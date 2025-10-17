- il collocamento è previsto per il 20-24 ottobre 2025
- il rendimento è crescente e, per il 6° e 7° anno, si arriverà al 4%
- le cedole sono trimestrali
È tutto pronto per una nuova emissione del BTP Valore. In queste ore, infatti, il Ministero ha comunicato i tassi previsti in attesa del collocamento che partirà lunedì 20 ottobre. Andiamo a fare il punto sul nuovo Titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori.
La prossima settimana è programmata una nuova emissione del BTP Valore, con un collocamento previsto da lunedì 20 ottobre 2025 al successivo venerdì 24 ottobre, fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Nella giornata di oggi, il MEF ha pubblicato i tassi del nuovo Titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori.
Si tratta di un prodotto di risparmio molto interessante e in grado di offrire un buon rendimento, soprattutto per chi è alla ricerca di una soluzione nel lungo periodo. Il nuovo BTP Valore, infatti, ha una durata di 7 anni con un meccanismo “step-up” (3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%.
In alternativa al BTP Valore, soprattutto per chi è alla ricerca di una soluzione in grado di offrire un rendimento elevato in un breve e medio periodo, c’è il Conto Deposito che, in questo momento, può garantire interessi fino al 3,5% (con un deposito di 36 mesi).
Per scoprire le migliori opzioni disponibili in questo momento è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it che racchiude le proposte delle banche partner. Basta selezionare l’importo da depositare e la durata desiderata per verificare le opportunità di guadagno.
Scopri qui le offerte per un Conto Deposito »
|3 COSE DA SAPERE SUL NUOVO BTP VALORE
|Il collocamento è previsto per il 20-24 ottobre 2025
|Il tasso cresce nel tempo, arrivando fino al 4% per il 6° e 7° anno
|Le cedole sono trimestrali
Il nuovo BTP Valore prevede un meccanismo “step-up” con tassi crescenti nel corso del tempo, per una durata di 7 anni. C’è anche un premio finale extra dello 0,8%. Per i risparmiatori sono previsti anche altri vantaggi come le cedole trimestrali e la tassazione agevolata al 12,5% (anche sul premio finale).
La nuova emissione programmata per il 20-24 ottobre prevede i seguenti tassi cedolari minimi:
La crescita del rendimento al terzo step è consistente e rappresenta un vantaggio notevole per i risparmiatori che sono alla ricerca di una soluzione di risparmio nel lungo periodo.
Il nuovo BPT Valore è riservato ai piccoli risparmiatori che hanno la possibilità di sottoscrivere il nuovo Titolo di Stato in banca o presso gli uffici postali, presso i quali si detiene un conto deposito titoli. In alternativa, è possibile completare la sottoscrizione anche direttamente online attraverso il proprio home-banking, se abilitato alla funzione di trading online. L’acquisto è alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. Il taglio minimo acquistabile è pari a 1.000 euro.
Oltre al BTP Valore, soprattutto per chi cerca un guadagno maggiore nel breve e medio periodo, c’è il Conto Deposito. Considerando le opzioni più vantaggiose disponibili su SOStariffe.it, con un Conto Deposito è possibile accedere ai seguenti rendimenti:
Il rendimento indicato si riferisce al tasso annuo lordo (è prevista una tassazione al 26%) mentre l’imposta di bollo è pari allo 0,2% dell’importo depositato.
Per verificare le migliori opzioni disponibili è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, qui di sotto.
Scopri qui le offerte per un Conto Deposito »