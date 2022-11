Passa da TIM a Vodafone, WindTre, Iliad e altri operatori: le offerte di Novembre 2022

TIM è tra i primi operatori per qualità della rete, assistenza al cliente e altri aspetti importanti per gli utenti ma non è di certo il più economico sulla piazza. Chi passa da TIM a Iliad, ad esempio, può avere un’offerta di telefonia mobile senza vincoli, costi nascosti e con prezzo bloccato per sempre con cui navigare in 5G a meno di 10 euro al mese. Di seguito sono descritte tutte le migliori tariffe del mese per arriva da TIM. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontarle con la vostra attuale promozione e tra loro per individuare la più conveniente in base ai vostri bisogni e soglie massime di spesa.

Passa da TIM a Iliad e altri operatori a novembre 2022

Offerte per chi arriva da TIM Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 3 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 4 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 5 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro 6 Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 uro 7 ho. 13,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 8 Very 13,99 di Very Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 9 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 10 Di Più Full 5G di WindTre minuti illimitati (+50 all’estero) e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro con Easy Pay

Chi passa da TIM a Iliad può richiedere o meno la portabilità del numero. Questa procedura viene eseguita gratuitamente da tutti gli operatori entro un massimo di 3 giorni lavorativi. Alcuni gestori virtuali invece non permettono invece a chi arriva da TIM di acquistare una SIM con un nuovo numero. Inoltre, la velocità di navigazione potrebbe essere sensibilmente ridotta rispetto a quella garantita dal primo marchio italiano della telefonia per numero di linee attive.

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con spedizione gratuita. Nell’offerta sono inclusi 50 elicoin e altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo. Le monete digitali possono essere utilizzate per acquistare servizi a pagamento sull’app Elisium come esperienze con i VIP, virtual masterclass e corsi online. Con Run with Me si ricevono invece 10 elicoin per ogni chilometro percorso. In roaming in Ue si hanno a disposizione 60 minuti e 1 GB per la navigazione.

Elimobile inoltre regala la prima ricarica e la nuova serie TV Maccioverse di Maccio Capatonda. L’operatore permette anche di cambiare offerta, anche passando a un piano di qualità “inferiore”, senza costi aggiuntivi.

2. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Nel piano sono inclusi anche 100 GB di riserva che si possono utilizzare quando si hanno esaurito i Gigabyte previsti dalla tariffa. Con Riserva Dati invece potete trasformare il traffico voce e dati non consumato durante il mese in Giga aggiuntivi che non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal successivo rinnovo. In roaming in Ue si hanno a disposizione 4,9 GB per la navigazione.

3. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Per chi è già cliente di Fastweb per la rete fissa ha inclusi 150 GB. Acquistando l’offerta sul sito la SIM costa 10 euro mentre spedizione e attivazione sono gratuite. L’operatore inoltre regala i corsi della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali che sono molto richieste sul mercato del lavoro. In roaming in Ue si hanno a disposizione 8 GB per la navigazione.

4. Giga 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre senza vincoli né costi nascosti. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In roaming in Ue si hanno a disposizione 9 GB per la navigazione.

Acquistando questa tariffa si ha uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. La tariffa per la connessione di casa include navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi sulla in FTTH EPON, chiamate illimitate verso l’Italia e 60 destinazioni all’estero, modem IliadBox con supporto al Wi-Fi 6 e attivazione a 19,99 euro al mese per sempre. Per tutti gli altri il costo è di 24,99 euro al mese. L’installazione è di 39,99 euro una tantum.

5. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue si hanno a disposizione 8,19 GB per la navigazione.

6. Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. Per chi arriva da TIM è richiesta la portabilità del numero. In roaming in Ue si hanno a disposizione 10 GB per la navigazione. L’operatore poi consente di passare a un’altra offerta senza costi aggiuntivi quando si vuole.

7. ho. 13,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 13,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. Si deve aggiungere al prezzo anche 14 euro una tantum da cui verrà scalato il primo rinnovo. Per chi arriva da TIM è richiesta la portabilità del numero. In roaming in Ue si hanno a disposizione 11,5 GB per la navigazione.

Soddisfatti ho. Rimborsati è l’iniziativa che permette di provare l’offerta gratuitamente per 30 giorni, scaduti i quali si può scegliere se continuare con l’operatore o chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute. La richiesta avviene online e richiede appena due clic.

8. Very 13,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite. Per chi arriva da TIM è richiesta la portabilità del numero. In roaming in Ue si hanno a disposizione 12,8 GB per la navigazione.

9. Di Più Full 5G di WindTre con minuti illimitati (+50 minuti all’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Con questa tariffa avete inclusi navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore (Priority Access), chiamate senza attese per richiedere assistenza al servizio clienti 159, blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e se lo desiderate anche uno smartphone Honor X8 5G.

Easy Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che consente di dimenticarsi delle ricariche manuali e di avere il doppio dei Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. Acquistando l’offerta online il costo di attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. Attivandola in negozio, invece, si può provare la tariffa gratis per 31 giorni, scaduti i quali si sceglie se continuare con WindTre, pagando il costo mensile e attivazione previsti, o recedere dal piano senza costi aggiuntivi.

I clienti mobili di WindTre possono accedere a Super Fibra a un costo inferiore. La tariffa per la fibra ottica prevede navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia a 22,99 euro al mese invece di 26,99 euro. L’attivazione è di 19,99 euro.

10. RED Pro di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro. Con Smart Pay si addebita in automatico il costo del piano su conto corrente o carta di credito. In questo modo si ottengono altri servizi aggiuntivi come uno sconto sul prezzo mensile, 5G Priority Access per una navigazione fluida e veloce anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato, e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma per i clienti dell’operatore include 10 GB aggiuntivi al mese oltre a sconti e promozioni su grandi marchi come Amazon.it, Everli, YOOX e altri.

Anche i clienti mobile di Vodafone hanno accesso alla fibra ottica a un prezzo più vantaggioso. Internet Unlimited al costo di 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem con supporto al Wi-Fi e con servizio Wi-Fi garantito.

