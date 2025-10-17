- Super Smart Casa di Optima include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH a 19,90 €/mese per un anno
- Dal secondo anno il prezzo scende a 9,90 €/mese
Oggi potete navigare su Internet a casa a meno di 20 euro al mese e alla massima velocità sulla rete in fibra ottica. Scopri tutte le offerte più economica per la connessione domestica
Nel tempo il costo medio per la linea fissa è andato fortunatamente in calando. Oggi infatti si possono trovare anche offerte per Internet a casa a meno di 20 euro al mese. In alternativa ci sono comunque soluzioni altrettanto convenienti e promozioni per spendere il meno possibile per navigare su Internet tra le mura domestiche.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte per la rete fissa al prezzo più basso dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione migliore per le vostre esigenze di connettività.
|Super Casa Smart di Optima
|Dettagli
|Costi
|
|Servizi inclusi
|
|Chi può attivarla?
|
Attualmente sul mercato è disponibile solo una offerta per Internet casa a meno di 20 euro ed è quella proposta da Optima. Con Super Casa Smart al costo di 19,90 euro al mese per un anno, invece di 29,90 euro al mese, avete inclusi:
A partire dal secondo anno l’offerta fibra si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum.
Super Casa Smart, però, è riservata a chi attiva la rete fissa contestualmente a una fornitura Luce e/o Gas con Optima. Avete comunque incluso anche uno sconto di benvenuto di 42 euro in bolletta nei primi 6 mesi.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
Optima vi permette di abbinare alla fibra anche servizi come:
|Offerte fibra convenienti
|Costi
|Servizi inclusi
|Sky WiFi
|
|
|
Super Fibra di WindTre
|
|
|Fastweb Casa Start
|
|
|Casa Start di Vodafone
|
|
|TIM WiFi Casa
|
|
Spendendo comunque poco più di 20 euro al mese si possono comunque trovare offerte fibra interessanti con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità e servizi molto richiesti come le chiamate illimitate o sconti per i clienti convergenti (fisso più mobile). In molti casi, poi, l’attivazione è gratis. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte per la linea fissa più convenienti attivabili dal comparatore di SOStariffe.it.
Sky WiFi costa 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla linea fissa il pacchetto Sky TV + Sky Sport + Sky ULtra HD dal costo di 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese, con vincolo di permanenza di 18 mesi. In questo caso il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per l’offerta TV è scontato a 19 euro, invece di 99 euro. Avete inclusi:
Il prezzo per l’offerta convergente fibra più TV è quindi di 35,90 euro al mese per 18 mesi.
Attiva Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport»
Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, invece, potete attivare Super Fibra di WindTre al costo di 22,99 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese, se siete già clienti mobile dell’operatore. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online. Avete inclusi:
Attiva Super Fibra di WindTre »
Anche Fastweb Casa Start costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, abbinando alla rete fissa una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone e 32 GB per navigare in roaming in Ue a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente di Fastweb Casa diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Sono inclusi:
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
All’offerta fibra potete anche aggiungere:
Vodafone vi propone invece Casa Start al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, alle seguenti condizioni:
Vodafone Casa Start include:
Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.
Attiva Casa Start per clienti mobile »
TIM WiFi Casa per i nuovi clienti che l’acquistano online entro il 30/10/25, salvo proroghe, costa 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, grazie alla Promo Web. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro. Sono inclusi:
TIM vi regala anche un anno gratis di Perplexity Pro, senza rinnovo automatico, che vi permette di risparmiare 229 euro per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
TIM WiFi Casa costa 24,90 euro al mese ma senza vincoli di tempo anche per i già clienti mobile di TIM o per chi attiva contestualmente alla rete fissa un piano mobile con inclusi minuti illimitati e 100 SMS più 20 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e accesso prioritario alla rete, di cui 11 GB utilizzabili in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il costo totale per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile è quindi di 34,89 euro al mese.
Attivando TIM Unica Power avrete anche Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare dell’offerta fibra) per navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 27/9/25.