Come acquistare iPhone senza busta paga a Novembre 2022?

Per acquistare iPhone senza busta paga esistono diverse modalità con le offerte smartphone incluso. Potete ad esempio utilizzare una carta di debito o in alternativa una carta di credito, se la vostra banca ve la rilascia pur non potendo dimostrare un’entrata fissa. Molti operatori poi permettono di pagare con un finanziamento fornito dai loro partner. La stessa Apple consente il pagamento a rate con un finanziamento Findomestic (TAEG – TAN 0.00%, salvo approvazione) in 24 mesi e dando in permuta il vecchio iPhone (Apple Trade-in) si possono ricevere fino a 730 euro di credito. Per il Black Friday dal 25 al 28 novembre insieme al telefono si riceve anche un Apple Gift Card da 50 euro. In alternativa si può richiedere l’addebito su conto corrente.

Acquistare iPhone senza busta paga con TIM a novembre 2022

Offerte TIM con iPhone incluso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Per acquistare iPhone senza busta paga con TIM potete addebitare le rate su carta di credito con finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione) se si resta con l’operatore per 30 mesi. TIM non richiede alcun anticipo ma non accetta carte prepagate o di debito. Se invece avete la rete fissa con il gestore potete pagare con domiciliazione in bolletta. Il vostro iPhone con garanzia di 24 mesi vi verrà consegnato gratuitamente a casa entro 3-8 giorni lavorativi.

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Questa tariffa è disponibile per chi richiedere la portabilità da alcuni operatori virtuali (Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri). TIM effettua gratuitamente il trasferimento del numero in 3 giorni lavorativi al massimo

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Questa tariffa è disponibile per chi richiedere la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali

3. TIM Young (solo per Under 25) con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 9 GB. Nel piano è incluso anche l’ascolto di brani su TIMMUSIC senza consumare dati ed è possibile arricchirlo con le seguenti opzioni:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 13 GB. Nel piano sono inclusi anche 100 GB di memoria per salvare qualsiasi documento nel formato originale su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete e Parental Control per bloccare l’accesso a siti pericolosi per i minori.

I nuovi clienti che acquistano online le offerte sopracitate hanno primo mese e attivazione gratuite. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi ha la linea fissa con TIM ha Giga illimitati su mobile con l’attivazione di TIM Unica. La promozione per gli utenti convergenti è gratuita e resta valida fino a quando non si mantiene la connessione di casa. TIM Unica prevede anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro) e una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Il pagamento è previsto solo con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

I prezzi di iPhone con TIM a seconda dei differenti modelli sono i seguenti:

iPhone 14 – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Plus – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro Max – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro Max – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro – 36 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 – 26 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone SE – 15 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 23 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 12 – 24 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 12 Mini – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Acquistare iPhone senza busta paga con Vodafone a novembre 2022

Offerte iPhone incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro 3 Infinito Black Edition illimitati illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

L’unica possibilità per acquistare iPhone senza busta paga con Vodafone è pagare con addebito su carta di credito o conto corrente. Questa modalità si attiva con il servizio Smart Pay che include anche altri vantaggi. Oltre a uno sconto sul prezzo mensile del piano per alcune tariffe si possono avere più Giga inclusi rispetto all’offerta base. Per tutte le promozioni si ha poi il servizio 5G Priority Access, che garantisce una connessione stabile e veloce anche quando il segnale risulta disturbato nei luoghi affollati o per le troppe connessioni contemporanee, e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti dell’operatore include 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G se non già prevista e sconti sugli acquisti per alcuni marchi come Pulsee, Everli, Amazon.it, Carrefour.it e altri. Le proposte a cui abbinare iPhone più economiche dell’operatore sono:

1. Vodafone Special con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. Questa tariffa è disponibile per chi richiedere la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali. Vodafone esegue gratuitamente il trasferimento del numero entro un massimo di 3 giorni lavorativi

2. Vodafone Special con prezzo bloccato 24 mesi con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. Questa tariffa è disponibile per chi richiedere la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali

Potete attivare direttamente online una delle due tariffe cliccando sul link di seguito. Nella pagina che vi comparirà dovrete semplicemente selezionare il vostro operatore di provenienza e procedere poi all’acquisto dell’offerta disponibile per voi.

Per avere iPhone al prezzo più basso dovrete però attivare la seguente tariffa:

3. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati alla massima velocità in 5G (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro. Con questa tariffa potete accedere gratuitamente al Vodafone Club+ che include anche 6 mesi di Infinity+ e sconti sui prodotti tech nei Vodafone Store.

La consegna del telefono è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi in tutta Italia. I prezzi di iPhone con Vodafone a seconda dei differenti modelli sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB – a partire da 40,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 512 GB – a partire da 55,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 64 GB – a partire da 17,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 128 GB – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 256 GB – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Acquistare iPhone senza busta paga con Iliad a novembre 2022

Offerte iPhone incluso di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 2 Giga 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro

Per acquistare iPhone senza busta paga con Iliad potete utilizzare la carta di debito o di credito. La possibilità di abbinare un telefono alle offerte dell’operatore low cost è però riservata a chi ha acquistato una SIM da almeno 3 mesi e ha attivato il pagamento automatico su carta con sistema di sicurezza 3D Secure. Per richiedere l’abbinamento di iPhone alla propria offerta basta accedere all’apposita sezione nell’Area Personale. La consegna è gratuita. Tra le migliori offerte dell’operatore abbiamo:

1. Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 7 GB.

2. Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 9 GB.

Attivando Giga 120 o qualsiasi altra offerta da almeno 9,99 euro al mese si riceve uno sconto di 5 euro per attiva la fibra ottica dell’operatore low cost. In questo caso al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro, si può avere navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download sulla rete FTTH EPON, chiamate illimitate da fisso e inclusi anche attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6.

I prezzi di iPhone con Iliad a seconda dei differenti modelli sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB a 27 euro al mese per 30 rate + 209 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 249 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 349 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate + 519 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 369 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB a 39 euro al mese per 30 rate + 439 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate + 549 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 269 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo

iPhone 13 da 128 GB a 25 euro al mese per 30 rate + 179 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 279 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB a 32 euro al mese per 30 rate + 319 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 169 euro di anticipo

iPhone 12 da 64 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 159 euro di anticipo

iPhone 11 da 64 GB a 14 euro al mese per 30 rate + 119 euro di anticipo

Acquistare iPhone senza busta paga con Fastweb a novembre 2022

Offerte iPhone incluso di Fastweb Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB anche in 5G 7,95 euro

Anche Fastweb permette di acquistare iPhone senza busta paga richiedendo in negozio un finanziamento Findomestic (TAEG-TAN 0,00%, salvo approvazione) in 20 o 30 mesi. Anche il ritiro del dispositivo avviene nel punto vendita. Per trovare quello più vicino potete consultare l’apposita sezione sul sito dell’operatore. E’ possibile abbinare iPhone alla seguente tariffa:

1. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 anche in 5G a 7,95 euro al mese. Per chi è già cliente di Fastweb per la rete fissa sono inclusi 150 GB. Se si acquista l’offerta online la SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. Nel piano sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali molto richieste sul mercato del lavoro.

I prezzi di iPhone con Fastweb a seconda dei differenti modelli sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB da 33,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 da 256 GB da 36,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 128 GB da 42,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 256 GB da 47,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 512 GB da 56,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Plus da 128 GB da 37,62 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Plus da 256 GB da 41,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro Max da 128 GB da 47,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro Max da 256 GB da 52,63 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro Max da 512 GB da 60,97 euro al mese per 30 rate

Acquistare iPhone senza busta paga con WindTre a novembre 2022

Offerte iPhone incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 12,99 euro con Easy Pay 2 Di Più Full 5G minuti illimitati (+ 50 verso l’estero) e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro con Easy Pay 3 Christmas Pack Protect Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G 19,99 euro con Easy Pay 4 Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (+ 200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro con Easy Pay

L’unico modo per acquistare iPhone senza busta paga con WindTre è quello di utilizzare una carta di credito con finanziamento in 24 o 30 mesi. L’operatore non richiede anticipo ma chiede un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi. Il ritiro del dispositivo avviene solo in negozio. L’offerta da attivare per avere iPhone al prezzo più basso è:

1. Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. Il piano include anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso al servizio clienti 159 senza attese. Acquistando la promozione online il costo di attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

In alternativa potete attivare la tariffa di seguito, che però prevede il pagamento di un anticipo:

2. Christmas Pack Protect Unlimited 5G con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 19,99 euro al mese con Easy Pay. Il piano include anche la protezione contro il furto con Europ Assistance. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro

I prezzi di iPhone con le offerte Di Più a seconda dei differenti modelli sono i seguenti:

iPhone 14 da 24,99 euro al mese

iPhone 14 Pro da 29,99 euro al mese

iPhone 14 Pro Max da 34,99 euro al mese

iPhone 14 Plus da 28,99 euro al mese

iPhone 13 da 19,99 euro al mese

iPhone 13 Pro da 29,99 euro al mese

iPhone 13 Pro Max da 29,99 euro al mese

iPhone SE (terza generazione) da 8,99 euro al mese

iPhone 12 da 17,99 euro al mese

iPhone SE da 64 GB ricondizionato incluso con Di Più Unlimited

iPhone XR da 64 GB ricondizionato incluso con Di Più Unlimited

Con Christmas Pack Protect Unlimited 5G potete invece acquistare:

iPhone 14 da 128 GB a 28,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo e vincolo di 30 mesi

iPhone 14 da 128 GB a 37,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo e vincolo di 24 mesi

Acquistando un prodotto Apple si hanno inclusi 3 mesi di Apple TV+.