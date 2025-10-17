DAZN Full a meno di 20 euro al mese con la promo flash di ottobre 2025

DAZN
di Davide Raia

Il ritorno in campo della Serie A è l'occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento a DAZN. Solo per pochi giorni, infatti, è possibile attivare una promozione esclusiva che permette di ridurre il costo dell'abbonamento a meno di 20 euro al mese, scegliendo il piano Full senza vincoli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all'offerta.

In 30 sec.
DAZN Full è in offerta:
  • tutta la Serie A e molto altro a meno di 20 euro al mese
  • la promo è valida solo per utenti selezionati e solo fino al 20 ottobre
  • in alternativa c'è TIMVISION con DAZN e Prime che costa 24,99 euro al mese per 8 mesi
Con DAZN Full è possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti di DAZN. Questo piano, quindi, permette di seguire tutte le partite della Serie A e della Serie B oltre a tutti gli altri eventi trasmessi quotidianamente dalla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

Fino al prossimo 20 ottobre è possibile attivare DAZN Full con un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi, scegliendo la versione Mensile con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso (quindi senza vincolo annuale). Il prezzo di listino di questo piano è di 44,90 euro al mese. Il risparmio è di 25 euro a rinnovo.

L’offerta non è per tutti ma solo per utenti selezionati. In linea di massima, è attivabile da chi ha un account DAZN ma non ha un abbonamento attivo. Per verificare la disponibilità della promo e attivarla subito basta premere sul box qui di sotto, accedere al sito di DAZN ed effettuare il login con il proprio account. Un pop-up subito dopo il login vi confermerà la disponibilità della promo.

Accedi qui all’offerta DAZN »

Qui di seguito andremo ad analizzare tutti i dettagli relativi alla promo DAZN Full a meno di 20 euro al mese. Per chi non può attivare l’offerta, invece, consigliamo di leggere il paragrafo successivo in cui viene descritta la promo alternativa più conveniente rappresentata dall’offerta TIMVISION con DAZN Full e Amazon Prime che ora costa 24,99 euro al mese.

Come funziona l’offerta flash per DAZN Full

LA PROMO IN BREVE
1. DAZN Full è scontato a 19,99 euro al mese per 12 mesi (senza vincoli di permanenza)
2. L’offerta è disponibile solo per utenti selezionati
3. Il termine ultimo per l’attivazione è il 20 ottobre

La nuova promozione è valida, come detto, fino al prossimo 20 ottobre ed è disponibile solo per utenti selezionati. Il piano DAZN Full permette l’accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma, con possibilità di seguire tutte le partite di Serie A e di Serie B e tutti gli altri eventi trasmessi dalla piattaforma.

Grazie all’offerta in corso, il prezzo si riduce a 19,99 euro al mese anziché 44,90 euro al mese, con un risparmio di 25 euro per ogni rinnovo (il primo mese si paga subito). È possibile interrompere il rinnovo automatico senza penali ma con un preavviso di 30 giorni.

Con il piano DAZN Full, l’accesso alla piattaforma può avvenire anche da due dispositivi differenti ma solo se si utilizza la stessa connessione a Internet. Per un abbonamento che prevede la doppia utenza bisogna puntare sulla versione Family.

Come sottolineato in precedenza, lo sconto garantito sul piano Full, per il momento, non è valido per tutti ma solo per utenti selezionati. DAZN potrebbe contattare tali utenti tramite e-mail ma è possibile verificare la disponibilità della promo in modo molto semplice.

Ecco la procedura da seguire:

  • per prima cosa bisogna premere sul link qui di sotto
  • poi è necessario andare su Accedi e inserire i dati per il login con il proprio account (è necessario avere già un account DAZN per poter accedere alla promo)
  • un pop-up dovrebbe verificare la disponibilità della promo, in caso contrario è possibile entrare nella sezione del proprio account e avviare la procedura di attivazione per verificare i prezzi

L’offerta in questione è valida fino al 20 ottobre.

Accedi qui all’offerta DAZN »

L’alternativa più conveniente: TIMVISION con DAZN e Prime

Chi non può attivare questa promo esclusiva su DAZN Full può valutare un’alternativa molto interessante rappresentata dall’offerta combinata TIMVISION con DAZN e Prime che include:

  • accesso a tutti i contenuti TIMVISION, con Eurosport e Discovery+
  • DAZN con piano Full
  • Amazon Prime
  • Infinity+

Questa promozione costa 24,99 euro al mese per 8 mesi, poi 34,99 euro al mese per i successivi 4 mesi. Si tratta di un’offerta con pagamento mensile ma durata annuale. La promo è disponibile di seguito:

Attiva qui TIMVISION con DAZN e Prime »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
