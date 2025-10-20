- La più economica è Spusu 1 con 100 minuti, 1 GB + e 2 GB di riserva a 3,98 €/mese per sempre
- L'offerta 5G al prezzo più basso è Very Flash Weekend con minuti illimitati e 150 GB in 5G a 4,99 €/mese e un mese in omaggio
Attivando una delle offerte mobile 5 euro potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB anche in 5G e spesso l'attivazione è gratis. Scopri le migliori tra cui scegliere a ottobre
Volete spendere il meno possibile per la vostra promozione di telefonia mobile? Con meno di 5 euro al mese è possibile attivare un piano con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB per navigare anche in 5G con attivazione gratis. Nella maggior parte dei casi la velocità della connessione è limitata ma è possibile aumentarla aggiungendo meno del costo di un caffè al mese.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte mobile 5 euro dei principali operatori e selezionare la soluzione che meglio si adatta alla vostre esigenze ed abitudini di consumo. Trovata la promozione perfetta per voi dopo aver cliccato sul tasto di seguito potrete poi attivarla comodamente online.
Chi vuole attivare una delle offerte mobile 5 euro arrivando da un altro operatore può mantenere il proprio numero di telefono facendo richiesto al nuovo gestore di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Di seguito avete una panoramica dettagliata delle migliori offerte con un canone mensile inferiore ai 5 euro disponibili sul comparatore di SOStariffe.it.
L’offerta di Spusu costa 3,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dall’offerta.
L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione, che comprende anche SIM e spedizione, è di 10 euro. Altrimenti potete ritirare la SIM personalmente presso uno dei 900 punti vendita di Coop oppure richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.
I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare fin da subito tutti i Giga inclusi nell’offerta per navigare in roaming in Ue durante i primi 30 giorni di permanenza all’estero. Dopo un mese si hanno a disposizione 8 GB. Superata questa soglia è possibile continuare a navigare in Europa a 16 cent/MB fino al successivo rinnovo del piano.
Il servizio Autoricarica con la spesa converte in automatico tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa al supermercato in ricariche telefoniche.
L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis.
Attivando l’opzione 5G potete aumentare la velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.
L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Anche in questo caso si può cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM online senza costi aggiuntivi.
L’offerta di Very Mobile costa 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare lo SPID. L’offerta è disponibile fino al 20/10/25.
L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.
Già in fase di acquisto online potete aggiungere l’opzione Very Full Speed 5G per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download con una copertura superiore al 97% del territorio italiano o in assenza di copertura in 4G fino a 300 Mbps in download. Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 99 cent al mese. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come Giga aggiuntivi, sconti e promozioni. Questa opzione acquistandola entro il 3/12/25 costa 99 cent al mese, invece di 1,99 euro al mese, ma con primo mese gratis.
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro più 1 cent per una prima ricarica mentre SIM e attivazione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.
L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.
Attivando l’opzione 5G potete navigare fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload in tutte le principali città italiane al costo di 99 cent al mese. Le prestazioni offerte sono le stesse previste dalle promozioni “base” di TIM con incluso il 5G.
Spendendo poco più di 5 euro al mese potete invece scegliere tra offerte 5G altrettanto interessanti come:
L’offerta di CoopVoce costa 5,50 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è incluso e comprende SIM e spedizione. Anche in questo caso si può richiedere un’eSIM online senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, entro il 22/10/25.
L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 3/11/25.
Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’offerta oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.
Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica. SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.
Acquistando l’opzione ho. Il Turbo potrete navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane e in 4G fino a 300 Mbps in upload al costo aggiuntivo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è già inclusa insieme a vantaggi come sconti e promozioni in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese.
L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre acquistandola, salvo proroghe, entro il 30/10/25. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. Anche in questo caso si può richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID.
L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.
Potete aggiungere Very Full Speed 5G o Very Plus per aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download.
L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione.
L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.