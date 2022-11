Stangata sulle bollette luce e gas in autunno 2022: le offerte di Novembre

Abbattere le spese di luce e gas resta in cima alle priorità delle famiglie italiane nonostante il calo progressivo dei prezzi dei beni energetici e i sostegni statali. Ecco come arginare l’impatto delle stangate in bolletta con le offerte più convenienti del Mercato Libero a Novembre 2022 .

Le bollette di luce e gas continuano a incidere sui bilanci delle famiglie italiane. Il calo progressivo degli indici dei beni energetici ha fatto intravedere una schiarita, ma la cavalcata dell’inverno, con le temperature destinate a inasprirsi, rischia di tradursi in un nuovo calice amaro per i clienti domestici.

Il primo passo per minimizzare le spese di luce e gas in bolletta è affidarsi al Mercato Libero, le cui offerte assicurano un prezzo della componente energia e gas più basso rispetto al regime Tutelato. Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas consente di confrontare le promozioni messe a disposizione dai fornitori di elettricità e metano a novembre 2022 e individuare quelle che hanno il costo unitario della materia prima più basso (espresso in euro al kilowattora per l’energia e in euro al metro cubo per il gas).

Le migliori offerte luce del Mercato Libero per risparmiare a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,2225 €/kWh 96,39 euro 2 Illumia Luce Flex Web 0,2215 €/kWh 97,86 euro 3 Octopus Energy Octopus Flex 0,2215 €/kWh 99,08 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le offerte luce del Mercato Libero più competitive di novembre 2022. È bene ricordare che le spese elencate in tabella sono “tarate” sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che abbia un utilizzo medio di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) nell’arco di 12 mesi.

Energia alla Fonte di wekiwi

Di seguito una panoramica dell’offerta luce wekiwi, il brand dell’energia dall’anima digitale che fa parte del gruppo Tremagi Holding:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso e agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh ;

dell’energia elettrica e agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale di 60 euro (distribuito in 12 rate da 5 euro al mese) per costi di commercializzazione;

sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” pagherebbe una somma mensile in bolletta pari a 96,39 euro. Clicca sul pulsante verde per maggiori informazioni:

Luce Flex Web di Illumia

Il family business Illumia propone una promozione con la seguente “carta d’identità”:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso e agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va sommato un contributo al consumo di 0,010 €/kWh ;

dell’energia elettrica e agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va sommato un contributo al consumo di ; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione, per una spesa complessiva di 120 euro in un anno;

promo Black Friday : 30 euro di sconto in bolletta erogato nel primo anno di fornitura in tre tranches da 10 euro (con attivazione della fornitura entro il 28 novembre 2022);

: 30 euro di sconto in bolletta erogato nel primo anno di fornitura in tre tranches da 10 euro (con attivazione della fornitura entro il 28 novembre 2022); possibilità di ricevere un kit di 10 lampadine a Led Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a 2 euro al mese per 24 mesi . La somma comprende già l’Iva;

Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a . La somma comprende già l’Iva; energia verde proveniente da fonti rinnovabili senza alcun costo aggiuntivo.

La spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” è pari a 97,86 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per ulteriori dettagli:

Octopus Flex di Octopus Energy

Ecco l’identikit della promozione proposta da Octopus Energy, il brand dell’energia nato nel 2015 nel Regno Unito e sbarcato quest’anno anche in Italia:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

dell’energia elettrica agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

tariffazione trioraria;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

Per la “famiglia tipo” che volesse attivare questa offerta, la spesa mensile in bolletta sarebbe pari a 99,08 euro.

Le offerte gas che aiutano ad alleggerire le bollette a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,8260 €/Smc 186,24 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 0,8760 €/Smc 184,86 euro 3 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 0,9060 €/Smc 191,16 euro

Accendiamo ora i riflettori sulle promozioni gas più vantaggiose del Mercato Libero a novembre 2022, identificate dal comparatore di SOStariffe.it. Le stime di spesa si riferiscono al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc all’anno; il prezzo del gas è riferito al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di ottobre 2022, che è l’ultimo attualmente a disposizione. Per alcuni fornitori, tale prezzo del metano all’ingrosso è eventualmente maggiorato dall’applicazione di un contributo al consumo.

Gas RELAX Index di Pulsee

Quella di Pulsee, un marchio di Axpo Italia, è tra le migliori proposte di novembre 2022 per la fornitura di metano. Ecco cosa la fa “brillare” tra le soluzioni proposte dal Mercato Libero:

prezzo del gas alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) senza l’applicazione di alcun costo aggiuntivo ;

(agganciato all’indice PSV) senza l’applicazione di alcun ; sconto del 20% sul contributo fisso mensile: da 15 a 12 euro al mese con attivazione dell’offerta entro il 5 dicembre 2022;

sul contributo fisso mensile: da 15 a 12 euro al mese con attivazione dell’offerta entro il 5 dicembre 2022; opzione “ Zero Carbon Footprint ”: pagando 3 euro in più al mese rispetto alla tariffa standard si azzerano le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita;

”: pagando 3 euro in più al mese rispetto alla tariffa standard si azzerano le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse attivare la fornitura di gas con Pulsee spenderebbe 186,24 euro al mese. Clicca al link qui sotto per accedere al sito del provider ed eventualmente procedere con l’attivazione:

Gas alla Fonte di wekiwi

Anche per la fornitura di metano, l’offerta wekiwi è da podio. Ecco i suoi tratti distintivi:

prezzo del gas all’ingrosso (in base all’indice PSV) a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a 0,050 €/Smc ;

del gas (in base all’indice PSV) a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a ; costo fisso di 67 euro all’anno per spese di commercializzazione;

sconto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti utilizzando il codice sconto SOSW22;

in bolletta per i nuovi clienti utilizzando il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici:

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici: energia verde inclusa.

Il costo mensile in bolletta di questa promozione è pari a 186,90 euro. Segui il link per ulteriori informazioni:

Prezzo Netto Natura Casa Gas di HERA Comm

La convenienza è di casa anche ad HERA Comm. Questo operatore del Mercato libero con sede a Imola scommette sulla seguente offerta:

prezzo del gas alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (l’indice di riferimento è il PSV) con una maggiorazione pari a 0,080 €/Smc ;

(l’indice di riferimento è il PSV) con una maggiorazione pari a ; contributo fisso di commercializzazione pari a 144 euro all’anno ;

; 20 euro di sconto sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua);

sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua); servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi inclusi nell’offerta così da ottimizzare i consumi domestici ed evitare gli sprechi;

e inclusi nell’offerta così da ottimizzare i consumi domestici ed evitare gli sprechi; gas verde da CO₂ compensata al 100%.

Attivare questa promozione avrebbe un impatto economico di 191,16 euro sul bilancio mensile della “famiglia tipo”. Per saperne di più, segui il link:

