BTP Valore di ottobre 2025, ufficiali i tassi: rendimento a confronto con il Conto Deposito

Conti deposito
di Davide Raia

È tutto pronto per una nuova emissione del BTP Valore. In queste ore, infatti, il Ministero ha comunicato i tassi previsti in attesa del collocamento che partirà lunedì 20 ottobre. Andiamo a fare il punto sul nuovo Titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori.

In 30 sec.
Nuovo BTP Valore:
  • il collocamento è previsto per il 20-24 ottobre 2025
  • il rendimento è crescente e, per il 6° e 7° anno, si arriverà al 4%
  • le cedole sono trimestrali
BTP Valore di ottobre 2025, ufficiali i tassi: rendimento a confronto con il Conto Deposito

La prossima settimana è programmata una nuova emissione del BTP Valore, con un collocamento previsto da lunedì 20 ottobre 2025 al successivo venerdì 24 ottobre, fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Nella giornata di oggi, il MEF ha pubblicato i tassi del nuovo Titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori.

Si tratta di un prodotto di risparmio molto interessante e in grado di offrire un buon rendimento, soprattutto per chi è alla ricerca di una soluzione nel lungo periodo. Il nuovo BTP Valore, infatti, ha una durata di 7 anni con un meccanismo “step-up (3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%.

In alternativa al BTP Valore, soprattutto per chi è alla ricerca di una soluzione in grado di offrire un rendimento elevato in un breve e medio periodo, c’è il Conto Deposito che, in questo momento, può garantire interessi fino al 3,5% (con un deposito di 36 mesi).

Per scoprire le migliori opzioni disponibili in questo momento è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it che racchiude le proposte delle banche partner. Basta selezionare l’importo da depositare e la durata desiderata per verificare le opportunità di guadagno.

Scopri qui le offerte per un Conto Deposito »

BTP Valore: i tassi garantiti con l’emissione di ottobre 2025

3 COSE DA SAPERE SUL NUOVO BTP VALORE
Il collocamento è previsto per il 20-24 ottobre 2025
Il tasso cresce nel tempo, arrivando fino al 4% per il 6° e 7° anno
Le cedole sono trimestrali

Il nuovo BTP Valore prevede un meccanismo “step-up” con tassi crescenti nel corso del tempo, per una durata di 7 anni. C’è anche un premio finale extra dello 0,8%. Per i risparmiatori sono previsti anche altri vantaggi come le cedole trimestrali e la tassazione agevolata al 12,5% (anche sul premio finale).

La nuova emissione programmata per il 20-24 ottobre prevede i seguenti tassi cedolari minimi:

  • 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno
  • 3,10% per il 4° e 5° anno
  • 4,00% per il 6° e 7° anno

La crescita del rendimento al terzo step è consistente e rappresenta un vantaggio notevole per i risparmiatori che sono alla ricerca di una soluzione di risparmio nel lungo periodo.

Come sottoscrivere il BTP Valore

Il nuovo BPT Valore è riservato ai piccoli risparmiatori che hanno la possibilità di sottoscrivere il nuovo Titolo di Stato in banca o presso gli uffici postali, presso i quali si detiene un conto deposito titoli. In alternativa, è possibile completare la sottoscrizione anche direttamente online attraverso il proprio home-banking, se abilitato alla funzione di trading online. L’acquisto è alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. Il taglio minimo acquistabile è pari a 1.000 euro.

Conto Deposito: una valida alternativa al BTP Valore

Oltre al BTP Valore, soprattutto per chi cerca un guadagno maggiore nel breve e medio periodo, c’è il Conto Deposito. Considerando le opzioni più vantaggiose disponibili su SOStariffe.it, con un Conto Deposito è possibile accedere ai seguenti rendimenti:

  • deposito di 6 mesi: interessi pari a 3% (non vincolato)
  • deposito di 12 mesi: interessi pari a 3% (svincolabile) oppure 2,8% (vincolato con imposta di bollo a carico della banca)
  • deposito di 24 mesi: interessi pari a 3,25% (vincolato)  oppure 3% (svincolabile)
  • deposito di 36 mesi: interessi pari a 3,5% (svincolabile)
  • deposito di 60 mesi: interessi pari a 3% (svincolabile oppure vincolato ma con imposta di bollo a carico della banca)

Il rendimento indicato si riferisce al tasso annuo lordo (è prevista una tassazione al 26%) mentre l’imposta di bollo è pari allo 0,2% dell’importo depositato.

Per verificare le migliori opzioni disponibili è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, qui di sotto.

Scopri qui le offerte per un Conto Deposito »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Connettersi con Internet a casa a meno di 20 euro: le offerte di ottobre 2025
Internet Casa
angle-right
BTP Valore di ottobre 2025, ufficiali i tassi: rendimento a confronto con il Conto Deposito
Conti deposito
angle-right
DAZN Full a meno di 20 euro al mese con la promo flash di ottobre 2025
DAZN
angle-right
Offerte mobile a meno di 10 euro al mese di ottobre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Conto Crédit Agricole: canone zero e fino a 600€ da spendere su Amazon in regalo
Conti Correnti
angle-right
Formula 1, GP USA: orario e come vedere la gara in TV e streaming
NOW TV
angle-right
Disney Plus costa di più? Con TIMVISION bastano appena 3 euro al mese
Tim
angle-right
I 3 conti correnti business per Partita IVA di ottobre 2025
Conti Correnti
angle-right
Passa a Iliad con le offerte TOP: ecco le promo limited edition di ottobre 2025
Iliad
angle-right
Dismessa l'app di Postepay: cosa cambia per i clienti Poste
Postepay
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Bonus affitto 2025: guida a funzionamento, requisiti, domanda
di Alessandro Voci
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a ottobre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di ottobre 2025
di Davide Raia
angle-right
Conto corrente con carta di credito gratuita: le offerte di ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.