Scopri le migliori offerte mobile a meno di 10 euro potete avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità. In alcuni casi l' attivazione è gratis . Di seguito tutti i dettagli su caratteristiche e costi

Nelle ultime settimana sono diversi gli operatori di telefonia mobile ad aver rinnovato il proprio listino di proposte e ci sono alcune occasioni davvero troppo interessanti da lasciarsi scappare. Con meno di 10 euro al mese si possono avere anche minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile a meno di 10 euro dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avere le informazioni che vi servono per selezionare la proposta più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla in pochi passi online.

Offerte mobile a meno di 10 euro al mese: le migliori di ottobre 2025

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile

4,95 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione per il 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis EVO 100 di CoopVoce 5,50 €/mese per sempre

Attivazione inclusa minuti illimitati e 10200 SMS + 100 GB in 4G fino a 150 Mbps 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis ho. 5,95 di ho. Mobile

5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Spusu 150 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G + 300 GB di riserva Fastweb Mobile Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G con offerta fibra Start di Vodafone 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps TIM Power Special 5G 9,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power TOP 250 Plus di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G

Attivando una delle migliori offerte mobile a meno di 10 euro potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocià e in molti casi il contributo per l’attivazione è gratis.

Se dovete cambiare operatore potete mantenere il numero di telefono con richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi le offerte mobile a meno di 10 euro più interessanti sul comparatore di SOStariffe.it:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima Mobile

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis.

Per aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download potete attivare l’apposita opzione al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

Attiva Super Mobile Smart »

CoopVoce EVO 100

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue

fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue per i primi 30 giorni è possibile utilizzare tutti i Giga in roaming, poi 12 GB al mese

L’offerta di CoopVoce costa 5,50 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è incluso e comprende SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. L’operatore vi permette poi di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, entro il 22/10/25.

Attiva EVO 100 di CoopVoce »

I nuovi clienti di CoopVoce o ha attivato una SIM/eSIM da almeno 6 mesi possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi nella propria offerta per il roaming in Ue per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese si hanno a disposizione 12 GB per navigare in roaming in Ue. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa in automatico tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa si convertono in ricariche telefoniche.

5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese per sempre acquistandola entro il 30/10/25. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. L’operatore poi permette di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Questa offerta è disponibile solo con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Very 5G 5,99 »

Per aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload e in 4G fino a 300 Mbps in download potete attivare l’opzione Very Full Speed al costo di 99 cent al mese ma con il primo mese è gratis. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni al costo di 99 cent al mese, invece di 1,99 euro al mese, ma con primo mese gratis solo entro il 3/12/25.

ho. 5,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La promozione è disponibile solo online, salvo proroghe, entro il 3/11/25.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete acquistare un’eSIM al costo di 1,99 euro anche online.

Attiva ho. 5,95 »

Per aumentare la velocità in 5G fino a 2,5 Gbps in download e 200 Mbps in upload potete attivare l’opzione ho. Il Turbo al costo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offeta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online.

I Giga di riserva non hanno scadenza e sono utilizzabili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dal piano.

Scopri le offerte di Spusu »

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM/eSIM e spedizione sono gratis. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Abbinando al piano mobile un’offerta di rete fissa avete Giga illimitati in 5G e uno sconto sulla fibra per attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e Internet Box NeXXt One con Wi‑Fi 6 a partire da 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

L’offerta di Vodafone costa 9,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM/eSIM e spedizione sono gratis. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Attiva Vodafone Mobile Start »

I clienti di Vodafone per il mobile possono attivare un’offerta fibra al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH, chiamate illimitate e anche un modem con tecnologia Wi-Fi 7. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Con l’opzione Infinito Insieme avrete inclusi anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

TIM Power Special 5G

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload e accesso prioritario

fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload e accesso prioritario 11 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che acquistano online l’offerta di TIM, che poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Altrimenti potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

Questa offerta è disponibile solo con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Confronta le offerte TIM »

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della della connessione di casa). TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 25/10/25.

TOP 250 Plus di Iliad

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G in oltre 7.000 Comuni

in oltre 7.000 Comuni 25 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete acquistare anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 15:00 del 13/11/25.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

