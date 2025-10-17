Nel tempo il costo medio per la linea fissa è andato fortunatamente in calando. Oggi infatti si possono trovare anche offerte per Internet a casa a meno di 20 euro al mese. In alternativa ci sono comunque soluzioni altrettanto convenienti e promozioni per spendere il meno possibile per navigare su Internet tra le mura domestiche.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte per la rete fissa al prezzo più basso dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione migliore per le vostre esigenze di connettività.

Internet casa a meno di 20 euro: le offerte di ottobre 2025

Super Casa Smart di Optima Dettagli Costi 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € Servizi inclusi navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con sconto di benvenuto di 40 € in bolletta per i primi 6 mesi Chi può attivarla? in convergenza con un’offerta Luce e/o Gas

Attualmente sul mercato è disponibile solo una offerta per Internet casa a meno di 20 euro ed è quella proposta da Optima. Con Super Casa Smart al costo di 19,90 euro al mese per un anno, invece di 29,90 euro al mese, avete inclusi:

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

A partire dal secondo anno l’offerta fibra si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum.

Super Casa Smart, però, è riservata a chi attiva la rete fissa contestualmente a una fornitura Luce e/o Gas con Optima. Avete comunque incluso anche uno sconto di benvenuto di 42 euro in bolletta nei primi 6 mesi.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Optima vi permette di abbinare alla fibra anche servizi come:

teleconsulto medico a 1,99 euro al mese

assistenza h24 a 6,99 euro al mese

consulenza legale a 4,99 euro al mese

Offerte fibra al prezzo più basso di ottobre 2025

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Sky WiFi 20,90 €/mese per 18 mesi abbinata a un’offerta TV

abbinata a un’offerta TV Attivazione gratis per la fibra

per la fibra Attivazione a 19 per l’offerta TV navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra HD a 15 €/mese per 18 mesi Super Fibra di WindTre

22,99 €/mese per i già clienti mobile navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime Fastweb Casa Start 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 9,95 €/mese navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione Casa Start di Vodafone 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato TIM WiFi Casa 24,90 €/mese per 20 mesi , poi 29,90 €/mese

, poi 29,90 €/mese 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione a 39,90 € navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

bonus di 100 € (5 €/mese per 20 mesi) entro il 30/10/25

Spendendo comunque poco più di 20 euro al mese si possono comunque trovare offerte fibra interessanti con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità e servizi molto richiesti come le chiamate illimitate o sconti per i clienti convergenti (fisso più mobile). In molti casi, poi, l’attivazione è gratis. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte per la linea fissa più convenienti attivabili dal comparatore di SOStariffe.it.

Sky WiFi costa 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla linea fissa il pacchetto Sky TV + Sky Sport + Sky ULtra HD dal costo di 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese, con vincolo di permanenza di 18 mesi. In questo caso il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per l’offerta TV è scontato a 19 euro, invece di 99 euro. Avete inclusi:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

Il prezzo per l’offerta convergente fibra più TV è quindi di 35,90 euro al mese per 18 mesi.

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, invece, potete attivare Super Fibra di WindTre al costo di 22,99 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese, se siete già clienti mobile dell’operatore. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online. Avete inclusi:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Anche Fastweb Casa Start costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, abbinando alla rete fissa una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone e 32 GB per navigare in roaming in Ue a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente di Fastweb Casa diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Sono inclusi:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema ed esperienze da vivere al costo di 3 euro al mese

con e tutti i vantaggi di per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema ed esperienze da vivere al costo di Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone vi propone invece Casa Start al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, alle seguenti condizioni:

Già clienti mobile . Con l’opzione Infinito Insieme senza costi aggiuntivi avete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM

. Con l’opzione Infinito Insieme senza costi aggiuntivi avete anche Abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G e 200 SMS a 9,95 euro al mese . Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM

e 200 SMS a . Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di più una tantum per la SIM/eSIM I già clienti mobile che attivano l’offerta con Telepass per avere inclusi anche 2 mesi di canone per la fibra in regalo, 3 mesi di abbonamento a Telepass Sempre e 6 mesi di Assistenza stradale europea oltre a fino a 100 euro di cashback sul pedaggio in Italia

Vodafone Casa Start include:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con WiFi ottimizzato

Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

TIM WiFi Casa per i nuovi clienti che l’acquistano online entro il 30/10/25, salvo proroghe, costa 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, grazie alla Promo Web. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro. Sono inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (5 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone mensile)

bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) entro il 30/10/25

TIM vi regala anche un anno gratis di Perplexity Pro, senza rinnovo automatico, che vi permette di risparmiare 229 euro per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

TIM WiFi Casa costa 24,90 euro al mese ma senza vincoli di tempo anche per i già clienti mobile di TIM o per chi attiva contestualmente alla rete fissa un piano mobile con inclusi minuti illimitati e 100 SMS più 20 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e accesso prioritario alla rete, di cui 11 GB utilizzabili in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il costo totale per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile è quindi di 34,89 euro al mese.

Attivando TIM Unica Power avrete anche Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare dell’offerta fibra) per navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 27/9/25.

