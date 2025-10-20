iPhone nuovo ogni 12 mesi: come funziona il nuovo servizio di TIM

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Ora chi acquista iPhone con TIM ha la possibilità di chiudere in anticipo il finanziamento TIMFin dopo 12 rate restituendo il telefono. A questo punto si può aprire un altro finanziamento per un nuovo iPhone. Scopri come funziona TIM Next Evolution e le migliori offerte per iPhone 17 a rate di TIM

In 30 sec.
TIM Next Evolution, le novità di ottobre 2025
  1. Potete chiudere in anticipo il finanziamento TIMFin dopo 12 rate
  2. Parte del valore del dispositivo verrà utilizzato per coprire le rate residue
  3. Restituendo il telefono potrete accendere un altro finanziamento per un nuovo iPhone
Dalla scorsa settimana è arrivata una interessante novità per chi acquista iPhone con TIM. Il servizio TIM Next Evolution ora prevede una nuova funzione chiamata TIM Next Revolution che permette di sostituire lo smartphone di Apple chiudendo il finanziamento in anticipo dopo 12 rate. Il valore residuo del prodotto viene poi utilizzato per coprire parte dell’importo mancante.

iPhone con TIM: come funziona il nuovo servizio per avere un nuovo modello ogni 12 mesi

TIM Next Evolution Dettagli
Come funziona
  • potete acquistare a iPhone a rate a prezzo scontato restituendo il telefono alla fine del finanziamento TIMFin
Le opzioni a partire dalla 12° rata del finanziamento
  • restituire il telefono coprendo in parte le rate residue con il valore residuo del dispositivo > accedere un altro finanziamento TIMFin per un nuovo iPhone
  • tenere il telefono pagando le rate residue e una maxi rata finale pari al “valore futuro garantito”
  • sostituirlo pagando le rate residue e un addebito di 29,90/19.90 €

Chi acquista iPhone con TIM tramite TIM Next Evolution ottiene uno sconto sulle rate restituendo il telefono alla fine del finanziamento TIMFin. Con questo meccanismo viene quindi applicato una riduzione mensile delle rate pari al “valore futuro garantito”. Ad esempio, per uno smartphone che costa 33 euro al mese per 30 mesi è previsto un valore futuro garantito di 182 euro, pari a uno sconto di 6 euro al mese.

TIM Next Evolution è disponibile per tutta i modelli di iPhone 17 e iPhone Air e per l’intera gamma di iPhone 16, compreso iPhone 16e, oltre che su iPhone 15 da 128 GB e 256 GB. Il servizio è poi disponibile anche per alcuni modelli di iPad e Apple Watch.

Ora chi acquista iPhone con TIM può recarsi in negozio per chiudere in anticipo il finanziamento TIMFin a partire dalla dodicesima rata. Il valore residuo del telefono viene utilizzato per coprire in parte l’importo mancante, ovvero le rate non ancora corrisposte. Fatto questo si può decidere se tenere il telefono pagando una maxi rata finale pari al “valore futuro garantito” o sostituirlo. Nel secondo caso, oltre alla parte restante di debito, è previsto un costo di 29,90 euro o 19,90 euro una tantum.

Se invece scegliere di restituire il telefono, non solo non si dovrano pagare ulteriori costi aggiuntivi ma potete attivare un altro finanziamento per l’acquisto di un nuovo iPhone. Dopo l’acquisto del modello più recente, avrete 15 giorni di tempo prima di prenotare il corriere per la restituzione, in modo da avere il tempo per trasferire i dati sul nuovo telefono.

In caso di restituzione dello smartphone, quest’ultimo dovrà essere idoneo come da condizioni e termini previsti dal regolamento TIM Next Evolution.

Altrimenti potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna dello smartphone, che dovrete poi restituire a TIM senza costi aggiuntivi insieme agli accessori contenuti nella confezione.

iPhone 17 a rate con TIM: le offerte di ottobre 2025

Modelli disponibili Prezzo a rate con TIM Next Evolution Prezzo di listino
iPhone 17
  • a partire da 28 €/mese per 30 rate, invece di 34 €/mese
  • a partire da 979 €
iPhone 17 Pro
  • a partire da 37 €/mese per 30 rate
  • a partire da 1.339
iPhone 17 Pro Max
  • a partire da 41 €/mese per 30 rate
  • a partire da 1489
iPhone Air
  • a partire da 35 €/mese per 30 rate
  • a partire da 1.239

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base

Per acquistare iPhone con TIM con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione fino a 30 mesi si deve essere clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Il pagamento è previsto con addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ma è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi in tutta Italia.

Chi vuole comprare iPhone con TIM deve collegatsi al sito dell’operatore e cliccare poi su Prodotti > Smartphone. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato al modello desiderato, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove scegliere colore, taglio di memoria, modalità di pagamento, durata e del finanziamento e se volete resitituire il telefono alla fine finanziamento e dare in permuta un vecchio dispositivo. Per concludere la transazione dovrete quindi cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Se non siete ancora clienti di TIM, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it per trovare la soluzione più conveniente per acquistare il modello di iPhone che desiderate al prezzo più basso. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avere le informazioni che vi servono per selezionare la promozione più conveniente e poi attivarla comodamente online.

Scegliendo TIM Next Evolution potete ottenere uno sconto sulle rate restituendo il telefono alla fine del finanziamento. A partire dal dodicesimo mese è poi possibile richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento. Dopo aver riconsegnato il dispositivo accedendo un nuovo finanziamento TIMFin per l’acquisto di un nuovo prodotto.

In più con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, etc.) per risparmiare fino a 743 euro.

Con TIM potete acqusitare tutte le varianti del nuovissimo iPhone 17 ai seguenti prezzi:

  • iPhone 17 da 256 GB a 28 euro al mese per 30 rate
  • iPhone 17 da 512 GB a 35 euro al mese per 30 rate
  • iPhone 17 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate
  • iPhone 17 Pro da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate
  • iPhone 17 Pro da 1 TB a 52 euro al mese per 30 rate
  • iPhone 17 Pro Max da 256 GB a 41 euro al mese per 30 rate
  • iPhone 17 Pro Max da 512 GB a 48 euro al mese per 30 rate
  • iPhone 17 Pro Max da 1 TB a 56 euro al mese per 30 rate
  • iPhone 17 Pro Max da 2 TB a 70 euro al mese per 30 rate (spedizioni dal 26/9/25)
  • iPhone Air da 256 GB a 35 euro al mese per 30 rate
  • iPhone Air da 512 GB a 41 euro al mese per 30 rate
  • iPhone Air da 1 TB a 48 euro al mese per 30 rate

iPhone 17 è disponibile nei colori Nero, Bianco, Azzurro Nebbia, Salvia e Lavanda.

iPhone Air è disponibile nei colori Nero siderale, Bianco nuvola, Oro chiaro e Celeste.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono disponibili nei colori Argento, Arancione cosmico e Blu profondo.

Acquistando iPhone con TIM avrete inclusi anche 3 mesi gratis di Apple TV+ per vedere l’ultima stagione di “Scissione”.

Vi ricordiamo poi che acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin potete accedere ai vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

Le migliori offerte mobile e fisso per acquistare iPhone con TIM

Potete quindi abbinare l’acquisto di iPhone con TIM a qualsiasi offerta 5G dell’operatore. Per le tariffe con incluso il “5G Ultra” è prevista la navigazione fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro ed effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID.

Una delle offerte più convenienti a cui abbinare iPhone 17 a rate è la seguente:

TIM Power Special 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 300 GB in 5G Ultra (200 GB con addebito su credito residuo)
  • 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acqusitano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Se invece siete più interessati alla rete fissa, potete attivare TIM WiFi Casa con inclusi:

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)
  • bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) entro il 30/11/25

Il prezzo grazie alla Promo Web è di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, acquistandola online entro il 30/10/25, salvo proroghe. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Per i già clienti mobile di TIM, invece, la fibra costa sempre 24,90 euro al mese ma senza vincoli di tempo.

I clienti convergenti di TIM (fisso più mobile) possono poi attivare TIM Unica Power hanno Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 25/10/25. 

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
