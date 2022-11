Bollette luce e gas e aumenti di Novembre 2022: come difendersi con le tariffe del mese

Le tariffe Dual Fuel del Mercato Libero sono un alleato del risparmio in questa stagione di rincari generalizzati in bolletta. Ecco una fotografia delle soluzioni luce + gas con lo stesso fornitore attivabili a novembre 2022 .

Nonostante i prezzi all’ingrosso di energia elettrica e gas siano in calo, le bollette continuano a drenare risorse importanti dai bilanci delle famiglie italiane. E l’inverno alle porte, con la sua attesa spinta alla domanda di metano, rischia di chiudere il sipario sul 2022 con nuovi rialzi.

In questo buio scenario economico, le famiglie cercano soluzioni concrete per abbattere le spese in bolletta. Una di queste è l’attivazione di una tariffa Dual Fuel: essa assicura la fornitura di elettricità e gas dallo stesso gestore. Si tratta di una scelta conveniente per i clienti domestici perché i fornitori tendono a promuovere sconti speciali e benefit extra a quanti vogliano imboccare questa strada.

Il comparatore di SOStariffe.it aiuta i titolari di utenze domestiche a confrontare le offerte luce e gas del Mercato Libero attivabili in modalità Dual Fuel a novembre 2022 e a scegliere quella più vantaggiosa per il proprio portafogli, ma anche quella più in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Le offerte luce e gas per difendersi dagli aumenti a Novembre 2022

NOME DEL FORNITORE NOME DELL’OFFERTA PREZZO LUCE E GAS COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia e Gas alla Fonte 0,2225 €/kWh

0,8760 €/Smc 278,50 euro 2 Edison Energia World Luce e Gas Plus 0,2115 €/kWh

0,8260 €/Smc 279,73 euro 3 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas 0,2115 €/kWh

0,8260 €/Smc 295,30 euro

Di seguito accendiamo i riflettori sulle tre offerte Dual Fuel che il comparatore di SOStariffe.it ha incoronato “campionesse” del risparmio a novembre 2022. Si tratta delle tre soluzioni più vantaggiose per il profilo di consumo di una famiglia che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

I prezzi di luce e gas citati in tabella si riferiscono all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e a quello PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il metano relativi al mese di ottobre 2022 (gli ultimi a disposizione), eventualmente maggiorati di un contributo al consumo previsto dal fornitore.

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi, nata da una startup del gruppo Tremagi nell’aprile 2015, propone un’offerta luce e gas a prezzo variabile: essa garantisce l’accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima a cui va aggiunto un piccolo contributo al consumo.

Ecco una sintesi della promozione:

tariffa indicizzata in base al PUN + contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh (per l’energia elettrica) e in base al PSV + contributo al consumo di 0,050 €/Smc (per il gas);

in base al PUN + contributo al consumo pari a (per l’energia elettrica) e in base al PSV + contributo al consumo di (per il gas); contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: 60 euro per la fornitura luce e 67 per quella del gas;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta destinato ai nuovi clienti (previo inserimento del codice SOSW22 in fase di attivazione);

di 30 euro in bolletta destinato ai nuovi clienti (previo inserimento del codice SOSW22 in fase di attivazione); 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: gadget per la casa, elettronica e illuminazione a Led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: gadget per la casa, elettronica e illuminazione a Led; sistema di fatturazione che prevede una “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La spesa stimata complessiva (luce+gas) per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione è pari a 278,50 euro al mese. Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli:

World Luce e Gas Plus di Edison Energia

Edison Energia, uno dei principali fornitori di elettricità e metano in Italia, permette ai suoi clienti di accedere al prezzo all’ingrosso dei beni energetici senza alcun costo extra.

Di seguito una panoramica della soluzione firmata Edison:

prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e in base al PSV per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN per la luce e in base al PSV per il gas ; contributo fisso mensile scontato del 50%: 10 euro al mese (anziché 20), per un totale di 120 euro all’anno a fornitura;

(anziché 20), per un totale di 120 euro all’anno a fornitura; opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

accesso gratuito al servizi0 EDISONRisolve che assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche;

che assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; un anno di abbonamento ad Amazon Prime gratis per ogni contratto attivato;

gratis per ogni contratto attivato; energia green inclusa.

Una panoramica dell’offerta luce e metano di Edison (che avrebbe un costo mensile di 279,73 euro al mese per la “famiglia tipo”) è disponibile al link di seguito:

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Anche Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, propone un’offerta che assicura vantaggi extra a quanti attivino sia la fornitura di luce sia quella di gas, come lo sconto di 100 euro in bolletta previo inserimento del codice amico “SEQUOIA” in fase di attivazione del contratto Dual Fuel. Il bonus sarà rateizzato in bolletta nell’arco di 12 mensilità.

Ecco una fotografia completa della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (agganciato all’indice PUN) senza costi extra per il primo anno; dal secondo anno è introdotto un contributo al consumo di 0,034 €/kWh ;

(agganciato all’indice PUN) per il primo anno; dal secondo anno è introdotto un contributo al consumo di ; prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) + un contributo al consumo di 0,250 €/Smc per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,261 €/Smc ;

(agganciato all’indice PSV) + un contributo al consumo di per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a ; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 91 euro (a fornitura) per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 91 euro (a fornitura) per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; possibilità di ottenere ulteriori sconti (fino a 3mila euro in bolletta) portando amici e conoscenti in Sorgenia.

La spesa stimata di luce e gas per la “famiglia tipo” è pari a 295,30 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

