Attivando una delle offerte mobile 5 euro potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB anche in 5G e spesso l' attivazione è gratis . Scopri le migliori tra cui scegliere a ottobre

Volete spendere il meno possibile per la vostra promozione di telefonia mobile? Con meno di 5 euro al mese è possibile attivare un piano con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB per navigare anche in 5G con attivazione gratis. Nella maggior parte dei casi la velocità della connessione è limitata ma è possibile aumentarla aggiungendo meno del costo di un caffè al mese.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte mobile 5 euro dei principali operatori e selezionare la soluzione che meglio si adatta alla vostre esigenze ed abitudini di consumo. Trovata la promozione perfetta per voi dopo aver cliccato sul tasto di seguito potrete poi attivarla comodamente online.

Offerte mobile 5 euro: le migliori tra cui scegliere a ottobre 2025

Offerte mobile a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte Spusu 1 3,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 2 GB di riserva EVO 10 di CoopVoce 4,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 10 GB in 4G fino a 150 Mbps Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Spusu 10 4,98 €/mese

Attivazione a 9,90 € 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva 4,99 Flash Weekend di Very Mobile 4,99 €/mese e un mese in omaggio

e Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis 4,99 Special 150GB di Kena Mobile

4,99 €/mese

Attivazione 5 € + 1 cent per una ricarica minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 250 Mbps a 99 cent/mese

Chi vuole attivare una delle offerte mobile 5 euro arrivando da un altro operatore può mantenere il proprio numero di telefono facendo richiesto al nuovo gestore di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Di seguito avete una panoramica dettagliata delle migliori offerte con un canone mensile inferiore ai 5 euro disponibili sul comparatore di SOStariffe.it.

Spusu 1

100 minuti e 100 SMS in Italia, Ue e UK

1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre 2 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 1 GB per navigare in roaming in Ue e UK

L’offerta di Spusu costa 3,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dall’offerta.

CoopVoce EVO 10

minuti illimitati e 1000 SMS

10 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue 8 GB per il roaming in Ue entro 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione, che comprende anche SIM e spedizione, è di 10 euro. Altrimenti potete ritirare la SIM personalmente presso uno dei 900 punti vendita di Coop oppure richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare fin da subito tutti i Giga inclusi nell’offerta per navigare in roaming in Ue durante i primi 30 giorni di permanenza all’estero. Dopo un mese si hanno a disposizione 8 GB. Superata questa soglia è possibile continuare a navigare in Europa a 16 cent/MB fino al successivo rinnovo del piano.

Il servizio Autoricarica con la spesa converte in automatico tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa al supermercato in ricariche telefoniche.

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima Mobile

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis.

Attivando l’opzione 5G potete aumentare la velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS in Italia, Ue e Uk

10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre 20 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 6,28 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Anche in questo caso si può cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM online senza costi aggiuntivi.

4,99 Flash Weekend di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 6,3 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare lo SPID. L’offerta è disponibile fino al 20/10/25.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere l’opzione Very Full Speed 5G per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download con una copertura superiore al 97% del territorio italiano o in assenza di copertura in 4G fino a 300 Mbps in download. Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 99 cent al mese. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come Giga aggiuntivi, sconti e promozioni. Questa opzione acquistandola entro il 3/12/25 costa 99 cent al mese, invece di 1,99 euro al mese, ma con primo mese gratis.

4,99 Special 150GB di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di TIM

fino a 60 Mbps sulla rete di TIM 7 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro più 1 cent per una prima ricarica mentre SIM e attivazione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attivando l’opzione 5G potete navigare fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload in tutte le principali città italiane al costo di 99 cent al mese. Le prestazioni offerte sono le stesse previste dalle promozioni “base” di TIM con incluso il 5G.

Altre offerte a basso prezzo ad ottobre 2025

Offerte a meno di 6 €/mese Costi Minuti, SMS e Gigabyte EVO 100 di CoopVoce 5,50 €/mese per sempre

Attivazione gratis minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 4G fino a 150 Mbps ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Very 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese per sempre e un mese in omaggio

e Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis 5,99 Special 2 Mesi Gratis di Kena Mobile primi 2 mesi gratis , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica

Spendendo poco più di 5 euro al mese potete invece scegliere tra offerte 5G altrettanto interessanti come:

CoopVoce EVO 100

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue

fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue per i primi 30 giorni è possibile utilizzare tutti i Giga in roaming, poi 12 GB al mese

L’offerta di CoopVoce costa 5,50 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è incluso e comprende SIM e spedizione. Anche in questo caso si può richiedere un’eSIM online senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, entro il 22/10/25.

ho. 5,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 3/11/25.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’offerta oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica. SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Acquistando l’opzione ho. Il Turbo potrete navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane e in 4G fino a 300 Mbps in upload al costo aggiuntivo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è già inclusa insieme a vantaggi come sconti e promozioni in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese.

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre acquistandola, salvo proroghe, entro il 30/10/25. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. Anche in questo caso si può richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Potete aggiungere Very Full Speed 5G o Very Plus per aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download.

5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 200 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 200 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

