre include una prima ricarica in regalo e la nuova serie TV Maccioverse di Maccio Capatonda. In Europa potete utilizzare 60 minuti e 1 GB per la navigazione in roaming. E’ poi possibile cambiare promozione quando si vuole senza costi aggiuntivi.

2. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. L’operatore include anche 100 GB di riserva per continuare a navigare quando si hanno esaurito i Giga inclusi e il servizio Riserva Dati per trasformare il traffico dati e voce non utilizzato durante il mese in Giga aggiuntivi che diventano disponibili dal successivo rinnovo ma non hanno scadenza. In Europa potete navigare fino a 4,9 GB in roaming. E’ poi possibile cambiare promozione quando si vuole senza costi aggiuntivi.

3. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Per chi ha la linea fissa con Fastweb ci sono invece 150 GB inclusi. Se si acquista l’offerta online l’attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 10 euro. L’operatore include anche i corsi della Fastweb Digital Academy per poter imparare nuove competenze digitali e diventare più competitivi sul mercato del lavoro. In Europa potete navigare fino a 8 GB in roaming.

4. Giga 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa potete navigare fino a 8 GB in roaming.

Se acquistate questa tariffa avete anche uno sconto sull’offerta fibra ottica di Iliad di 5 euro al mese. Iliad Box include navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download complessivi sulla rete FTTH EPON, chiamate illimitate da fisso, modem con supporto al Wi-Fi 6 e attivazione. Il prezzo per i già clienti mobile è quindi di 19,99 euro al mese per sempre invece di 24,99 euro al mese. Per l’installazione e configurazione servono invece 39,99 euro una tantum.

5. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Se si acquista la tariffa online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso. In Europa potete navigare fino a 8,19 GB in roaming.

6. Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. Per chi arriva da WindTre è richiesta la portabilità del numero, che Kena esegue gratuitamente. In Europa potete navigare fino a 10 GB in roaming. E’ poi possibile cambiare promozione quando si vuole senza costi aggiuntivi.

7. ho. 13,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 13,99 euro al mese. SIM gratuita e attivazione a 9 euro. Si deve anche acquistare una ricarica da 14 euro per coprire il costo del primo rinnovo del piano. Per chi arriva da WindTre è richiesta la portabilità del numero, che ho. esegue gratuitamente. In Europa potete navigare fino a 11,5 GB in roaming. L’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare la promozione per 30 giorni. Alla scadenza potete continuare con l’operatore o chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic.

8. Very 13,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite. Per chi arriva da WindTre è richiesta la portabilità del numero, che Very esegue gratuitamente. In Europa potete navigare fino a 12,8 GB in roaming. E’ poi possibile cambiare promozione quando si vuole senza costi aggiuntivi.

9. TIM 5G Power Smart di TIM con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con navigazione prioritaria fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Con il cambio operatore da Wind il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. TIM include anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus. In Europa potete navigare fino a 13 GB in roaming.

Se avete già la linea fissa con TIM avete Giga illimitati su mobile con l’attivazione di TIM Unica. La promozione è gratuita e resta valida fino a quando non si recede per la connessione di casa. Nel pacchetto sono inclusi anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per il mobile e una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Il pagamento è previsto con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

10. RED Pro di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito permette di non dover più acquistare una ricarica manuale ma anche altri vantaggi come uno sconto sul prezzo mensile oltre al 5G Priority Access per una connessione di alta qualità anche in condizioni di traffico congestionato. Smart Pay offre anche accesso gratuito al Vodafone Club, il programma che ogni mese include 10 GB aggiuntivi e sconti su prodotti e servizi di marchi come Pulsee, Everli e altri.

Diventando clienti di Vodafone per il mobile avete anche un prezzo agevolato per la fibra ottica. Internet Unlimited per gli utenti convergenti costa 22,90 euro al mese senza vincoli e include navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH, attivazione, modem con supporto al Wi-Fi 5 e servizio Wi-Fi Optimizer. Per gli altri il costo mensile è di 27,90 euro.

