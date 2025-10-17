È tutto pronto per una nuova emissione del BTP Valore . In queste ore, infatti, il Ministero ha comunicato i tassi previsti in attesa del collocamento che partirà lunedì 20 ottobre . Andiamo a fare il punto sul nuovo Titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori.

La prossima settimana è programmata una nuova emissione del BTP Valore, con un collocamento previsto da lunedì 20 ottobre 2025 al successivo venerdì 24 ottobre, fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Nella giornata di oggi, il MEF ha pubblicato i tassi del nuovo Titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori.

Si tratta di un prodotto di risparmio molto interessante e in grado di offrire un buon rendimento, soprattutto per chi è alla ricerca di una soluzione nel lungo periodo. Il nuovo BTP Valore, infatti, ha una durata di 7 anni con un meccanismo “step-up” (3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%.

In alternativa al BTP Valore, soprattutto per chi è alla ricerca di una soluzione in grado di offrire un rendimento elevato in un breve e medio periodo, c’è il Conto Deposito che, in questo momento, può garantire interessi fino al 3,5% (con un deposito di 36 mesi).

BTP Valore: i tassi garantiti con l’emissione di ottobre 2025

Il nuovo BTP Valore prevede un meccanismo “step-up” con tassi crescenti nel corso del tempo, per una durata di 7 anni. C’è anche un premio finale extra dello 0,8%. Per i risparmiatori sono previsti anche altri vantaggi come le cedole trimestrali e la tassazione agevolata al 12,5% (anche sul premio finale).

La nuova emissione programmata per il 20-24 ottobre prevede i seguenti tassi cedolari minimi:

2,60% per il 1°, 2° e 3° anno

per il 3,10% per il 4° e 5° anno

per il 4,00% per il 6° e 7° anno

La crescita del rendimento al terzo step è consistente e rappresenta un vantaggio notevole per i risparmiatori che sono alla ricerca di una soluzione di risparmio nel lungo periodo.

Come sottoscrivere il BTP Valore

Il nuovo BPT Valore è riservato ai piccoli risparmiatori che hanno la possibilità di sottoscrivere il nuovo Titolo di Stato in banca o presso gli uffici postali, presso i quali si detiene un conto deposito titoli. In alternativa, è possibile completare la sottoscrizione anche direttamente online attraverso il proprio home-banking, se abilitato alla funzione di trading online. L’acquisto è alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. Il taglio minimo acquistabile è pari a 1.000 euro.

Conto Deposito: una valida alternativa al BTP Valore

Oltre al BTP Valore, soprattutto per chi cerca un guadagno maggiore nel breve e medio periodo, c’è il Conto Deposito. Considerando le opzioni più vantaggiose disponibili su SOStariffe.it, con un Conto Deposito è possibile accedere ai seguenti rendimenti:

deposito di 6 mesi: interessi pari a 3% (non vincolato)

interessi pari a (non vincolato) deposito di 12 mesi : interessi pari a 3% (svincolabile) oppure 2 ,8% (vincolato con imposta di bollo a carico della banca)

: interessi pari a (svincolabile) oppure 2 (vincolato con imposta di bollo a carico della banca) deposito di 24 mesi : interessi pari a 3,25% (vincolato) oppure 3% (svincolabile)

: interessi pari a (vincolato) oppure (svincolabile) deposito di 36 mesi : interessi pari a 3,5% (svincolabile)

: interessi pari a (svincolabile) deposito di 60 mesi: interessi pari a 3% (svincolabile oppure vincolato ma con imposta di bollo a carico della banca)

Il rendimento indicato si riferisce al tasso annuo lordo (è prevista una tassazione al 26%) mentre l’imposta di bollo è pari allo 0,2% dell’importo depositato.

